Стадион: Хоуторнс
Позже
История личных встреч
Вест Бромвич
Уотфорд
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Бромвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свифт Джон
|1
|1
|Уоллас Джед
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|1
|1
|Сарр Исмаила
|0
|0
Карточки
Вест Бромвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свифт Джон
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеверли Том
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Камара Ассан
|1
|0
|Сьерральта Франсиско
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Бромвич
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мидлсбро - Вест Бромвич 1:1 Вест Бромвич - Герта 2:1 Оксфорд Юнайтед - Вест Бромвич 0:3 Крю Александра - Вест Бромвич 1:1
Нортгемптон - Вест Бромвич 0:3 Стивенэйдж - Вест Бромвич 2:0 Лейтон Ориент - Вест Бромвич 1:2 Вест Бромвич - Барнсли 4:0 Рединг - Вест Бромвич 0:1 Вест Бромвич - Ковентри 0:0 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0 Вест Бромвич - Блэкпул 2:1 Вест Бромвич - Сток Сити 1:3 Вест Бромвич - Борнмут 2:0 Бирмингем - Вест Бромвич 1:0 Бристоль Сити - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Фулхэм 1:0 Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун 2:2 Халл Сити - Вест Бромвич 0:2 Вест Бромвич - Суонси 0:2
Уотфорд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Уотфорд - Шеффилд Юнайтед 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Уотфорд - Уиком 4:1 Уотфорд - Болтон 0:2
Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Уотфорд - Кембридж Юнайтед 1:3 Челси - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Уотфорд - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Бёрнли 1:2 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Уотфорд - Лидс 0:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бирмингем
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Миллуолл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Уотфорд
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Кардифф Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Блэкберн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Блэкпул
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Халл Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Бёрнли
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Ковентри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сандерленд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Вест Бромвич
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Мидлсбро
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Уиган
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Суонси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Престон Норт Энд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Лутон Таун
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Ротерхэм
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Бристоль Сити
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Рединг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|КПР
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Норвич
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Сток Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Хаддерсфилд Таун
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миллуолл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Бирмингем
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Уотфорд
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Кардифф Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Блэкберн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Блэкпул
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Халл Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Сандерленд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Мидлсбро
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Уиган
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Лутон Таун
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ротерхэм
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Суонси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вест Бромвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бристоль Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Рединг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|КПР
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Сток Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Престон Норт Энд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бёрнли
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Бирмингем
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Ковентри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Престон Норт Энд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Суонси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Вест Бромвич
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кардифф Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Блэкберн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Блэкпул
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мидлсбро
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Уиган
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ротерхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Миллуолл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Бристоль Сити
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Рединг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|КПР
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Норвич
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Сток Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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Прогнозы на матч Вест Бромвич - Уотфорд
Исход игры
Вест Бромвич
59.1% (26)
Ничья
29.5% (13)
Уотфорд
11.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.19% (19)
Меньше
55.81% (24)
Обе команды забьют
Да
69.77% (30)
Нет
30.23% (13)
Популярный счёт
2:1 Вест Бромвич
31.8% (14)
1:1 Ничья
25% (11)
1:0 Вест Бромвич
20.5% (9)
1:2 Уотфорд
6.8% (3)
2:0 Вест Бромвич
4.5% (2)
0:1 Уотфорд
4.5% (2)
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