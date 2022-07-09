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Урал
0:3
Конец матча
Крылья Советов

Ход матча

45'
0:1
_Aleksandrov E.
45'
0:2
_Pinyaev S.
45'
0:3
Якуба Денис
Прогнозы 8
Урал 25% (2)
X 37.5% (3)
Крылья Советов 37.5% (3)
Все прогнозы
Урал
Крылья Советов

История личных встреч

Урал
Крылья Советов

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

17 матчей

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ТМК
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
0:0

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0
Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0
Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1
  • После матча
  • Самарцы с первых минут показали что приехали побеждать и сразу начали бежать в атаку, организовывая активный прессинг. "Урал" сегодня терпит поражение и им предстоит встреча с болельщиками. Впереди чемпионат! Текстовую трансляцию проводил - Матюшенцев Дмитрий, всем пока и до новых встреч.
  • Дополнительное время
  • Свисток
    Звучит свисток о завершении игры. Со счётом 0:3 побеждает команда из Саратова "Крылья Советов".
  • 118'
    "Урал" немного потерялся в игре после двух пропущенных голов во втором тайме, напомню, что они произошли в очень короткий промежуток времени и с тех пор у уральцев в атаке ничего не получается.
  • 116'
    Под полным контролем идёт игра самарцев, очевидно что они сегодня были сильнее и реализовали большинство своих моментов.
  • Описание гола
    114'
    Г-О-О-О-Л! 0:3 Якуба.
    Якуба зарядил свою пушку и метров с 30-и нанёс удар по воротам, голкипер на справился с таким ударом и счёт встречи уже стал разгромным.
  • 112'
    Хорошую атаку провели самарцы через левый фланг, удалось мяч затащить в штрафную, но после чего футболисты забуксовали и мяч был отобран.
  • 111'
    Уже достаточно большое количество времени мячом владеют хозяева, но без острых атак у чужих ворот. Мяч катается в центре поля без конструктивных передач.
  • 109'
    Темп игры потихоньку угасает и команды не форсируют события предпочитая надёжный перепас на своей половине поля. Что сейчас и происходи у команды хозяев поля.
  • Замена
    107'
    Вновь у нас обратная замена в составе гостей: Пиняев выходит вместо Горшкова.
  • 105'
    Опасный удар со штрафного выполнили хозяева поля и Фролов в красивом прыжке вытянувшийся в струнку отбивает мяч от своих ворот.
  • Замена
    103'
    Происходит две замены в составе "Урала": Евсеев меняет Галанина, Емельянов - Коновалова.
  • Судья
    102'
    Главный судья отправляет команды на водопой. Темп игры равный есть ощущение что команды уже немного устали играть.
  • 101'
    Горшков выполнил удар со штрафного, но попал в стенку, далее из активного темпа атаки получилось выжить максимум угловой удар.
  • Замена
    99'
    Замена в составе госей: Горшков выходит на поле вместо него отправляется отдыхать Бейл.
  • Опасный момент
    97'
    Отличный момент создают "шмели", но Фролов Выручает команду после удара в упор! Сильный получился удар форварда "Урала" но вратарь всем телом прикрыл полёт мяча.
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    • 96'
      Великолепная атмосфера на "Екатеринбург Арене". Болельщики поддерживают свою команду даже в таких непростых матчах и надеются что "Уралу" получится вернуться в игру.
    • 94'
      Штрафной выполнили хозяева поля подачей в штрафную площадь, мяч заметался у ворот "Крыльев" и в итоге Тепляков надёжно скинул мяч головой Фролову.
    • 93'
      Рамазан Гаджимуратов ворвался по правому флангу и пробил низом по воротам, но голкипер уверенно поймал и зафиксировал мяч у себя в руках.
    • Замена
      91'
      Замаена: Солдатенков возвращается на поле, меняет Иванисеню.
    • 90'
      Гости завладели преимуществом и долго перекатывали мяч в центре поля, но игрок совершил оплошность и потерял мяч, где тут же уральцы воспользовались контратакой, что привело к удару точно в руки Фролову.
    • 89'
      Стоит отметить, что зрителей на стадионе много, так как сразу после игры будет организовано общение команды с болельщиками. Также всех пришедших ждёт розыгрыш клубных призов. Вход на эту игру был свободный без цифровой карты болельщика.
    • 87'
      Гости отвечают своей атакой и Липовой наносит удар в дальний угол, но мяч пролетает рядом со штангой. Будет свободный удар от ворот.
    • Замена
      86'
      Состав команды хозяев: Ландаков (вр), Бевеев, Бавин, Мамин, Быковский, Мишкич, Коновалов, Галанин, Гаджимурадов, Юшин, Каштанов.
    • 84'
      "Урал" организовал опасную атаку у чужих ворот и пробил, но вратарь надёжно отбивает мяч. Фролов уверенно вышел на эту игру.
    • Замена
      83'
      Сразу несколько было произведено замен в составе гостей сейчас состав игроков на поле такой: Фролов, Никитенков, Иванисеня, Тепляков, Бейл, Витюгов, Якуба, Великородный, Соколов, Липовой, Хлусов.
    • Свисток
      81'
      Начинается последний тайм этого матча! 
    • Второй тайм
    • Свисток
      Звучит свисток на перерыв! Гости ведут в счёте 2:0.
    • Угловой
      79'
      Сразу два корнера выполнили хозяева поля, но удача была явно не на их стороне. Гости справились во многом благодаря уверенной игре Ивана Ломаева.
    • Опасный момент
      79'
      Гогличидзе наносит отличный удар с левого фланга, но Ломаев выручает свою команду, отбив мяч на угловой удар.
    • 79'
      "Урал" выполнил штрафной удар рядом с чужими воротами, мяч полетел в обвод стенки и пролетел в сантиметрах от девятки. Снова не повезло екатеринбуржцам.
    • Замена
      78'
      Замена в составе "Крылья Советов". Великородный выходит на поле вместо Пиняева автора второго забитого мяча.
    • Опасный момент
      77'
      Концовка тайма за хозяевами, уральцы нашли свою игру и продолжают атаковать. Удар с линии штрафной площади проходит рядом со штангой. Не реализует прекрасный момент Каштанов.
    • Замена
      75'
      Произошли замены в составе хозяев поля. Юшин меняет Бикфалви, Гаджимурадов выходит вместо Железнова.
    • 73'
      "Урал" снова подобрался к чужой штрафной и наносит удар издали, но мяч летит выше ворот. Будет свободный удар с угла вратарской.
    • 72'
      Уральцы подобрали мяч в центре поля и организовали неплохую атаку. Получился удар с линии штрафной выше ворот.
    • 70'
      Мяч под полным контролем у самарцев, хозяева совсем потерялись в этой игре и не могут даже его отобрать, ведут игру без мяча.
    • Описание гола
      68'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 0:2 Пиняев.
      После водопоя сразу два мяча залетает в ворота "Урала" на этот раз Пиняев уверенно ворвался в штрафную и ударил в дальний угол без шансов для вратаря.
    • Замена
      66'
      Замена была во время водопоя Соколов вышел на поле, а заменил он Глушенкова.
    • Описание гола
      65'

      Г-О-О-О-О-Л! 0:1 Александр Коваленко.
      Коваленко и Соколов затеяли шикарную стенку, после чего Александр ворвался в штрафную по правому флангу и пробил в дальний угол, не обошлось без рикошета мяч попадает в сетку ворот.

    • Судья
      64'
      Арбитр оправляет команды на водопой! в Екатеринбурге время половина пятого, а значит жара уже падает и играть во второй половине матча должно быть легче.
    • Опасный момент
      63'
      Помазун! Снова хорош голкипер сколько он уже сегодня выручил и снова шикарный сейв! Опасный удар наносил Пиняев, после чего голкипер отбил мяч в сторону.
    • 61'
      Очень ярко играют футболисты во втором тайме, активнее смотрятся гости особенно в линии атаки. Надеемся, что самое интересное впереди!
    • Офсайд
      60'
      Глушенков отправляет мяч в сетку ворот, ударив в дальний угол, но линейный арбитр поднимает флажок и фиксирует положение "вне игры".
    • 58'
      Стоит отметить, отличные действия вратаря в последнем моменте. Помазун вытянулся в струнку и уверенно в падении отбил мяч, правда он достался сопернику, который промахнулся по воротам.
    • Опасный момент
      57'
      Самарцы организовали затяжную атаку, которая завершилась двумя ударами по воротам, сначала сейв сделал Помазун, а затем мяч попал в штангу.
    • Угловой
      55'
      Хозяева выполняют подачу с углового стандарта в центр штрафной площади, но Солдатенков выпрыгивает выше всех и отбивает мяч за пределы штрафной площади.
    • Угловой
      54'
      Гости заработали угловой, но выполнить удачно не получилось, в итоге нарвались на контратаку хозяев и их спасло лишь, что мяч ушёл на угловой удар в пользу "Урала".
    • 52'
      Стоит отметить, что Каштанов был близок к добиванию мяча в предыдущем моменте после удара своего партнёра, но вратарь чуть быстрей поймал мяч, чем добежал Алексей.
    • 51'
      Бикфалви наносит удар с линии штрафной и Ломаев с трудом забрал мяч в руки и сразу вводит мяч в игру через ближних игроков.
    • 49'
      Хозяева поля начинают второй тайм с преимуществом над контролем мяча. Уральцы пытаются вскрыть оборону соперника, но пока это не получается и остаётся просто катать мяч в центре поля.
    • Фол, нарушение
      47'
      Якуба нарушает правила рядом со штрафной. Ломаева выполнил подачу, но она просто пролетает мимо всех игроков.
    • 46'
      Посмотрим получится ли в этом тайме командам открыть счёт в игре. Напомню что в первом тайме ближе к забитому мячу были "Крылья Советов".
    • Замена
      44'
      Замена в составе "Урала": Мишкич меняет Галанина, Каштанов выходит вместо Евсеева.
    • Замена
      43'
      В перерыве была замена: Якуба покинул игровое поля вместо него выходит Иванисеня.
    • Второй тайм начался
      41'
      Мы продолжаем и начинается второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      У нас перерыв! Ждём команды на следующие сорока минутку. Счёт пока не открыт 0:0.
    • 40'
      Стоит ещё раз отметить потрясающий сейв Помазуна! Удар получился в упор по воротам головой. Илья блестяще среагировал и перевёл снаряд на угловой.
    • Опасный момент
      40'
      Цыпченко нанёс удар головой после передачи с левого фланга, но Помазун надёжно отбивает мяч в непростой ситуации. Самарцы были очень близки, но супер игра голкипера не позволила открыть счёт в этой встречи.
    • Опасный момент
      39'
      Иван Кузьмичёв! спасает свою команду в красивом подкате выбив мяч у нападающего, на игрок уже выбегал на вратаря один в один. Но Иван сыграл чисто и нейтрализовал опасность.
    • 37'
      Фланговая атака гостей завершилась взятием мяча в руки Помазуна, с правого фланга последовала передача в центр штрафной, где для вратаря мяч оказался лёгкой добычей.
    • 35'
      Угловой удар выполнили хозяева, но мяч легко выбивают гости и начинают свою атаку по левому флангу поля.
    • 33'
      Опасный штрафной заработал Алексей Евсеев, сам пробил, но попал в стенку, и мячом остались хозяева, заработав угловой удар.
    • 31'
      Хозяева на левом фланге разогнали атаку и удалось довести дело до удара, но мяч полетел мимо ворот, Помазун всё контролировал.
    • 29'
      Бикфалви находился в очень выгодном положении для удара и его нанёс, правда удар не получился и мяч улетел мимо ворот.
    • Желтая карточка
      27'
      Коваленко получает жёлтую карточку за срыв атаки и судья назначает штрафной за задержку руками игрока соперника.
    • Опасный момент
      25'
      Ежов на левом фланге получил мяч от Горшкова, далее последовал прострел в штрафную, Глушенков в касание ударил и был очень близок к забитому мячу, но получилось мимо ворот.
    • Угловой
      23'
      Подача с углового стандарта у самарцев не удалась, защитники команды хозяев надёжно нейтрализовали верховую угрозу, выбив мяч за пределы штрафной площади.
    • 22'
      Игра продолжается! Глушенков отдаёт передачу на Цыпченко, тот пяткой оставил мяч на Пиняева, но защитники выбили на угловой и разрядил обстановку у своих ворот.
    • Судья
      19'
      Она была просто необходима! Пауза на водопой, а солнце всё жарче и жарче. Пока гости выглядят лучше, команда играет активнее, имеет больше моментов.
    • 17'
      Хозяева не форсируют события и неспешно пока играют. Игроки футбольного клуба "Урал" просто катают мяч на своей половине поля без какого-либо продвижения вперед.
    • 16'
      Гости заработали опасный штрафной. рядом с чужими воротами. К мячу подошёл Горшков и пробил рядом со штангой. Повезло в данном моменте хозяевам. Будет свободный удар от ворот.
    • Опасный момент
      15'
      Цыпченко удачно сыграл в отборе против защитника, далее протащил мяч в штрафную и сумел перебросить вратаря, но защитник хозяев чудом спас свои ворота, выбив мяч с ленточки.
    • Опасный момент
      13'
      Иванисеня отдал передачу на Глушенкова в штрафную площадь на угол вратарской, но прострел Максима вдоль ворот оказался неточным и мяч покинул пределы ворот.
    • Угловой
      12'
      Теперь корнер заработали екатеринбуржцы. Подача последовала в центр штрафной, где уверенно сыграл вратарь, Ломаев поймал мяч в руки и быстро ввёл мяч в игру.
    • Угловой
      10'
      Самарцы заработали угловой удар, но выполнить его удачно не удалось, мяч покинул пределы поля и будет удар от ворот.
    • Замена
      9'
      По договорённости сторон вместо Даниэля Мишкича на поле вышел Иван Галанин, так что команда "Урала" продолжает играть в полном составе.
    • Красная карточка
      7'
      Иванисеня нарушает правила и получает желтую карточку за грубый фол в центре поля. Игрок "Урала" не совладал с нервами и оттолкнул Дмитрия. Страсти кипят, сказывается жаркая погода и арбитр показывает красную карточку футболисту хозяев.
    • 6'
      Стоит отметить, что очень жаркая погода в Екатеринбурге +30 градусов и футболисты играют по сути в самое пекло. Обязательно арбитр должен команды отправить на водопой в середине тайма.
    • 4'
      В первой атаке гости очень долго владели мячом, но к остроте у ворот Памазуна это не привело и теперь мяч во владение перешёл хозяевам поля.
    • 3'
      Команда хозяев начинает игру в своих традиционно оранжевых футболках, гостям выдан комплект голубого цвета, впрочем как и всегда. Команды начинают последний товарищеский матч в рамках летних сборов.
    • Свисток
      1'
      Звучит стартовый свисток и игра началась!
    • До матча
    • 107'
      Уральцы проводят много времени в атаке и даже получается наносить удары по воротам, правда все они без проблем отбиваются вратарём.
    • Поступила информация, что гости задержались в дороге и трансляция начнётся чуть позже. Ориентировочное время 13:15. Наберёмся терпения.
    • Товарищеская игра пройдёт в формате "3 тайма по 40 минут".
    • Добрый день любителям футбола! Сегодня в городе Екатеринбург пройдёт заключительный товарищеский матч перед началом чемпионата: “Урал” принимает – “Крылья Советов”. Текстовую трансляцию будет проводить – Матюшенцев Дмитрий, всем приятного просмотра. Надеемся на красивый футбол!
       
    Прогнозы 8
    Урал 25% (2)
    X 37.5% (3)
    Крылья Советов 37.5% (3)
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    Прогнозы на матч Урал 0:3 Крылья Советов

    Исход игры
    Урал
    25% (2)
    Ничья
    37.5% (3)
    Крылья Советов
    37.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (2)
    Меньше
    60% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (4)
    Нет
    20% (1)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25% (2)
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