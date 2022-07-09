Самарцы с первых минут показали что приехали побеждать и сразу начали бежать в атаку, организовывая активный прессинг. "Урал" сегодня терпит поражение и им предстоит встреча с болельщиками. Впереди чемпионат! Текстовую трансляцию проводил - Матюшенцев Дмитрий, всем пока и до новых встреч.

Уже достаточно большое количество времени мячом владеют хозяева, но без острых атак у чужих ворот. Мяч катается в центре поля без конструктивных передач.

Хорошую атаку провели самарцы через левый фланг, удалось мяч затащить в штрафную, но после чего футболисты забуксовали и мяч был отобран.

Г-О-О-О-Л! 0:3 Якуба. Якуба зарядил свою пушку и метров с 30-и нанёс удар по воротам, голкипер на справился с таким ударом и счёт встречи уже стал разгромным.

Под полным контролем идёт игра самарцев, очевидно что они сегодня были сильнее и реализовали большинство своих моментов.

"Урал" немного потерялся в игре после двух пропущенных голов во втором тайме, напомню, что они произошли в очень короткий промежуток времени и с тех пор у уральцев в атаке ничего не получается.

Звучит свисток о завершении игры. Со счётом 0:3 побеждает команда из Саратова "Крылья Советов".

Отличный момент создают "шмели", но Фролов Выручает команду после удара в упор! Сильный получился удар форварда "Урала" но вратарь всем телом прикрыл полёт мяча.

Замена в составе госей: Горшков выходит на поле вместо него отправляется отдыхать Бейл.

Горшков выполнил удар со штрафного, но попал в стенку, далее из активного темпа атаки получилось выжить максимум угловой удар.

Главный судья отправляет команды на водопой. Темп игры равный есть ощущение что команды уже немного устали играть.

Опасный удар со штрафного выполнили хозяева поля и Фролов в красивом прыжке вытянувшийся в струнку отбивает мяч от своих ворот.

Вновь у нас обратная замена в составе гостей: Пиняев выходит вместо Горшкова.

Темп игры потихоньку угасает и команды не форсируют события предпочитая надёжный перепас на своей половине поля. Что сейчас и происходи у команды хозяев поля.

Сразу несколько было произведено замен в составе гостей сейчас состав игроков на поле такой: Фролов, Никитенков, Иванисеня, Тепляков, Бейл, Витюгов, Якуба, Великородный, Соколов, Липовой, Хлусов.

"Урал" организовал опасную атаку у чужих ворот и пробил, но вратарь надёжно отбивает мяч. Фролов уверенно вышел на эту игру.

Гости отвечают своей атакой и Липовой наносит удар в дальний угол, но мяч пролетает рядом со штангой. Будет свободный удар от ворот.

Стоит отметить, что зрителей на стадионе много, так как сразу после игры будет организовано общение команды с болельщиками. Также всех пришедших ждёт розыгрыш клубных призов. Вход на эту игру был свободный без цифровой карты болельщика.

Гости завладели преимуществом и долго перекатывали мяч в центре поля, но игрок совершил оплошность и потерял мяч, где тут же уральцы воспользовались контратакой, что привело к удару точно в руки Фролову.

Рамазан Гаджимуратов ворвался по правому флангу и пробил низом по воротам, но голкипер уверенно поймал и зафиксировал мяч у себя в руках.

Штрафной выполнили хозяева поля подачей в штрафную площадь, мяч заметался у ворот "Крыльев" и в итоге Тепляков надёжно скинул мяч головой Фролову.

Великолепная атмосфера на "Екатеринбург Арене". Болельщики поддерживают свою команду даже в таких непростых матчах и надеются что "Уралу" получится вернуться в игру.

Второй тайм

— Звучит свисток на перерыв! Гости ведут в счёте 2:0.

79' Сразу два корнера выполнили хозяева поля, но удача была явно не на их стороне. Гости справились во многом благодаря уверенной игре Ивана Ломаева.

79' Гогличидзе наносит отличный удар с левого фланга, но Ломаев выручает свою команду, отбив мяч на угловой удар.

79' "Урал" выполнил штрафной удар рядом с чужими воротами, мяч полетел в обвод стенки и пролетел в сантиметрах от девятки. Снова не повезло екатеринбуржцам.

78' Замена в составе "Крылья Советов". Великородный выходит на поле вместо Пиняева автора второго забитого мяча.

77' Концовка тайма за хозяевами, уральцы нашли свою игру и продолжают атаковать. Удар с линии штрафной площади проходит рядом со штангой. Не реализует прекрасный момент Каштанов.

75' Произошли замены в составе хозяев поля. Юшин меняет Бикфалви, Гаджимурадов выходит вместо Железнова.

73' "Урал" снова подобрался к чужой штрафной и наносит удар издали, но мяч летит выше ворот. Будет свободный удар с угла вратарской.

72' Уральцы подобрали мяч в центре поля и организовали неплохую атаку. Получился удар с линии штрафной выше ворот.

70' Мяч под полным контролем у самарцев, хозяева совсем потерялись в этой игре и не могут даже его отобрать, ведут игру без мяча.

68' Г-О-О-О-О-О-Л! 0:2 Пиняев.

После водопоя сразу два мяча залетает в ворота "Урала" на этот раз Пиняев уверенно ворвался в штрафную и ударил в дальний угол без шансов для вратаря.

66' Замена была во время водопоя Соколов вышел на поле, а заменил он Глушенкова.

65' Г-О-О-О-О-Л! 0:1 Александр Коваленко.

Коваленко и Соколов затеяли шикарную стенку, после чего Александр ворвался в штрафную по правому флангу и пробил в дальний угол, не обошлось без рикошета мяч попадает в сетку ворот.

64' Арбитр оправляет команды на водопой! в Екатеринбурге время половина пятого, а значит жара уже падает и играть во второй половине матча должно быть легче.

63' Помазун! Снова хорош голкипер сколько он уже сегодня выручил и снова шикарный сейв! Опасный удар наносил Пиняев, после чего голкипер отбил мяч в сторону.

61' Очень ярко играют футболисты во втором тайме, активнее смотрятся гости особенно в линии атаки. Надеемся, что самое интересное впереди!

60' Глушенков отправляет мяч в сетку ворот, ударив в дальний угол, но линейный арбитр поднимает флажок и фиксирует положение "вне игры".

58' Стоит отметить, отличные действия вратаря в последнем моменте. Помазун вытянулся в струнку и уверенно в падении отбил мяч, правда он достался сопернику, который промахнулся по воротам.

57' Самарцы организовали затяжную атаку, которая завершилась двумя ударами по воротам, сначала сейв сделал Помазун, а затем мяч попал в штангу.

55' Хозяева выполняют подачу с углового стандарта в центр штрафной площади, но Солдатенков выпрыгивает выше всех и отбивает мяч за пределы штрафной площади.

54' Гости заработали угловой, но выполнить удачно не получилось, в итоге нарвались на контратаку хозяев и их спасло лишь, что мяч ушёл на угловой удар в пользу "Урала".

52' Стоит отметить, что Каштанов был близок к добиванию мяча в предыдущем моменте после удара своего партнёра, но вратарь чуть быстрей поймал мяч, чем добежал Алексей.

51' Бикфалви наносит удар с линии штрафной и Ломаев с трудом забрал мяч в руки и сразу вводит мяч в игру через ближних игроков.

49' Хозяева поля начинают второй тайм с преимуществом над контролем мяча. Уральцы пытаются вскрыть оборону соперника, но пока это не получается и остаётся просто катать мяч в центре поля.

47' Якуба нарушает правила рядом со штрафной. Ломаева выполнил подачу, но она просто пролетает мимо всех игроков.

46' Посмотрим получится ли в этом тайме командам открыть счёт в игре. Напомню что в первом тайме ближе к забитому мячу были "Крылья Советов".

44' Замена в составе "Урала": Мишкич меняет Галанина, Каштанов выходит вместо Евсеева.

43' В перерыве была замена: Якуба покинул игровое поля вместо него выходит Иванисеня.