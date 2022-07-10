Ход матча
12'
1:0
- Первый тайм
-
43'МОМЕНТ! Фахретдинов! Получает он сейчас мяч на правом краю, после чего выстреливает в ближний угол, но кипер справляется. Мяч отскакивает к Стилю, который с близкого расстояния направляет сферу выше цели.
-
41'Снова кто-то и футболистов Basement в подкате был снесен у своих ворот. Карточки желтого цвета не было. И не было у судьи для этого оснований.
-
40'Вход на матч, кстати говоря, был бесплатный. Нужно было просто вовремя подать заявку. Кто успел - то молодец, но многим попасть на стадион не удалось.
-
38'Завершается постепенно первый тайм нашего поединка. Тем временем дождь, как мне кажется, еще сильнее зарядил над стадионом. Очень скользко.
-
37'Мне кажется, что дождь зарядил еще больше. Стандарт у ворот соперника сейчас разыграли футболисты Basement. Подача в центр штрафной, но головой в сторону от рамки играют хозяева.
-
35'"Я не считаю, что это было удаление! Это не было удаление. Вы посмотрите этот эпизод, и сами все поймете. Я просто отодвигал его ногой от себя, чтобы он на меня не наступил. Чистая симуляция", - заявил игрок Basement в рамках интервью в эфире.
-
34'Фортуна получил мяч на правом краю штрафной, после чего простреливал сферу в центр штрафной, и мяч в подкате на угловой отбивает Ещенко. Посмотрим, что со стандарта хозяева придумают.
-
33'Краб в итоге нанес удар по воротам соперника, и мяч полетел чуть правее цели. Замена у Basement готовится. Евгений Еськин на газоне появится с минуты на минуту.
-
31'"Кто слово мне скажет, покажу желтую", - говорит Филимонов. "Отходим от меня", - сообщает судья. Страсти в этой встрече накаляются невероятным образом.
-
30'30 минут только отыграли клубы, и теперь 2DROTS будет намного проще. Все-таки на игрока меньше имеют гости, что является серьезным преимуществом.
-
28'Ничего себе! Чибиров получает красную карточку сейчас! Что-то невероятное произошло, но красная карточка имела место быть, ведь для чего-то он пнул соперника открытыми шипами, рискуя нанести травму.
-
27'Ого! А Чибиров зачем-то ударил сзади по ноге сопернику. Будет смотреть рефери эпизод на предмет показания красной карточки. Посмотрим, какое решение примет рефери.
-
26'Чибиров получает карточку желтого цвета. Заслуженное предупреждение для игрока команды гостей.
-
25'С голкипером 2DROTS приключилась неприятность. Он упал на газон, столкнувшись с соперником. Получил он травму в этой ситуации. Но встречу продолжит.
-
23'Еще один угловой подали сейчас игроки Basement. Навесная подача с левого края была слишком сильной. Никто из игроков гостевого клуба до снаряда не добрался.
-
22'Владислав Коротаев на поле появляется тем временем на поле. Отметим эту ротацию в нашем противостоянии.
-
21'Basement продолжает активно перемещаться по периметру футбольного поля. Дождь, кстати говоря, продолжает лить над стадионом. Погода сегодня не жалует соперников.
-
19'Остановка в игре. По ноге получил один из футболистов Basement. Пока не может подняться он с газона. Рефери просит выйти медиков на футбольный газон.
-
18'Ещенко с левого края переводил снаряд в центр штрафной, но до снаряда никто из партнеров сейчас добраться не сумел. Очередная потеря в матче.
-
17'Курбанов - главный тренер Basement, у кромки поля. Пытается докричаться он до своей команды, которая не по плану начала первый тайм финального матча.
-
16'Чибиров сейчас чуть ли не главным разыгрывающим игроком у своей команды выступает. Без конца он с фланга на фланг со снарядом перемещается, перепасовывая снаряд с партнерами.
-
14'Basement выглядят расстроенными, но все еще впереди. Ни в коем случае не стоит снимать команде гостей, нужно идти вперед и пытаться одолеть соперника.
-
13'Ну что, друзья? Атаковала одна команда, а забила совсем другая! Круто сыграли 2DROTS в результате своего наступления и смогли открыть счет в поединке.
-
12'ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СКЛЯР! 1:0!
И забивает гол 2DROTS! Подача от правого углового флага, выигрывает Эдамс верховую борьбу, после чего отправил снаряд головой прямо под перекладину! Капитан в деле!
-
10'Неудачно угловой подали 2DROTS. Но вторая волна атаки привела к тому, что коллектив хозяев зарабатывает очередной корнер! Посмотрим, что из этого получится.
-
9'МОМЕНТИЩЕ! Манаев! Классно он сейчас приложился по воротам соперника с дальней дистанции. Голкипер достается, мяч переведен на угловой!
-
8'Совсем не выходят со своей половины поля коллектив номинальных хозяев. Мне вообще кажется, что эти ребята оказались полностью не готовы к поединку.
-
7'Солидные атаки проводят номинальных хозяева. BASEMENT прижал соперника к воротам, и ничего не позволяет оппоненту придумать впереди. Хозяева не могут выйти из-под давления.
-
5'Поувереннее, как мне кажется, пока что действуют гости. Кстати говоря, немало болельщиков на стадион пришло. Регламентов было разрешено 11 000 болельщиков, и все эти места заняты.
-
4'Оба тренера крупным планом показаны нам. Каждый из них смотрим внимательно за тем, что происходит на футбольном поле. Очень много острых эпизодов гости создают.
-
3'МОМЕНТ! Два угловых у команды номинальных гостей! Скоропупов подключился к атаке своей команды и головой пробил в левый угол. Снаряд рядом со стойкой пролетел, голкипер все контролировал.
-
2'Футболисты 2DROTS вышли на поле в форме мятного цвета, в то время, как игроки BASEMENT вышли на газон в черно-белых цветах.
-
1'Стартовал наш поединок! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
- До матча
-
—Ориентировочные составы на матч
:
2DROTS (4-5-1): Сычев - Тимошенко, Гудаев, Сальников, Бегларян - Фартуна, Манаев, Каретников, Скляр, Крапивников - Кутузов
BASEMENT (4-3-3): Межиев – Чибиров, Шахбанов, Акопов, Ещенко – Скоропупов, Бирюков, Крестин – Степанов, Науменко, Фахретдинов.
-
—Просто проливной дождь льет в Москве. Сами футболисты отмечают, что в данном случае мокрое поле будет лишь способствовать более активной и быстро игре. Посмотрим, в общем!
-
—Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Медийной лиге. В рамках финального матча сойдутся лицом к лицу игроки 2DROTS и Basement. Встреча состоится в Москве, на стадионе "ВТБ-Арена".
Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
Где смотреть матч 2DROTS 1:0 Basement онлайн
Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:
➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:
|
Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей
Букмекеры
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный