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Ливерпуль
 
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Кристал Пэлас
Прогнозы 41
Ливерпуль 97.6% (40)
X 2.4% (1)
Кристал Пэлас 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Ливерпуль
Кристал Пэлас

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
13.3%
13 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

20 матчей

75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:7
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2
Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июля 2022, осталось 2 дня 7 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Ливерпуль 97.6% (40)
    X 2.4% (1)
    Кристал Пэлас 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ливерпуль - Кристал Пэлас онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Ливерпуль
    97.6% (40)
    Ничья
    2.4% (1)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (30)
    Меньше
    25% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (24)
    Нет
    40% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    34.1% (14)
    2:0 Ливерпуль
    19.5% (8)
    3:1 Ливерпуль
    14.6% (6)
    3:0 Ливерпуль
    12.2% (5)
    1:0 Ливерпуль
    4.9% (2)
    4:1 Ливерпуль
    4.9% (2)
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    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
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