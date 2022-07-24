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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ростов
 
Позже
Оренбург

История личных встреч

Ростов
Оренбург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 3 1
Уткин Даниил 1 0.33
Глебов Данил 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 3 1
Аюпов Тимур 1 0.33
Башич Иван 1 0.33
Гурциев Батраз 0 0
Эктов Александр 0 0
Оганесян Степан 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 2 1
Полоз Дмитрий 2 0
Миронов Алексей 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Комличенко Николай 1 0
Голенков Егор 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Эктов Александр 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Хотулёв Данила 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2
Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Пари НН 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1
Оренбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2
Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. ЦСКА Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Сочи Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
7. Химки Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
8. Ахмат Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
11. Оренбург Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Факел Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Пари НН Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
14. Локомотив Москва Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
15. Торпедо Москва Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Пари НН Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Факел Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Крылья Советов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15. Урал Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
7. ЦСКА Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Факел Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Оренбург Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Локомотив Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 августа 2022, осталось 2 дня 9 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Ростов 93% (40)
    X 4.7% (2)
    Оренбург 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Оренбург
    4.20
    4.06
    4.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ростов - Оренбург

    Исход игры
    Ростов
    93% (40)
    Ничья
    4.7% (2)
    Оренбург
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.5% (21)
    Меньше
    47.5% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (22)
    Нет
    45% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    46.5% (20)
    2:0 Ростов
    25.6% (11)
    1:0 Ростов
    14% (6)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
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