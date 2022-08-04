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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Сочи
 
Позже
Пари НН

История личных встреч

Сочи
Пари НН

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

КPП
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 2 (1) 0.67
Цаллагов Ибрагим 1 0.33
Мелкадзе Георгий 1 0.33
Сарвели Владислав 1 0.33
Макарчук Артём 0 0
Юсупов Артур 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 2 0.67
Кротов Вячеслав 1 0.33
Калинский Николай 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нобоа Кристиан 1 0
Терехов Сергей 1 0
Юсупов Артур 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Заика Кирилл 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Макарчук Артём 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Мещанинов Артём 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 2 1
Калинский Николай 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Милсон 1 0
Майга Мамаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0
Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0
Пари НН
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0
ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Динамо Москва - Пари НН 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. ЦСКА Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Сочи Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
7. Химки Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
8. Ахмат Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
11. Оренбург Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Факел Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Пари НН Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
14. Локомотив Москва Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
15. Торпедо Москва Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Пари НН Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Факел Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Крылья Советов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15. Урал Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
7. ЦСКА Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Факел Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Оренбург Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Локомотив Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 августа 2022, осталось 2 дня 9 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Сочи 90.2% (37)
    X 7.3% (3)
    Пари НН 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Пари НН
    6.10
    4.50
    6.40
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Сочи - Пари НН

    Исход игры
    Сочи
    89.7% (35)
    Ничья
    7.7% (3)
    Пари НН
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.79% (25)
    Меньше
    34.21% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (28)
    Нет
    26.32% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    48.7% (19)
    2:0 Сочи
    20.5% (8)
    3:1 Сочи
    10.3% (4)
    1:1 Ничья
    7.7% (3)
    1:0 Сочи
    5.1% (2)
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    Сочи
    Пари НН
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