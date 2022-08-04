Стадион: Фишт
История личных встреч
Сочи
Пари НН
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|2 (1)
|0.67
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.33
|Мелкадзе Георгий
|1
|0.33
|Сарвели Владислав
|1
|0.33
|Макарчук Артём
|0
|0
|Юсупов Артур
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|2
|0.67
|Кротов Вячеслав
|1
|0.33
|Калинский Николай
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|Терехов Сергей
|1
|0
|Юсупов Артур
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Макарчук Артём
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
|Мещанинов Артём
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|2
|1
|Калинский Николай
|1
|0
|Шарипов Альберт
|1
|0
|Милсон
|1
|0
|Майга Мамаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0
Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0
Пари НН
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0
ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Динамо Москва - Пари НН 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Сочи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|7.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|8.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|11.
|Оренбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|13.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Краснодар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|5.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|12.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Пари НН
Исход игры
Сочи
89.7% (35)
Ничья
7.7% (3)
Пари НН
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (25)
Меньше
34.21% (13)
Обе команды забьют
Да
73.68% (28)
Нет
26.32% (10)
Популярный счёт
2:1 Сочи
48.7% (19)
2:0 Сочи
20.5% (8)
3:1 Сочи
10.3% (4)
1:1 Ничья
7.7% (3)
1:0 Сочи
5.1% (2)
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