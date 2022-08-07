Замена: Сулейманов Тимур покидает поле, а вместо него будет играть Кротов Вячеслав.
47'
Замены произошли в перерыве: Рыбчинский Дмитрий выходит на поле, а покидает игру Берковский Илья.
46'
Второй тайм! Продолжаем наблюдать за ходом игры уже во втором тайме!
Первый тайм
—
Звучит свисток об окончании первого тайма! Счёт 2:0 в пользу хозяев. "Сочи" уверенно ведёт эту игру и не даёт даже что-то создать у своих ворот. Ждём продолжение, мы уже помним, что "Пари НН" способен переворачивать игру с 0:2, но произойдёт ли это в этом матче. Скоро узнаем!
45'
Нобоа выполнил передачу на Цаллагова и тот в касание, с лёту нанёс мощный удар по воротам с линии штрафной площади, но мяч полетел выше ворот
45'
Нобоа выполнил подачу с углового стандарта на левой половине поля. Мяч отправился на ближнюю штангу, но защитник надёжно отбил мяч и разрядил обстановку у своих ворот.
45'
Дркушич выполнил дальний удар из-за пределов штрафной, но мяч летит совсем неточно, мимо ворот. Будет свободный удар от ворот.
45'
Главный судья добавляет к основному времени первого тайма четыре минуты.
44'
Футболисты гостевой команды выполнили передачу на ход Сулейманова к чужой штрафной, но Адамов во время выбежал из ворот и забрал мяч себе в руки.
43'
Терехов нарушает правила против Сулейманова. Главный судья фиксирует фол за толчок соперника и назначает штрафной удар в центре поля.
41'
И ещё один офсайд на этот раз Макарчук забежал за спину последнего защитника в момент передачи от своего партнёра.
40'
Милсон оказывается в положении "вне игры", после передачи от партнёра из глубины поля. Линейный судья поднял флажок и зафиксировал офсайд.
38'
Г-О-О-О-О-О-Л! 2:0 Артур Юсупов!
Терехов выполнил передачу между тремя соперниками на Юсупова, Артур принял мяч в чужой штрафной и пробил в дальний угол, голкипер не смог спасти свою команду.
36'
Сулейманов оказался в положение "вне игры" после передачи из глубины поля на ход к чужим воротам. Линейный судья поднял флажок и игра была остановлена.
35'
Игра после забитого мяча перешла в умеренный темп, команда гостей держит мяч на своей половине поля и пытается создать свободные зоны у ворот соперника.
32'
Г-О-О-О-О-Л! 1:0 Нобоа Кристиан!
Нобоа уверенно подошёл к одиннадцатиметровой отметки и пробил в правый угол ворот, Нигматуллин прыгнул туда же, но не сумел спасти свою команду.
30'
Главный судья посмотрел эпизод и уверенно назначил пенальти в ворота гостей! Александров сыграл рукой и получил жёлтую карточку.
29'
Нобоа выполнил подачу с углового стандарта и кажется игрок защиты сыграл рукой, главный судья пошёл смотреть повтор чтобы разобраться с эпизодом.
28'
Берковский нарушает правила против Терехова. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника в центре поля и назначает штрафной удар.
26'
Игра продолжается и после паузы первым удар по воротам наносит игрок "Сочи". Сарвели взял на себя инициативу и пробил из пределов штрафной, но мяч летит неточно.
25'
Главный судья отправляет команды на водопой. Пауза в игре игрокам нужна, в Сочи жаркая погода даже в вечернее время +27 градусов.
23'
Вынужденная замена: Корнюшин Даниил покидает поле, вместо него выходит Стоцкий Дмитрий.
22'
Цаллагов выполнил удар из убойной позиции на линии штрафной площади, но мяч был заблокирован защитником и выбит из штрафной.
20'
Милсон попытался принять передачу на линии штрафной площади, но удачной обработки не получилось и мяч был отдан сопернику.
19'
Милсон ворвался в штрафную и ему навязал борьбу Дркушич, после чего нападающий упал, но по мнению арбитра нарушения не было.
17'
Хозяева больше владеют мячом 68% на 32%, при этом "Сочи" мало что создаёт. Гости грамотно играют в защите, удачно разряжая обстановку при опасных моментах.
16'
Корнюшин нарушает правила против своего оппонента. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и показывает жёлтую карточку.
14'
Калинский с углового стандарта навешивает в центр штрафной, но мяч надёжно отражает защита, переиграв своих оппонентов в верховой борьбе.
13'
Сулейманов выполнил удар в сторону ворот головой после передачи со штрафного стандарта, но Макарчук оказался на пути мяча и вынужденно выбил его на угловой.
11'
Ангбан нарушает правила против Милсона. Главный судья фиксирует фол за толчок соперника в спину на половине поля гостей.
10'
Нобоа выполнил отличный пас на ход Юсупова из глубины поля. Артуру немного не успел к мячу и его опередил защитник.
8'
Очень опасную атаку развивали футболисты "Сочи", но всё испортил Макарчук, сделав неточный пас в чужую штрафную.
7'
Нобоа выполнил подачу с углового стандарта на левой стороне поля. Подача направилась в центр штрафной, после чего мяч был выбит из штрафной, но на подборе оказался первым Юсупов, пробив в касание мяч полетел выше ворот.
5'
Нобоа выполнил отличную передачу в чужую штрафную на Юсупова, Артур плохо принял мяч и Корнюшин выбил мяч у линии вратарской, спасая свою команду от опасного момента.
4'
Калинский с левого фланга выполнил угловой стандарт в центр штрафной площади, но мяч был отражён защитой, переиграв соперника в верховой борьбе.
3'
Отличный стадион на побережье чёрного моря, отличный газон для футболистов играть в таких условиях одно удовольствие, однако на стадионе очень мало болельщиков и даже иногда слышны реплики футболистов.
2'
Хозяева играют в тёмных цветах, а гостям выдан комплект светлой формы. Мяч с центра поля развили футболисты гостевой команды и Берковский первым же действием отправил мяч на левый фланг атаки.
1'
Главный судья - Антон Фролов даёт свисток и игра началась!
До матча
—
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня будем наблюдать за ходом игры за командами: "Сочи" - "Пари НН" в рамках четвёртого тура РПЛ. Наблюдать и проводить текстовую трансляцию буду я, Дмитрий Матюшенцев. Надеемся на красивый футбол и пусть победит сильнейший!