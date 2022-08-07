Рыбчинский попробовал нанести удар по воротам с лёту, но мяч слетел с ноги и полетел в сторону аута. Дмитрий находился в убойной позиции, но не использовал свой момент.

Ангбан наносит удар по воротам с линии штрафной площади, но под мяч ложится Гоцук принимая мяч на себя, разряжая обстановку у своих ворот.

Александров Виктор получает повреждение и ему оказывают медицинскую помощь. На стадионе настолько нет болельщиков, что мы слышим звук заморозки, когда медики её используют.

Игра продолжается. Юлдошев выполнил плотный удар в сторону ворот и Адамов надёжно ловит мяч в руки, разряжая обстановку.

МОМЕНТ! Цаллагов ударил по воротам, мяч был заблокирован, затем Георгий "украл" мяч у защитника из-за спины и тут же пробил! Нигматуллин сумел выбить мяч от своих ворот в непростой ситуации.

Мелкадзе оказался в положении "вне игры" в момент перспективной атаки у ворот соперника. Линейный судья поднял флажок, зафиксировав офсайд.

Рыбчинский по правому флангу прорвался и выполнил передачу в центр штрафной, но защитник надёжно совершил перехват и разрядил обстановку у своих ворот.

Кротов Вячеслав оказывается в положении "вне игры" после передачи из глубины поля от своего партнёра. Линейный арбитр поднял флажок и игра была остановлена.

Мелкадзе принял мяч в чужой штрафной и с разворота и пробил по воротам, Нигматуллин с ударом справился и отбил его на своего партнёра.

Мелкадзе самостоятельно протащил мяч к чужой штрафной, но мяч слишком сильно отпустил и. Нигматуллин забрал его себе в руки.

Юлдошев отлично поборолся с соперником и выиграл борьбу, после чего мяч был направлен в центр штрафной, а там никого не было из партнеров.

Нобоа выполняет подачу с углового стандарта на левой половине поля. Мяч полетел на дальнюю штангу, но передача не нашла своего адресата.

Терехов наносит удар по воротам после подбора мяча, снаряд летит очень сильно, но по воротам не попадает. Рядом со штангой пролетел мяч и будет свободный удар от ворот.

Юлдошев оказался в убойной позиции для удара и использовал свою попытку, но Дркушич сумел накрыть собой мяч и тем самым разрядил обстановку у своих ворот.

Второй тайм! Продолжаем наблюдать за ходом игры уже во втором тайме!

Замены произошли в перерыве: Рыбчинский Дмитрий выходит на поле, а покидает игру Берковский Илья.

Замена: Сулейманов Тимур покидает поле, а вместо него будет играть Кротов Вячеслав.

Терехов нарушает правила против Сулейманова. Главный судья фиксирует фол за толчок соперника и назначает штрафной удар в центре поля.

Футболисты гостевой команды выполнили передачу на ход Сулейманова к чужой штрафной, но Адамов во время выбежал из ворот и забрал мяч себе в руки.

Главный судья добавляет к основному времени первого тайма четыре минуты.

Дркушич выполнил дальний удар из-за пределов штрафной, но мяч летит совсем неточно, мимо ворот. Будет свободный удар от ворот.

Нобоа выполнил подачу с углового стандарта на левой половине поля. Мяч отправился на ближнюю штангу, но защитник надёжно отбил мяч и разрядил обстановку у своих ворот.

Нобоа выполнил передачу на Цаллагова и тот в касание, с лёту нанёс мощный удар по воротам с линии штрафной площади, но мяч полетел выше ворот

Звучит свисток об окончании первого тайма! Счёт 2:0 в пользу хозяев. "Сочи" уверенно ведёт эту игру и не даёт даже что-то создать у своих ворот. Ждём продолжение, мы уже помним, что "Пари НН" способен переворачивать игру с 0:2, но произойдёт ли это в этом матче. Скоро узнаем!

41' И ещё один офсайд на этот раз Макарчук забежал за спину последнего защитника в момент передачи от своего партнёра.

40' Милсон оказывается в положении "вне игры", после передачи от партнёра из глубины поля. Линейный судья поднял флажок и зафиксировал офсайд.

38' Г-О-О-О-О-О-Л! 2:0 Артур Юсупов!

Терехов выполнил передачу между тремя соперниками на Юсупова, Артур принял мяч в чужой штрафной и пробил в дальний угол, голкипер не смог спасти свою команду.

36' Сулейманов оказался в положение "вне игры" после передачи из глубины поля на ход к чужим воротам. Линейный судья поднял флажок и игра была остановлена.

35' Игра после забитого мяча перешла в умеренный темп, команда гостей держит мяч на своей половине поля и пытается создать свободные зоны у ворот соперника.

32' Г-О-О-О-О-Л! 1:0 Нобоа Кристиан!

Нобоа уверенно подошёл к одиннадцатиметровой отметки и пробил в правый угол ворот, Нигматуллин прыгнул туда же, но не сумел спасти свою команду.

30' Главный судья посмотрел эпизод и уверенно назначил пенальти в ворота гостей! Александров сыграл рукой и получил жёлтую карточку.

29' Нобоа выполнил подачу с углового стандарта и кажется игрок защиты сыграл рукой, главный судья пошёл смотреть повтор чтобы разобраться с эпизодом.

28' Берковский нарушает правила против Терехова. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника в центре поля и назначает штрафной удар.

26' Игра продолжается и после паузы первым удар по воротам наносит игрок "Сочи". Сарвели взял на себя инициативу и пробил из пределов штрафной, но мяч летит неточно.

25' Главный судья отправляет команды на водопой. Пауза в игре игрокам нужна, в Сочи жаркая погода даже в вечернее время +27 градусов.

23' Вынужденная замена: Корнюшин Даниил покидает поле, вместо него выходит Стоцкий Дмитрий.

22' Цаллагов выполнил удар из убойной позиции на линии штрафной площади, но мяч был заблокирован защитником и выбит из штрафной.

20' Милсон попытался принять передачу на линии штрафной площади, но удачной обработки не получилось и мяч был отдан сопернику.

19' Милсон ворвался в штрафную и ему навязал борьбу Дркушич, после чего нападающий упал, но по мнению арбитра нарушения не было.

17' Хозяева больше владеют мячом 68% на 32%, при этом "Сочи" мало что создаёт. Гости грамотно играют в защите, удачно разряжая обстановку при опасных моментах.

16' Корнюшин нарушает правила против своего оппонента. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и показывает жёлтую карточку.

14' Калинский с углового стандарта навешивает в центр штрафной, но мяч надёжно отражает защита, переиграв своих оппонентов в верховой борьбе.

13' Сулейманов выполнил удар в сторону ворот головой после передачи со штрафного стандарта, но Макарчук оказался на пути мяча и вынужденно выбил его на угловой.

11' Ангбан нарушает правила против Милсона. Главный судья фиксирует фол за толчок соперника в спину на половине поля гостей.

10' Нобоа выполнил отличный пас на ход Юсупова из глубины поля. Артуру немного не успел к мячу и его опередил защитник.

8' Очень опасную атаку развивали футболисты "Сочи", но всё испортил Макарчук, сделав неточный пас в чужую штрафную.

7' Нобоа выполнил подачу с углового стандарта на левой стороне поля. Подача направилась в центр штрафной, после чего мяч был выбит из штрафной, но на подборе оказался первым Юсупов, пробив в касание мяч полетел выше ворот.

5' Нобоа выполнил отличную передачу в чужую штрафную на Юсупова, Артур плохо принял мяч и Корнюшин выбил мяч у линии вратарской, спасая свою команду от опасного момента.

4' Калинский с левого фланга выполнил угловой стандарт в центр штрафной площади, но мяч был отражён защитой, переиграв соперника в верховой борьбе.

3' Отличный стадион на побережье чёрного моря, отличный газон для футболистов играть в таких условиях одно удовольствие, однако на стадионе очень мало болельщиков и даже иногда слышны реплики футболистов.

2' Хозяева играют в тёмных цветах, а гостям выдан комплект светлой формы. Мяч с центра поля развили футболисты гостевой команды и Берковский первым же действием отправил мяч на левый фланг атаки.