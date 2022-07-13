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Рома
0:0
Первый тайм
Сандерленд
Прогнозы 117
Рома 95.7% (112)
X 2.6% (3)
Сандерленд 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Сандерленд
4.90
4.12
5.21
Все Коэффициенты
Сандерленд

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0
Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2
Сандерленд
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сандерленд - Гейтсхед 2:0 Сандерленд - Уиком 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд 1:1 Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 1:0
Моркам - Сандерленд 0:1 Сандерленд - Ротерхэм 1:1 Сандерленд - Кембридж Юнайтед 5:1 Плимут - Сандерленд 0:0 Сандерленд - Шрусбери Таун 3:2 Оксфорд Юнайтед - Сандерленд 1:2 Сандерленд - Джиллингем 1:0 Линкольн Сити - Сандерленд 0:0 Сандерленд - Крю Александра 2:0 Сандерленд - Флитвуд Таун 3:1 Чарльтон - Сандерленд 0:0 Уиган - Сандерленд 0:3 Сандерленд - Бёртон 1:1 Сандерленд - Милтон-Кейнс Донс 1:2 Уимблдон - Сандерленд 1:1 Челтенем - Сандерленд 2:1
  • Первый тайм
  • 15'
    Пока ничего не получается в атаке у "Ромы". С банальными забросами на нападающих футболисты "Сандерленда" легко справляются. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Мараш Кумбулла остановил атаку соперника, уронив на газон Дэнни Батта. 
  • 13'
    Гуч поддержал атаку правым флангом и выполнил подачу, которую заблокировал Матич. Аут для английского клуба. 
  • 12'
    Шомуродов открылся под передачу из глубины поля и мяч принял, но слишком далеко его отпустил, позволив Паттерсону сыграть в отборе. 
  • 11'
    Ввели "волки" мяч в игру из аута, но быстро его потеряли, оказавшись в численном меньшинстве. 
  • 10'
    А вот и "Рома" появляется на чужой половине поля, добиваясь права на вбрасывание мяча из-за боковой на левом фланге. 
  • 9'
    Даймонд вошёл в штрафную площадку с правого фланга, после чего исполнил серию финтов и мяч потерял. Смоллинг разгадал фокусы оппонента. 
  • 7'
    Затяжную позиционную атаку удалось провести "чёрным котам", однако до удара по воротам дело не дошло. 
  • 6'
    Паттерсон получил мяч от Батта, а потом отправил его на чужую половину поля, где никого из партнёров не оказалось. 
  • 5'
    Гуч выиграл позицию у Переса на левом фланге и завладел мячом, не позволив провести контратаку. 
  • 4'
    Ибаньес попытался начать атаку при помощи заброса, однако перебить мяч через защитников "Сандерленда" не получилось. 
  • 3'
    Даяку совершил рывок по правому флангу, но не сумел выполнить подачу, выпустив игровой снаряд за лицевую линию. 
  • 2'
    "Рома" начала с центра поля и пытается организовать первую позиционную атаку. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал! 
  • До матча
  • Команды выходят на поле. 
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    • Рады приветствовать всех любителей футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция товарищеского матча "Рома" - "Сандерленд", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    Прогнозы 117
    Рома 95.7% (112)
    X 2.6% (3)
    Сандерленд 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Сандерленд
    4.90
    4.12
    5.21
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рома 0:0 Сандерленд онлайн

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    Прогнозы на матч Рома 0:0 Сандерленд

    Исход игры
    Рома
    95.7% (112)
    Ничья
    2.6% (3)
    Сандерленд
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.46% (55)
    Меньше
    45.54% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    52.48% (53)
    Нет
    47.52% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    36.8% (43)
    2:0 Рома
    23.9% (28)
    1:0 Рома
    14.5% (17)
    3:1 Рома
    4.3% (5)
    3:0 Рома
    1.7% (2)
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    Сандерленд
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