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Урал
 
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Урал
  •   Главный тренер: Шалимов Игорь
Крылья Советов

История личных встреч

Урал
Крылья Советов

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

17 матчей

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ТМК
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
0:0

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0
Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0
Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июля 2022, осталось 16 минут.



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    • Прогнозы 1
    Урал 0% (0)
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    Прогнозы на матч Урал - Крылья Советов

    Исход игры
    Урал
    0% (0)
    Ничья
    50% (1)
    Крылья Советов
    50% (1)
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