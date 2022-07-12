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Главный тренер: Mattia Croci-Torti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Индзаги Симоне
История личных встреч
Лугано
Интер Милан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0
Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0
Интер Милан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2
Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1
Прогнозы на матч Лугано - Интер Милан
Исход игры
Лугано
1.8% (2)
Ничья
5.3% (6)
Интер Милан
93% (106)
Тотал 2.5
Больше
65.09% (69)
Меньше
34.91% (37)
Обе команды забьют
Да
62.26% (66)
Нет
37.74% (40)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
36% (41)
0:2 Интер Милан
23.7% (27)
1:3 Интер Милан
14.9% (17)
0:1 Интер Милан
6.1% (7)
0:3 Интер Милан
3.5% (4)
1:1 Ничья
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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