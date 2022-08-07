Сильянов вводит мяч в игру из аута на Комличенко, после чего Николай оказывается на газоне, получая по ногам от Михаила Сивакова.

Николай Комличенко продолжает собирать на себе фолы. На сей раз форвард "Ростова" упал после толчка в спину, который совершил Ренато Гойкович.

Дмитрий Воробьёв выскочил на свидание с Сергеем Песьяковым и пробил с носка, отправив мяч на трибуны.

После удара Песьяков влетел шипами в голеностоп Воробьёва, по причине чего Василий Казарцев отправляется смотреть повтор. "Оренбург" может получить право на пенальти.

Да, арбитр ставит пенальти в пользу "Оренбурга", а также показывает жёлтую карточку Сергею Песьякову.

Продолжительная позиционная атака гостей была прервана свистком арбитра. Аюпов нарушил правила в борьбе с Комличенко.

Чернов выполняет прострел с левого фланга на ближнюю штангу, где первым на мяче оказывается Гойкович, играя на отбой.

Байрамян встретился с мячом перед собственной штрафной и отправил его вперёд на левый фланг. Полоз совершил рывок, но ещё быстрее оказался Гойкович.

Пока без замен "Ростов", но три его футболиста активно разминаются, поэтому в ближайшее время перестановки могут состояться.

Байрамян оказывается в горизонтальном положении после контакта с Эктовым, который не успел к мячу, а вот ногу Хорена задел.

Эктов заваливает Комличенко в своей штрафной площадке, привозит пенальти и получает жёлтую карточку.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! КОМЛИЧЕНКО!!! Николай Комличенко пробивает влево, разводя мяч и Евгения Гошева по разным углам.

Очень важный гол забивает "Ростов", особенно если учесть, что "Оренбург" начал находить свою игру и сумел перехватить инициативу.

В перерыве в составе "Оренбурга" произошла тройная замена. Вместо Малых, Оганесяна и Ковалёва вышли Полуяхтов, Вера и Гойкович.

Байрамян принял мяч на правом фланге, сместился в центр и выполнил подачу, которая адресата не нашла.

Гости активно используют прессинг на чужой половине поля, но сейчас перестарались. Михаил Сиваков нарушил правила на Кирилле Щетинине.

ОПАСНО! Кирилл Щетинин наносит удар из-за пределов штрафной площадки в левый верхний угол, но немного не попадает.

Павловец и Комличенко сошлись в борьбе за мяч, в результате чего Николай получил удар в голову, но быстро поднялся, отказавшись от медицинской помощи.

Полуяхтов попытался прорваться по правому флангу. Среднюю линию пересёк, а потом добился права на вбрасывание мяча из-за боковой.

"Оренбург" переходит в позиционное наступление, вынуждая "Ростов" отходить всем составом за линию мяча.

Тимур Аюпов выполнил передачу на левый фланг на Александра Эктова, которую в подкате сумел прервать Александр Сильянов, выбив мяч в аут.

Время первого тайма завершается. "Ростов" выигрывает со счётом 1-0.

45' Александр Сильянов поддерживает атаку левым флангом и выполняет навес, который прерывает вовремя вышедший из ворот Евгений Гошев.

45' И всё-таки давление приносит "Ростову" дивиденды. Не выдержали защитники "Оренбурга", в частности Павловец. Теперь уже после перерыва нужно гостям перестраиваться.

45' +3 минуты.

45' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ПОЛОЗ!!! В левый угол улетает Евгений Гошев, а Дмитрий Полоз пробивает сильно по центру.

45' Александр Павловец сбивает Дмитрия Полоза в своей штрафной площадке, играя в корпус. Хозяева близки к тому, чтобы уйти на перерыв с перевесом в счёте.

44' А вот угловой в исполнении гостей остроты в себе не таил. Мяч был доставлен во вратарскую, где уверенно сыграл страж ворот "Ростова".

43' В одиночку Дмитрий Воробьёв отправляется в атаку и бьёт из-за пределов штрафной в левый верхний угол, но вновь в игре Сергей Песьяков, переводя мяч за лицевую линию.

42' Наступление "Ростова" через центр захлебнулось перед штрафной площадкой, но оно продолжится, так как Гошев ошибся, выбив мяч в аут.

41' Хорошую атаку провели гости, завершив её дальним ударом, но Сергей Песьяков разобрался, достав мяч с правого угла. Александр Эктов пробивал.

40' От коротких и средних передач отказывается "Оренбург", предпочитая проводить атаки при помощи забросов, которые очень редко получаются точными.

38' Кирилл Щетинин оказывается на газоне в центральном круге, получая по ногам от Ивана Башича.

37' Уткин выполняет подачу на правый угол вратарской, Эктов выигрывает воздух у Комличенко, но скидывает мяч на Чернова, который бьёт с правого края штрафной и попадает в сетку с внешней стороны.

35' Раздача жёлтых карточек продолжается. Александр Павловец в подкате срезает Даниила Уткина, после чего видит перед собой прямоугольник жёлтого цвета.

34' А теперь левым флангом хозяева попробовали организовать атаку, но безуспешно. Её при помощи нарушения правил сорвал Андрей Малых, за что получил "горчичник".

33' После выстрела Уткина и сэйва Гошева хозяева продолжили наступление, которое всё-таки завершил Байрамян, пробив выше цели.

32' Уткин играет в стенку с Байрамяном и врывается в штрафную площадку, а потом стреляет в правый угол, но Гошев справляется, отражая мяч в прыжке.

31' Полоз прорывается по левому флангу и выполняет прострел во вратарскую, но никто из партнёров не успевает откликнуться и переправить мяч в ворота.

30' Пятый корнер исполнил "Ростов", на сей раз с левого фланга. С первым навесом гости справились, а после второго головой пробил Осипенко, но вновь слишком слабо.

29' Батраз Гурциев выходит на свидание с Сергеем Песьяковым и пробивает точно в левый нижний угол, но гол отменяется, так как был забит из офсайда.

28' Возобновился поединок и "Ростов" провёл атаку правым флангом, завершив её подачей, которая стала лёгкой добычей для Евгения Гошева.

26' Свисток арбитра ставит поединок на паузу, отправляя футболистов на водопой.

25' Полоз выполнил подачу с угла поля и нашёл голову Сивакова, который выбил мяч на Чернова, Евгений нашёл на левом фланге Байрамяна, после чего последовал навес, на который откликнулся Осипенко, но нанести акцентированный удар не смог.

24' Александр Павловец успешно действует в своей штрафной площадке, выбивая мяч на угловой из-под ног Николая Комличенко.

23' Гости переходят на чужую половину поля правым краем и зарабатывают штрафной удар. Щетинин нарушил правила на Ковалёве.

21' Евгений Чернов отправил мяч на левый край штрафной площадки, куда вышел Евгений Гошев и зафиксировал игровой снаряд.

20' Михаил Сиваков нарушает правила в центральном круге, попадая локтем по голове Николаю Комличенко. Нужно действовать осторожнее игроку "Оренбурга", так как жёлтая уже имеется.

19' Второй кряду корнер "Ростова" ничем интересным не отметился, но удалось выиграть подбор, поэтому осада ворот "Оренбурга" продолжается.

18' Разыграли хозяева корнер, после чего мяч получил Глебов и забросил его на линию вратарской, где находились четыре партнёра, но против них уверенно сыграл Сиваков, выбив игровой снаряд за лицевую.

17' Николай Комличенко принимает мяч на правом краю штрафной площадки, но пробить не успевает, так как на вынос играет Александр Павловец.

15' Удаётся гостям перехватить мяч, но продвигаться вперёд они не торопятся, устраивая перепасовку в районе центрального круга.

14' "Ростов" закрывает "Оренбург" на своей половине поля и проводит атаку за атакой, преимущественно используя правый фланг. Но ударов по воротам очень мало.

13' Сергей Песьяков встречается с игровым снарядом после длинной передачи Михаила Сивакова со своей половины поля. Батраз Гурциев не сумел выиграть воздух.

12' Даниил Уткин принял мяч около правого угла штрафной площадки, а потом выстрелил с левой ноги, не сумев попасть в створ.

11' Байрамян исполнил кросс с правого фланга и нашёл голову Андрея Малых, после чего Ковалёв совершил рейд по левому флангу и выполнил безадресный пас в штрафную.

10' Затяжную позиционную атаку удалось провести "Оренбургу", которая была прервана после того, как с мячом на правом фланге встретился забравшийся в офсайд Гурциев.

9' Корнер в исполнении "Оренбурга" не стал проблемой для хозяев. Выиграли они борьбу на втором этаже и выбили мяч в район центрального круга.

8' Батраз Гурциев откликается на подачу с правого фланга и стреляет с левого края штрафной - попадает в соперника и зарабатывает угловой.

6' Кирилл Щетинин успешно отработал в обороне на правом фланге, оставив без игрового снаряда Александра Эктова.

5' Отбились гости, отправив игровой снаряд на чужую половину поля, а включать прессинг не стали. Всем составом они предпочитают держать оборону.

4' Данил Глебов завершает позиционную атаку ударом из-за пределов штрафной площадки, который принимает на себя Александр Павловец.

3' Очень активно у нас начинается поединок. То Песьяков ошибся, то сейчас Сиваков нарушает правила на Комличенко и получает жёлтую карточку.

2' Сергей Песьяков допускает ошибку в передаче, но гости не смогли воспользоваться подарком, выполнив неточный навес в штрафную.