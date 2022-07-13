Первый тайм

15' Пока ничего не получается в атаке у "Ромы". С банальными забросами на нападающих футболисты "Сандерленда" легко справляются.

14' Мараш Кумбулла остановил атаку соперника, уронив на газон Дэнни Батта.

13' Гуч поддержал атаку правым флангом и выполнил подачу, которую заблокировал Матич. Аут для английского клуба.

12' Шомуродов открылся под передачу из глубины поля и мяч принял, но слишком далеко его отпустил, позволив Паттерсону сыграть в отборе.

11' Ввели "волки" мяч в игру из аута, но быстро его потеряли, оказавшись в численном меньшинстве.

10' А вот и "Рома" появляется на чужой половине поля, добиваясь права на вбрасывание мяча из-за боковой на левом фланге.