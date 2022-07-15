Эдуар сейчас скинул в близи штрафной на Айю,но тот не смогу ударить,защитники сразу накрыли его.

Насели сейчас "красные" на ворота соперника, в штрафную уверенно заходят, но до удара дело не доходит.

Очень уставшими сейчас выглядят игроки "Кристал Пэлас", тяжело им бегать без мяча.

Окслейд-Чемберлен зашел в штрафную ударил по центру, Гуаита не смог поймать мяч,но на добивании никого не было!

Окслейд-Чемберлен сразу после своего забега сейчас лежит на газоне, не зря игрока всю карьеру называют "хрустальным", очень часто он получает травмы.

Окслейд-Чемберлен уходит с поля, не может продолжить он игру и выходит Кларксон Лейтон!

Команды отправляются отдыхать, видим явное преимущество "Ливерпуля" на поле, посмотрим, что будет во втором тайме после ряда замен.Пока что "Мерсисайдцы" впереди !

Милнер подавал с правого фланга,но высокие защитники "белых" хорошо с ними справляются, удар от ворот будет.

Не очень довольны сейчас нападающие "Пэлас" ,вообще без мяча они играют, но с трудом все таки зарабатывают угловой!

Миливоевич подавал в самый конец штрафной и удар сильно мимо!

Луис Диас полностью пробежал с левого фланга в центр,смог убежать на правый фланг и отдать Милнеру, но тот мяч потерял и сфолил.

Тренер "Пэлас" Патрик Виейра сейчас выходил к бровке, видно, что он недоволен сейчас игрой своей команды, вообще мяча они не видят.

Очень хорошо короткими передачами "Ливерпуль прошел в штрафную площадь,но до удара дело не дошло.

У "Орлов" сегодня отсутствует их главная звезда- Вильфрид Заа, интересно , как бы они сыграли с ним.По слухам он может перейти в "Рому",на место Мхитаряна.

Милнер отдал пас в центр на Диаса,тот скинул на Эллиота,но англичанин не попал толком по мячу и у нас будет удар от ворот.

26' Из раза в раз ошибаются защитники "Кристала" из выхода из обороны, постоянно мяч перехватывает "Ливерпуль",постоянно навязывают навесы с флангов "красные".

25' Очень опасно сейчас Джонса выводили один на один, но Гуаита успел забрать мяч!

24' Мяч почти не бывает в центре поля, очень быстро играют "красные", видно, что они готовы физически лучше, а "Орлы" как будто не акклиматизировались к Сингапуру.

21' С левого фланга сейчас пришел навес на Фирмино,в упор он бил, но мяч прошел мимо ворот!

19' Любые выносы вратаря номинальных гостей Гуаиты не приводят результата, как бы он не старался, мяч все равно у "Ливерпуля".

18' Пытаются игроки "Кристал Пэлас " получить мяч,но увы для них, без мяча уже 6 минут игрового времени "Орлы"

17' Милнер получает по ногам от Милиевовича,быстро разыграли "крансые", но подача не дошла до ворот.

15' Полностью забрали мяч "красные",очень качественно играют флангами, Луис Диас постоянно напрягает оборону "Орлов"

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Джордан Хендерсон!!!

"Ливерпуль" забивает,Эллиот скинул мяч к началу штрафной и Хендерсон неотразимо ударил в угол ворот!