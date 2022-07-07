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  4. .Чемпионшип 2022-2023

Англия: .Чемпионшип

2022-2023

Стадион:
Вест Бромвич
 
Позже
Уотфорд
Прогнозы 44
Вест Бромвич 59.1% (26)
X 29.5% (13)
Уотфорд 11.4% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Бромвич
Ничья
Уотфорд
2.60
3.30
3.37
Все Коэффициенты

История личных встреч

Вест Бромвич
Уотфорд

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
Ч
1:1
Ч
5:0
Ч
1:1
Ч
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свифт Джон 1 1
Уоллас Джед 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 1 1
Сарр Исмаила 0 0

Карточки

Вест Бромвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свифт Джон 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клеверли Том 1 0
Педро Жоао 1 0
Камара Ассан 1 0
Сьерральта Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Бромвич
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мидлсбро - Вест Бромвич 1:1 Вест Бромвич - Герта 2:1 Оксфорд Юнайтед - Вест Бромвич 0:3 Крю Александра - Вест Бромвич 1:1
Нортгемптон - Вест Бромвич 0:3 Стивенэйдж - Вест Бромвич 2:0 Лейтон Ориент - Вест Бромвич 1:2 Вест Бромвич - Барнсли 4:0 Рединг - Вест Бромвич 0:1 Вест Бромвич - Ковентри 0:0 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0 Вест Бромвич - Блэкпул 2:1 Вест Бромвич - Сток Сити 1:3 Вест Бромвич - Борнмут 2:0 Бирмингем - Вест Бромвич 1:0 Бристоль Сити - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Фулхэм 1:0 Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун 2:2 Халл Сити - Вест Бромвич 0:2 Вест Бромвич - Суонси 0:2
Уотфорд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Уотфорд - Шеффилд Юнайтед 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Уотфорд - Уиком 4:1 Уотфорд - Болтон 0:2
Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Уотфорд - Кембридж Юнайтед 1:3 Челси - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Уотфорд - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Бёрнли 1:2 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Уотфорд - Лидс 0:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бирмингем 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Миллуолл 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Уотфорд 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Кардифф Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Блэкберн 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Блэкпул 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Халл Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Бёрнли 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Ковентри 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сандерленд 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вест Бромвич 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Мидлсбро 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Уиган 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Суонси 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Престон Норт Энд 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Лутон Таун 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Ротерхэм 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Шеффилд Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Бристоль Сити 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Рединг 1 0 0 1 0 - 1 0
21. КПР 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Норвич 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Сток Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Хаддерсфилд Таун 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миллуолл 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Бирмингем 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Уотфорд 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Кардифф Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Блэкберн 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Блэкпул 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Халл Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сандерленд 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Мидлсбро 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Уиган 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Лутон Таун 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ротерхэм 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Суонси 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вест Бромвич 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ковентри 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бристоль Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Рединг 0 0 0 0 0 - 0 0
20. КПР 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Сток Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Престон Норт Энд 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Хаддерсфилд Таун 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бёрнли 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Бирмингем 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Ковентри 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Престон Норт Энд 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Суонси 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Вест Бромвич 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кардифф Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Блэкберн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Блэкпул 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Халл Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сандерленд 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мидлсбро 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Уиган 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лутон Таун 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ротерхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Миллуолл 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Шеффилд Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Бристоль Сити 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Рединг 1 0 0 1 0 - 1 0
21. КПР 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Норвич 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Хаддерсфилд Таун 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Сток Сити 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет в Первую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2022, осталось 2 дня 14 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Вест Бромвич 59.1% (26)
    X 29.5% (13)
    Уотфорд 11.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Бромвич
    Ничья
    Уотфорд
    2.60
    3.30
    3.37
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вест Бромвич - Уотфорд онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Бромвич - Уотфорд

    Исход игры
    Вест Бромвич
    59.1% (26)
    Ничья
    29.5% (13)
    Уотфорд
    11.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.19% (19)
    Меньше
    55.81% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Бромвич
    31.8% (14)
    1:1 Ничья
    25% (11)
    1:0 Вест Бромвич
    20.5% (9)
    1:2 Уотфорд
    6.8% (3)
    2:0 Вест Бромвич
    4.5% (2)
    0:1 Уотфорд
    4.5% (2)
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    Вест Бромвич
    Уотфорд
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