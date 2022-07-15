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Стадион:
Ливерпуль
1:0
Перерыв
Кристал Пэлас

Ход матча

12'
Хендерсон Джордан
(Эллиотт Харви)
1:0
Прогнозы 121
Ливерпуль 91.7% (111)
X 5% (6)
Кристал Пэлас 3.3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Кристал Пэлас
1.31
8.19
8.00
Все Коэффициенты
Новости
Ливерпуль
Кристал Пэлас

История личных встреч

Ливерпуль
Кристал Пэлас

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
13.3%
13 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

20 матчей

75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:7
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2
Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Команды отправляются отдыхать, видим явное преимущество "Ливерпуля" на поле, посмотрим, что будет во втором тайме после ряда замен.Пока что "Мерсисайдцы" впереди !
  • Замена
    45'
     Окслейд-Чемберлен уходит с поля, не может продолжить он игру и выходит Кларксон Лейтон!
  • Травма, повреждение
    44'
     Окслейд-Чемберлен сразу после своего забега сейчас лежит на газоне, не зря игрока всю карьеру называют "хрустальным", очень часто он получает травмы.
  • 43'
    Окслейд-Чемберлен зашел в штрафную ударил по центру, Гуаита не смог поймать мяч,но на добивании никого не было!
  • 42'
    Очень уставшими сейчас выглядят игроки "Кристал Пэлас", тяжело им бегать без мяча.
  • 41'
    Насели сейчас "красные" на ворота соперника, в штрафную уверенно заходят, но до удара дело не доходит.
  • 40'
    Эдуар сейчас скинул в близи штрафной на Айю,но тот не смогу ударить,защитники сразу накрыли его.
  • Опасный момент
    37'
    Милнер отдал пас в центр на Диаса,тот скинул на Эллиота,но англичанин не попал толком по мячу и у нас будет удар от ворот.
  • 36'
    У "Орлов" сегодня отсутствует их главная звезда- Вильфрид Заа, интересно , как бы они сыграли с ним.По слухам он может перейти в "Рому",на место Мхитаряна.
  • 35'
    Очень хорошо короткими передачами "Ливерпуль прошел в штрафную площадь,но до удара дело не дошло.
  • 33'
    Тренер "Пэлас" Патрик Виейра сейчас выходил к бровке, видно, что он недоволен сейчас игрой своей команды, вообще мяча они не видят.
  • 32'
    Луис Диас полностью пробежал с левого фланга в центр,смог убежать на правый фланг и отдать Милнеру, но тот мяч потерял и сфолил.
  • Угловой
    30'
    Миливоевич подавал в самый конец штрафной и удар сильно мимо!
  • 30'
    Не очень довольны сейчас нападающие "Пэлас" ,вообще без мяча они играют, но с трудом все таки зарабатывают угловой!
  • 28'
    Милнер подавал с правого фланга,но высокие защитники "белых" хорошо с ними справляются, удар от ворот будет.
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    • Опасный момент
      26'
      Из раза в раз ошибаются защитники "Кристала" из выхода из обороны, постоянно мяч перехватывает "Ливерпуль",постоянно навязывают навесы с флангов "красные".
    • 25'
      Очень опасно сейчас Джонса выводили один на один, но Гуаита успел забрать мяч!
    • 24'
      Мяч почти не бывает в центре поля, очень быстро играют "красные", видно, что они готовы физически лучше, а "Орлы" как будто не акклиматизировались к Сингапуру.
    • Опасный момент
      21'
      С левого фланга сейчас пришел навес на Фирмино,в упор он бил, но мяч прошел мимо ворот!
    • 19'
      Любые выносы вратаря номинальных гостей Гуаиты не приводят результата, как бы он не старался, мяч все равно у "Ливерпуля".
    • 18'
      Пытаются игроки "Кристал Пэлас " получить мяч,но увы для них, без мяча уже 6 минут игрового времени "Орлы"
    • Фол, нарушение
      17'
      Милнер получает по ногам от Милиевовича,быстро разыграли "крансые", но подача не дошла до ворот.
    • 15'
      Полностью забрали мяч "красные",очень качественно играют флангами, Луис Диас постоянно напрягает оборону "Орлов"
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Джордан Хендерсон!!!
      "Ливерпуль" забивает,Эллиот скинул мяч к началу штрафной и Хендерсон неотразимо ударил в угол ворот!
    • 11'
      Фирмино сейчас принял мяч в штрафной,скинул мяч на Кёртиса Джонса и он протыкал мяч в ворота,но Гуаита на угловой мяч перевел.
    • Опасный момент
      10'
      Одсон Эдуар бил с подачи Миливоевича,но Адриан справился с ударом!
    • Фол, нарушение
      9'
      Джордан Айю сейчас упал у линии штрафной,рядом с угловым сфолил Цимикас,опасная подача будет.
    • 7'
      Почти всей командой "мерсисайдцы" атакуют, один Матип стоит в центре поля, полное доминирование "красных" пока что.
    • 6'
      Окслейд-Чемберлен опасно открывался под навес с центра,но до мяча англичанин не дотянулся, заново будут строить атаку "Ливерпуль"
    • 5'
      Часто номинальные гости играют на Одсонна Эдуара, подавал он в штрафную, но вратарь "красных" на месте и спокойно забрал он мяч.
    • 4'
      "Ливерпуль" сразу же захватил инициативу в матче, катают пока мяч в центре поля, без риска, часто отдают пас на вратаря-Адриана.
    • 2'
      Сразу же атака от "Пэлас", Одсон Эдуард залетел в штрафную, но 3 защитника остановили его
       
    • Первый тайм начался
      1'
      Ну что, дамы и господа ,матч в Сингапуре начался, "Ливерпуль" сегодня в красной форме, а футболисты "Кристал Пэлас" в белой! 55 тысяч человек сегодня на стадионе будут смотреть за данной игрой, после прослушивания знаменитой песни "You'll Never Walk Alone" матч начинается!
    • До матча
    • Добрый день уважаемые любители футбола, сегодня на "Национальном" стадионе в Сингапуре в товарищеском матче "Ливерпуль" сыграет с "Кристал Пэлас". Интересно как отошли "Мерсисайдцы" от поражения 0-4 в последнем матче против "Манчестер Юнайтед, а также как "Орлы" сыграют в своем первом матче в данном азиатском турне. Для Вас текстовую трансляцию проведет Егор Колесников, Всем удачи, а командам игру без травм!
    Прогнозы 121
    Ливерпуль 91.7% (111)
    X 5% (6)
    Кристал Пэлас 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.31
    8.19
    8.00
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Ливерпуль 1:0 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Ливерпуль
    91.7% (111)
    Ничья
    5% (6)
    Кристал Пэлас
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.04% (70)
    Меньше
    33.96% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    56.6% (60)
    Нет
    43.4% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    24% (29)
    2:0 Ливерпуль
    23.1% (28)
    3:1 Ливерпуль
    15.7% (19)
    3:0 Ливерпуль
    6.6% (8)
    1:0 Ливерпуль
    5.8% (7)
    3:2 Ливерпуль
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    4:1 Ливерпуль
    1.7% (2)
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    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
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