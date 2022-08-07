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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Сочи
2:0
Второй тайм: 69'
Пари НН
0'
15' Желтая карточка
Корнюшин Даниил
32' Желтая карточка
Александров Виктор
1:0
33' Пенальти
Нобоа Кристиан
2:0
38' Гол
Юсупов Артур
2:0. Гол Артура Юсупова (видео)....
1:0. Гол Кристиана Нобоа с пенал...

Ход матча

15'
 
Корнюшин Даниил
21'
 
Стоцкий Дмитрий
Корнюшин Даниил
32'
 
Александров Виктор
33'
Нобоа Кристиан
1:0
38'
Юсупов Артур
(Терехов Сергей)
2:0
46'
 
Рыбчинский Дмитрий
Берковский Илья
46'
 
Кротов Вячеслав
Сулейманов Тимур
59'
 
Шильцов Константин
Милсон
Прогнозы 144
Сочи 84.7% (122)
X 10.4% (15)
Пари НН 4.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Пари НН
7.30
7.92
8.30
Все Коэффициенты
Новости
1
Адамов
Денис
26
Мещанинов
Артём
3
Дркушич
Ваня
13
Терехов
Сергей
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
5
Ангбан
Викторьен
17
Макарчук
Артём
10
Сарвели
Владислав
9
Мелкадзе
Георгий
6
Юсупов
Артур
25
Нигматуллин
Артур
86
Агапов
Илья
24
Гоцук
Кирилл
2
Александров
Виктор
44
Корнюшин
Даниил
78
Калинский
Николай
37
Шарипов
Альберт
6
Юлдошев
Иброгимхалил
11
Берковский
Илья
93
Сулейманов
Тимур
10
Милсон
Сочи
3-4-3
Пари НН
3-4-3

История личных встреч

Сочи
Пари НН

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

КPП
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 3 (2) 0.75
Юсупов Артур 1 0.25
Цаллагов Ибрагим 1 0.25
Мелкадзе Георгий 1 0.25
Сарвели Владислав 1 0.25
Макарчук Артём 0 0
Терехов Сергей 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 2 0.5
Кротов Вячеслав 1 0.25
Калинский Николай 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нобоа Кристиан 1 0
Терехов Сергей 1 0
Юсупов Артур 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Заика Кирилл 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Макарчук Артём 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Мещанинов Артём 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 2 1
Калинский Николай 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Александров Виктор 1 0
Милсон 1 0
Майга Мамаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0
Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0
Пари НН
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0
ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Динамо Москва - Пари НН 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2. Спартак Москва Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Сочи 2:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
5. Ростов 2:1 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
7. Химки Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8. Краснодар Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
9. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11. Оренбург 1:2 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
12. Факел Заявка 4 0 2 2 7 - 11 2
13. Пари НН 0:2 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
14. Локомотив Москва Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Зенит Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
3. Сочи 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Ростов 2:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
10. Оренбург 1:2 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Пари НН 0:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Факел Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Сочи 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Ростов 2:1 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. ЦСКА Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
11. Факел Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
12. Пари НН 0:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
13. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Оренбург 1:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
16. Локомотив Москва Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Второй тайм
  • Офсайд
    67'
    Мелкадзе оказался в положении "вне игры" в момент перспективной атаки у ворот соперника. Линейный судья поднял флажок, зафиксировав офсайд.
  • Опасный момент
    66'
    МОМЕНТ! 
    Цаллагов ударил по воротам, мяч был заблокирован, затем Георгий "украл" мяч у защитника из-за спины и тут же пробил! Нигматуллин сумел выбить мяч от своих ворот в непростой ситуации.
  • 64'
    Игра продолжается. Юлдошев выполнил плотный удар в сторону ворот и Адамов надёжно ловит мяч в руки, разряжая обстановку.
  • Травма, повреждение
    63'
    Александров Виктор получает повреждение и ему оказывают медицинскую помощь. На стадионе настолько нет болельщиков, что мы слышим звук заморозки, когда медики её используют.
  • 61'
    Ангбан наносит удар по воротам с линии штрафной площади, но под мяч ложится Гоцук принимая мяч на себя, разряжая обстановку у своих ворот.
  • 60'
    Рыбчинский попробовал нанести удар по воротам с лёту, но мяч слетел с ноги и полетел в сторону аута. Дмитрий находился в убойной позиции, но не использовал свой момент.
  • Замена
    59'
    Замена: Милсон покинул поля, а выходит играть Шильцов Константин.
  • 58'
    Юлдошев оказался в убойной позиции для удара и использовал свою попытку, но Дркушич сумел накрыть собой мяч и тем самым разрядил обстановку у своих ворот.
  • 57'
    Терехов наносит удар по воротам после подбора мяча, снаряд летит очень сильно, но по воротам не попадает. Рядом со штангой пролетел мяч и будет свободный удар от ворот.
  • 56'
    Нобоа выполняет подачу с углового стандарта на левой половине поля. Мяч полетел на дальнюю штангу, но передача не нашла своего адресата.
  • 55'
    Юлдошев отлично поборолся с соперником и выиграл борьбу, после чего мяч был направлен в центр штрафной, а там никого не было из партнеров.
  • 54'
    Мелкадзе самостоятельно протащил мяч к чужой штрафной, но мяч слишком сильно отпустил и. Нигматуллин забрал его себе в руки.
  • 53'
    Мелкадзе принял мяч в чужой штрафной и с разворота и пробил по воротам, Нигматуллин с ударом справился и отбил его на своего партнёра.
  • Офсайд
    52'
    Кротов Вячеслав оказывается в положении "вне игры" после передачи из глубины поля от своего партнёра. Линейный арбитр поднял флажок и игра была остановлена.
  • 50'
    Рыбчинский по правому флангу прорвался и выполнил передачу в центр штрафной, но защитник надёжно совершил перехват и разрядил обстановку у своих ворот.
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    • Замена
      49'
      Замена: Сулейманов Тимур покидает поле, а вместо него будет играть Кротов Вячеслав.
    • Замена
      47'
      Замены произошли в перерыве: Рыбчинский Дмитрий выходит на поле, а покидает игру Берковский Илья.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм! Продолжаем наблюдать за ходом игры уже во втором тайме!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток об окончании первого тайма! Счёт 2:0 в пользу хозяев. "Сочи" уверенно ведёт эту игру и не даёт даже что-то создать у своих ворот. Ждём продолжение, мы уже помним, что "Пари НН" способен переворачивать игру с 0:2, но произойдёт ли это в этом матче. Скоро узнаем!
    • Опасный момент
      45'
      Нобоа выполнил передачу на Цаллагова и тот в касание, с лёту нанёс мощный удар по воротам с линии штрафной площади, но мяч полетел выше ворот 
    • 45'
      Нобоа выполнил подачу с углового стандарта на левой половине поля. Мяч отправился на ближнюю штангу, но защитник надёжно отбил мяч и разрядил обстановку у своих ворот.
    • 45'
      Дркушич выполнил дальний удар из-за пределов штрафной, но мяч летит совсем неточно, мимо ворот. Будет свободный удар от ворот.
    • Дополнительное время
      45'
      Главный судья добавляет к основному времени первого тайма четыре минуты.
    • 44'
      Футболисты гостевой команды выполнили передачу на ход Сулейманова к чужой штрафной, но Адамов  во время выбежал из ворот и забрал мяч себе в руки.
    • Фол, нарушение
      43'
      Терехов нарушает правила против Сулейманова. Главный судья фиксирует фол за толчок соперника и назначает штрафной удар в центре поля.
    • Офсайд
      41'
      И ещё один офсайд на этот раз Макарчук забежал за спину последнего защитника в момент передачи от своего партнёра.
    • Офсайд
      40'
      Милсон оказывается в положении "вне игры", после передачи от партнёра из глубины поля. Линейный судья поднял флажок и зафиксировал офсайд.
    • Описание гола
      38'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 2:0 Артур Юсупов!
      Терехов выполнил передачу между тремя соперниками на Юсупова, Артур принял мяч в чужой штрафной и пробил в дальний угол, голкипер не смог спасти свою команду.
    • Офсайд
      36'
      Сулейманов оказался в положение "вне игры" после передачи из глубины поля на ход к чужим воротам. Линейный судья поднял флажок и игра была остановлена.
    • 35'
      Игра после забитого мяча перешла в умеренный темп, команда гостей держит мяч на своей половине поля и пытается создать свободные зоны у ворот соперника.
    • Описание гола
      32'
      Г-О-О-О-О-Л! 1:0 Нобоа Кристиан!
      Нобоа уверенно подошёл к одиннадцатиметровой отметки и пробил в правый угол ворот,        Нигматуллин прыгнул туда же, но не сумел спасти свою команду.
    • Пенальти
      30'
      Главный судья посмотрел эпизод и уверенно назначил пенальти в ворота гостей! Александров сыграл рукой и получил жёлтую карточку.
    • Видеоповтор
      29'
      Нобоа выполнил подачу с углового стандарта и кажется игрок защиты сыграл рукой, главный судья пошёл смотреть повтор чтобы разобраться с эпизодом.
    • Фол, нарушение
      28'
      Берковский нарушает правила против Терехова. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника в центре поля и назначает штрафной удар.
    • 26'
      Игра продолжается и после паузы первым удар по воротам наносит игрок "Сочи". Сарвели взял на себя инициативу и пробил из пределов штрафной, но мяч летит неточно.
    • Судья
      25'
      Главный судья отправляет команды на водопой. Пауза в игре игрокам нужна, в Сочи жаркая погода даже в вечернее время +27 градусов.
    • Замена
      23'
      Вынужденная замена: Корнюшин Даниил покидает поле, вместо него выходит Стоцкий Дмитрий.
    • 22'
      Цаллагов выполнил удар из убойной позиции на линии штрафной площади, но мяч был заблокирован защитником и выбит из штрафной.
    • 20'
      Милсон попытался принять передачу на линии штрафной площади, но удачной обработки не получилось и мяч был отдан сопернику.
    • 19'
      Милсон ворвался в штрафную и ему навязал борьбу Дркушич, после чего нападающий упал, но по мнению арбитра нарушения не было. 
    • 17'
      Хозяева больше владеют мячом 68% на 32%, при этом "Сочи" мало что создаёт. Гости грамотно играют в защите, удачно разряжая обстановку при опасных моментах.
    • Желтая карточка
      16'
      Корнюшин нарушает правила против своего оппонента. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и показывает жёлтую карточку.
    • Угловой
      14'
      Калинский с углового стандарта навешивает в центр штрафной, но мяч надёжно отражает защита, переиграв своих оппонентов в верховой борьбе.
    • 13'
      Сулейманов выполнил удар в сторону ворот головой после передачи со штрафного стандарта, но Макарчук оказался на пути мяча и вынужденно выбил его на угловой.
    • Фол, нарушение
      11'
      Ангбан нарушает правила против Милсона. Главный судья фиксирует фол за толчок соперника в спину на половине поля гостей.
    • 10'
      Нобоа выполнил отличный пас на ход Юсупова из глубины поля. Артуру немного не успел к мячу и его опередил защитник.
    • 8'
      Очень опасную атаку развивали футболисты "Сочи", но всё испортил Макарчук, сделав неточный пас в чужую штрафную.
    • 7'
      Нобоа выполнил подачу с углового стандарта на левой стороне поля. Подача направилась в центр штрафной, после чего мяч был выбит из штрафной, но на подборе оказался первым Юсупов, пробив в касание мяч полетел выше ворот.
    • 5'
      Нобоа выполнил отличную передачу в чужую штрафную на Юсупова, Артур плохо принял мяч и Корнюшин выбил мяч у линии вратарской, спасая свою команду от опасного момента.
    • Угловой
      4'
      Калинский с левого фланга выполнил угловой стандарт в центр штрафной площади, но мяч был отражён защитой, переиграв соперника в верховой борьбе.
    • 3'
      Отличный стадион на побережье чёрного моря, отличный газон для футболистов играть в таких условиях одно удовольствие, однако на стадионе очень мало болельщиков и даже иногда слышны реплики футболистов.
    • 2'
      Хозяева играют в тёмных цветах, а гостям выдан комплект светлой формы. Мяч с центра поля развили футболисты гостевой команды и Берковский первым же действием отправил мяч на левый фланг атаки.
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный судья - Антон Фролов даёт свисток и игра началась!
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Юсупов Артур бьет в цель!
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Нобоа Кристиан из команды Сочи забивает с точки!
    • Желтая карточка
      32'
      Виктор Александров получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Даниил Корнюшин уходит с поля. Стоцкий Дмитрий выходит вместо него
    • Желтая карточка
      15'
      Даниил Корнюшин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Сочи 2:0 Пари НН

    Исход игры
    Сочи
    84.7% (122)
    Ничья
    10.4% (15)
    Пари НН
    4.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.18% (74)
    Меньше
    37.82% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    65.55% (78)
    Нет
    34.45% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    37.5% (54)
    2:0 Сочи
    17.4% (25)
    3:1 Сочи
    9% (13)
    1:0 Сочи
    9% (13)
    1:1 Ничья
    4.9% (7)
    3:0 Сочи
    2.1% (3)
    3:2 Сочи
    1.4% (2)
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