0:3
Конец матча
Ход матча
45'
0:1
45'
0:2
45'
0:3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
- Вратарь
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Защитник
-
46 Мамин АртёмЗащитник
-
42 Мосин ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шалимов Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Бейл ГленнЗащитник
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Якуба ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
История личных встреч
Урал
Крылья Советов
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
17 матчей
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0
Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0
Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1
Прогнозы на матч Урал 0:3 Крылья Советов
Исход игры
Урал
25% (2)
Ничья
37.5% (3)
Крылья Советов
37.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
40% (2)
Меньше
60% (3)
Обе команды забьют
Да
80% (4)
Нет
20% (1)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (2)
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