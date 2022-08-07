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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ростов
2:1
Второй тайм: 69'
Оренбург
0'
1' Желтая карточка
Сиваков Михаил
33' Желтая карточка
Малых Андрей
34' Желтая карточка
Павловец Александр
1:0
45' Пенальти
Полоз Дмитрий
59' Желтая карточка
Эктов Александр
2:0
60' Пенальти
Комличенко Николай
68' Желтая карточка
Песьяков Сергей
2:1
69' Пенальти
Воробьёв Дмитрий
1:0. Гол Дмитрия Полоза с пеналь...

Ход матча

1'
 
Сиваков Михаил
33'
 
Малых Андрей
34'
 
Павловец Александр
45'
Полоз Дмитрий
1:0
46'
 
Полуяхтов Владимир
Малых Андрей
46'
 
Lucas Vera
Оганесян Степан
48'
 
Гойкович Ренато
Ковалёв Юрий
59'
 
Эктов Александр
60'
Комличенко Николай
2:0
68'
Песьяков Сергей
 
69'
2:1
Воробьёв Дмитрий
Прогнозы 155
Ростов 89% (138)
X 3.9% (6)
Оренбург 7.1% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Оренбург
5.40
7.41
5.70
Все Коэффициенты
Новости
30
Песьяков
Сергей
28
Чернов
Евгений
92
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
45
Сильянов
Александр
19
Байрамян
Хорен
88
Щетинин
Кирилл
15
Глебов
Данил
47
Уткин
Даниил
7
Полоз
Дмитрий
27
Комличенко
Николай
1
Гошев
Евгений
12
Малых
Андрей
22
Павловец
Александр
3
Сиваков
Михаил
19
Эктов
Александр
5
Аюпов
Тимур
8
Башич
Иван
17
Ковалёв
Юрий
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
7
Оганесян
Степан
70
Гурциев
Батраз
Ростов
4-5-1
Оренбург
4-2-3-1

История личных встреч

Ростов
Оренбург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 3 0.75
Уткин Даниил 1 0.25
Полоз Дмитрий 1 (1) 0.25
Глебов Данил 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 3 0.75
Аюпов Тимур 1 0.25
Башич Иван 1 0.25
Гурциев Батраз 0 0
Эктов Александр 0 0
Оганесян Степан 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 2 1
Полоз Дмитрий 2 0
Миронов Алексей 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Комличенко Николай 1 0
Голенков Егор 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 2 0
Малых Андрей 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Павловец Александр 1 0
Эктов Александр 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Хотулёв Данила 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2
Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Пари НН 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1
Оренбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2
Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2. Спартак Москва Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Сочи 2:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
5. Ростов 2:1 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
7. Химки Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8. Краснодар Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
9. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11. Оренбург 1:2 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
12. Факел Заявка 4 0 2 2 7 - 11 2
13. Пари НН 0:2 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
14. Локомотив Москва Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Зенит Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
3. Сочи 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Ростов 2:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
10. Оренбург 1:2 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Пари НН 0:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Факел Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Сочи 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Ростов 2:1 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. ЦСКА Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
11. Факел Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
12. Пари НН 0:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
13. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Оренбург 1:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
16. Локомотив Москва Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Второй тайм
  • Пенальти
    71'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-1!!! ВОРОБЬЁВ!!! Дмитрий Воробьёв бьёт низом вправо, а Сергей Песьяков прыгает влево. 
  • Пенальти!
    70'
    Да, арбитр ставит пенальти в пользу "Оренбурга", а также показывает жёлтую карточку Сергею Песьякову. 
  • Видеоповтор
    69'
    После удара Песьяков влетел шипами в голеностоп Воробьёва, по причине чего Василий Казарцев отправляется смотреть повтор. "Оренбург" может получить право на пенальти. 
  • Опасный момент
    68'
    Дмитрий Воробьёв выскочил на свидание с Сергеем Песьяковым и пробил с носка, отправив мяч на трибуны. 
  • Фол, нарушение
    67'
    Николай Комличенко продолжает собирать на себе фолы. На сей раз форвард "Ростова" упал после толчка в спину, который совершил Ренато Гойкович. 
  • 65'
    Даниил Уткин наносит точный удар, с которым уверенно справляется Евгений Гошев, фиксируя игровой снаряд намертво. 
  • Фол, нарушение
    64'
    Сильянов вводит мяч в игру из аута на Комличенко, после чего Николай оказывается на газоне, получая по ногам от Михаила Сивакова. 
  • 63'
    Очень важный гол забивает "Ростов", особенно если учесть, что "Оренбург" начал находить свою игру и сумел перехватить инициативу. 
  • Пенальти
    62'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! КОМЛИЧЕНКО!!! Николай Комличенко пробивает влево, разводя мяч и Евгения Гошева по разным углам. 
  • Желтая карточка
    61'
    Эктов заваливает Комличенко в своей штрафной площадке, привозит пенальти и получает жёлтую карточку. 
  • Травма, повреждение
    60'
    Байрамян оказывается в горизонтальном положении после контакта с Эктовым, который не успел к мячу, а вот ногу Хорена задел. 
  • 59'
    Пока без замен "Ростов", но три его футболиста активно разминаются, поэтому в ближайшее время перестановки могут состояться. 
  • 58'
    Байрамян встретился с мячом перед собственной штрафной и отправил его вперёд на левый фланг. Полоз совершил рывок, но ещё быстрее оказался Гойкович. 
  • 57'
    Чернов выполняет прострел с левого фланга на ближнюю штангу, где первым на мяче оказывается Гойкович, играя на отбой. 
  • Фол, нарушение
    56'
    Продолжительная позиционная атака гостей была прервана свистком арбитра. Аюпов нарушил правила в борьбе с Комличенко. 
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    • 55'
      Тимур Аюпов выполнил передачу на левый фланг на Александра Эктова, которую в подкате сумел прервать Александр Сильянов, выбив мяч в аут. 
    • 54'
      "Оренбург" переходит в позиционное наступление, вынуждая "Ростов" отходить всем составом за линию мяча. 
    • 53'
      Полуяхтов попытался прорваться по правому флангу. Среднюю линию пересёк, а потом добился права на вбрасывание мяча из-за боковой. 
    • Фол, нарушение
      51'
      Павловец и Комличенко сошлись в борьбе за мяч, в результате чего Николай получил удар в голову, но быстро поднялся, отказавшись от медицинской помощи. 
    • Опасный момент
      50'
      ОПАСНО! Кирилл Щетинин наносит удар из-за пределов штрафной площадки в левый верхний угол, но немного не попадает. 
    • Фол, нарушение
      49'
      Гости активно используют прессинг на чужой половине поля, но сейчас перестарались. Михаил Сиваков нарушил правила на Кирилле Щетинине. 
    • 48'
      Байрамян принял мяч на правом фланге, сместился в центр и выполнил подачу, которая адресата не нашла. 
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Оренбурга" произошла тройная замена. Вместо Малых, Оганесяна и Ковалёва вышли Полуяхтов, Вера и Гойкович. 
    • Второй тайм начался
      46'
      В Ростове продолжается футбол. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Время первого тайма завершается. "Ростов" выигрывает со счётом 1-0. 
    • 45'
      Александр Сильянов поддерживает атаку левым флангом и выполняет навес, который прерывает вовремя вышедший из ворот Евгений Гошев. 
    • 45'
      И всё-таки давление приносит "Ростову" дивиденды. Не выдержали защитники "Оренбурга", в частности Павловец. Теперь уже после перерыва нужно гостям перестраиваться.  
    • Дополнительное время
      45'
      +3 минуты. 
    • Пенальти
      45'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ПОЛОЗ!!! В левый угол улетает Евгений Гошев, а Дмитрий Полоз пробивает сильно по центру. 
    • Пенальти!
      45'
      Александр Павловец сбивает Дмитрия Полоза в своей штрафной площадке, играя в корпус. Хозяева близки к тому, чтобы уйти на перерыв с перевесом в счёте. 
    • Угловой
      44'
      А вот угловой в исполнении гостей остроты в себе не таил. Мяч был доставлен во вратарскую, где уверенно сыграл страж ворот "Ростова". 
    • Опасный момент
      43'
      В одиночку Дмитрий Воробьёв отправляется в атаку и бьёт из-за пределов штрафной в левый верхний угол, но вновь в игре Сергей Песьяков, переводя мяч за лицевую линию. 
    • 42'
      Наступление "Ростова" через центр захлебнулось перед штрафной площадкой, но оно продолжится, так как Гошев ошибся, выбив мяч в аут. 
    • 41'
      Хорошую атаку провели гости, завершив её дальним ударом, но Сергей Песьяков разобрался, достав мяч с правого угла. Александр Эктов пробивал. 
    • 40'
      От коротких и средних передач отказывается "Оренбург", предпочитая проводить атаки при помощи забросов, которые очень редко получаются точными. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Кирилл Щетинин оказывается на газоне в центральном круге, получая по ногам от Ивана Башича. 
    • Опасный момент
      37'
      Уткин выполняет подачу на правый угол вратарской, Эктов выигрывает воздух у Комличенко, но скидывает мяч на Чернова, который бьёт с правого края штрафной и попадает в сетку с внешней стороны. 
    • Желтая карточка
      35'
      Раздача жёлтых карточек продолжается. Александр Павловец в подкате срезает Даниила Уткина, после чего видит перед собой прямоугольник жёлтого цвета. 
    • Желтая карточка
      34'
      А теперь левым флангом хозяева попробовали организовать атаку, но безуспешно. Её при помощи нарушения правил сорвал Андрей Малых, за что получил "горчичник". 
    • 33'
      После выстрела Уткина и сэйва Гошева хозяева продолжили наступление, которое всё-таки завершил Байрамян, пробив выше цели. 
    • Опасный момент
      32'
      Уткин играет в стенку с Байрамяном и врывается в штрафную площадку, а потом стреляет в правый угол, но Гошев справляется, отражая мяч в прыжке. 
    • 31'
      Полоз прорывается по левому флангу и выполняет прострел во вратарскую, но никто из партнёров не успевает откликнуться и переправить мяч в ворота. 
    • Угловой
      30'
      Пятый корнер исполнил "Ростов", на сей раз с левого фланга. С первым навесом гости справились, а после второго головой пробил Осипенко, но вновь слишком слабо. 
    • Офсайд
      29'
      Батраз Гурциев выходит на свидание с Сергеем Песьяковым и пробивает точно в левый нижний угол, но гол отменяется, так как был забит из офсайда. 
    • 28'
      Возобновился поединок и "Ростов" провёл атаку правым флангом, завершив её подачей, которая стала лёгкой добычей для Евгения Гошева. 
    • Судья
      26'
      Свисток арбитра ставит поединок на паузу, отправляя футболистов на водопой. 
    • 25'
      Полоз выполнил подачу с угла поля и нашёл голову Сивакова, который выбил мяч на Чернова, Евгений нашёл на левом фланге Байрамяна, после чего последовал навес, на который откликнулся Осипенко, но нанести акцентированный удар не смог. 
    • Угловой
      24'
      Александр Павловец успешно действует в своей штрафной площадке, выбивая мяч на угловой из-под ног Николая Комличенко. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Гости переходят на чужую половину поля правым краем и зарабатывают штрафной удар. Щетинин нарушил правила на Ковалёве. 
    • 21'
      Евгений Чернов отправил мяч на левый край штрафной площадки, куда вышел Евгений Гошев и зафиксировал игровой снаряд. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Михаил Сиваков нарушает правила в центральном круге, попадая локтем по голове Николаю Комличенко. Нужно действовать осторожнее игроку "Оренбурга", так как жёлтая уже имеется. 
    • Угловой
      19'
      Второй кряду корнер "Ростова" ничем интересным не отметился, но удалось выиграть подбор, поэтому осада ворот "Оренбурга" продолжается. 
    • Угловой
      18'
      Разыграли хозяева корнер, после чего мяч получил Глебов и забросил его на линию вратарской, где находились четыре партнёра, но против них уверенно сыграл Сиваков, выбив игровой снаряд за лицевую. 
    • Опасный момент
      17'
      Николай Комличенко принимает мяч на правом краю штрафной площадки, но пробить не успевает, так как на вынос играет Александр Павловец. 
    • 15'
      Удаётся гостям перехватить мяч, но продвигаться вперёд они не торопятся, устраивая перепасовку в районе центрального круга. 
    • 14'
      "Ростов" закрывает "Оренбург" на своей половине поля и проводит атаку за атакой, преимущественно используя правый фланг. Но ударов по воротам очень мало. 
    • 13'
      Сергей Песьяков встречается с игровым снарядом после длинной передачи Михаила Сивакова со своей половины поля. Батраз Гурциев не сумел выиграть воздух. 
    • 12'
      Даниил Уткин принял мяч около правого угла штрафной площадки, а потом выстрелил с левой ноги, не сумев попасть в створ. 
    • 11'
      Байрамян исполнил кросс с правого фланга и нашёл голову Андрея Малых, после чего Ковалёв совершил рейд по левому флангу и выполнил безадресный пас в штрафную. 
    • Офсайд
      10'
      Затяжную позиционную атаку удалось провести "Оренбургу", которая была прервана после того, как с мячом на правом фланге встретился забравшийся в офсайд Гурциев. 
    • 9'
      Корнер в исполнении "Оренбурга" не стал проблемой для хозяев. Выиграли они борьбу на втором этаже и выбили мяч в район центрального круга. 
    • Угловой
      8'
      Батраз Гурциев откликается на подачу с правого фланга и стреляет с левого края штрафной - попадает в соперника и зарабатывает угловой. 
    • 6'
      Кирилл Щетинин успешно отработал в обороне на правом фланге, оставив без игрового снаряда Александра Эктова. 
    • 5'
      Отбились гости, отправив игровой снаряд на чужую половину поля, а включать прессинг не стали. Всем составом они предпочитают держать оборону. 
    • 4'
      Данил Глебов завершает позиционную атаку ударом из-за пределов штрафной площадки, который принимает на себя Александр Павловец. 
    • Желтая карточка
      3'
      Очень активно у нас начинается поединок. То Песьяков ошибся, то сейчас Сиваков нарушает правила на Комличенко и получает жёлтую карточку. 
    • 2'
      Сергей Песьяков допускает ошибку в передаче, но гости не смогли воспользоваться подарком, выполнив неточный навес в штрафную. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный арбитр встречи Василий Казарцев даёт свисток - начинаем! 
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Полоз Дмитрий из команды Ростов забивает с точки!
    • Желтая карточка
      34'
      Павловец Александр получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Малых Андрей получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      1'
      Сиваков Михаил получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Ростов 2:1 Оренбург

    Исход игры
    Ростов
    89% (138)
    Ничья
    3.9% (6)
    Оренбург
    7.1% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.7% (52)
    Меньше
    56.3% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    43.7% (52)
    Нет
    56.3% (67)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    28.4% (44)
    2:0 Ростов
    22.6% (35)
    1:0 Ростов
    19.4% (30)
    3:1 Ростов
    1.9% (3)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
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