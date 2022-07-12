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Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня вашему вниманию будет представлена товарищеская игра между командами: "Лугано" против "Интера". В Швейцарии пройдёт этот поединок и будем надеется, что матч получиться интересным, а текстовую трансляцию проведёт - Матюшенцев Дмитрий, всем приятного просмотра и пусть победит сильнейший!