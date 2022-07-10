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Рома
 
Позже
Сандерленд
Прогнозы 30
Рома 96.7% (29)
X 0% (0)
Сандерленд 3.3% (1)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0
Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2
Сандерленд
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сандерленд - Гейтсхед 2:0 Сандерленд - Уиком 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд 1:1 Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 1:0
Моркам - Сандерленд 0:1 Сандерленд - Ротерхэм 1:1 Сандерленд - Кембридж Юнайтед 5:1 Плимут - Сандерленд 0:0 Сандерленд - Шрусбери Таун 3:2 Оксфорд Юнайтед - Сандерленд 1:2 Сандерленд - Джиллингем 1:0 Линкольн Сити - Сандерленд 0:0 Сандерленд - Крю Александра 2:0 Сандерленд - Флитвуд Таун 3:1 Чарльтон - Сандерленд 0:0 Уиган - Сандерленд 0:3 Сандерленд - Бёртон 1:1 Сандерленд - Милтон-Кейнс Донс 1:2 Уимблдон - Сандерленд 1:1 Челтенем - Сандерленд 2:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Сандерленд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июля 2022, осталось 2 дня 10 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 30
    Рома 96.7% (29)
    X 0% (0)
    Сандерленд 3.3% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Рома - Сандерленд онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Сандерленд

    Исход игры
    Рома
    96.7% (29)
    Ничья
    0% (0)
    Сандерленд
    3.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.33% (19)
    Меньше
    36.67% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    63.33% (19)
    Нет
    36.67% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    46.7% (14)
    2:0 Рома
    23.3% (7)
    1:0 Рома
    13.3% (4)
    3:1 Рома
    10% (3)
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    Сандерленд
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