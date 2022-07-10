Первый тайм

43' МОМЕНТ! Фахретдинов! Получает он сейчас мяч на правом краю, после чего выстреливает в ближний угол, но кипер справляется. Мяч отскакивает к Стилю, который с близкого расстояния направляет сферу выше цели.

41' Снова кто-то и футболистов Basement в подкате был снесен у своих ворот. Карточки желтого цвета не было. И не было у судьи для этого оснований.

40' Вход на матч, кстати говоря, был бесплатный. Нужно было просто вовремя подать заявку. Кто успел - то молодец, но многим попасть на стадион не удалось.

38' Завершается постепенно первый тайм нашего поединка. Тем временем дождь, как мне кажется, еще сильнее зарядил над стадионом. Очень скользко.

37' Мне кажется, что дождь зарядил еще больше. Стандарт у ворот соперника сейчас разыграли футболисты Basement. Подача в центр штрафной, но головой в сторону от рамки играют хозяева.

35' "Я не считаю, что это было удаление! Это не было удаление. Вы посмотрите этот эпизод, и сами все поймете. Я просто отодвигал его ногой от себя, чтобы он на меня не наступил. Чистая симуляция", - заявил игрок Basement в рамках интервью в эфире.