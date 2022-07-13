0:0
Первый тайм
- Основной состав
- Вратарь
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11 Перес КарлесПолузащитник
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- Запасные игроки
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63 Боер ПьетроВратарь
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52 _Bove E.
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96 _Celik Z.
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55 _Darboe E.
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97 _Ivkovic M.
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Главный тренер: Моуринью Жозе
- Основной состав
- Вратарь
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21 Даймонд Джек
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11 Гуч Линден
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27 Матете Джей
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13 О'Найен Люк
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- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
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32 Хьюм Трай
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10 _Kelly C.
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24 Нил Даниэль
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Главный тренер: Нил Алекс
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0
Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2
Сандерленд
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сандерленд - Гейтсхед 2:0 Сандерленд - Уиком 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд 1:1 Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 1:0
Моркам - Сандерленд 0:1 Сандерленд - Ротерхэм 1:1 Сандерленд - Кембридж Юнайтед 5:1 Плимут - Сандерленд 0:0 Сандерленд - Шрусбери Таун 3:2 Оксфорд Юнайтед - Сандерленд 1:2 Сандерленд - Джиллингем 1:0 Линкольн Сити - Сандерленд 0:0 Сандерленд - Крю Александра 2:0 Сандерленд - Флитвуд Таун 3:1 Чарльтон - Сандерленд 0:0 Уиган - Сандерленд 0:3 Сандерленд - Бёртон 1:1 Сандерленд - Милтон-Кейнс Донс 1:2 Уимблдон - Сандерленд 1:1 Челтенем - Сандерленд 2:1
Прогнозы на матч Рома 0:0 Сандерленд
Исход игры
Рома
95.7% (112)
Ничья
2.6% (3)
Сандерленд
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.46% (55)
Меньше
45.54% (46)
Обе команды забьют
Да
52.48% (53)
Нет
47.52% (48)
Популярный счёт
2:1 Рома
36.8% (43)
2:0 Рома
23.9% (28)
1:0 Рома
14.5% (17)
3:1 Рома
4.3% (5)
3:0 Рома
1.7% (2)
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