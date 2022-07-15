Месси открывается под передачу в штрафной площадке, мяч принимает, а потом получает по ногам от Дьедью - пенальти.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! РАМОС!!! В левый от себя угол пробил Серхио Рамос, отправив мяч в сетку рикошетом от штанги.

И сразу же парижане могли увеличивать перевес, но Арно Мюинга не сумел обыграть Николя Леметра, выйдя 1 на 1.

После забитого гола "ПСЖ" стал играть гораздо активнее. Проводит атаку за атакой, стремясь отличиться ещё. Сейчас активность у чужой штрафной площадки принесла парижанам корнер.

С правого фланга последовала подача. Мяч был отправлен на дальнюю штангу, где воздух выиграл Серхио Рамос, но пробил головой мимо цели.

Диалло и Паредес совместными усилиями отобрали мяч у Густаво Сангаре на чужой половине поля, но не без нарушения правил.

Икарди оказался на газоне в нескольких метрах от штрафной площадки, однако свисток арбитра промолчал. Сразу четыре соперника противостояли аргентинцу.

Парижане легко справились с корнером соперника, выиграв позицию в районе ближней штанги. А вот убежать в контратаку не смогли, так как "Кевийи Руан" быстро вернулся на свою часть поля.

Ещё один поход в атаку совершил "Кевийи Руан", и вновь заработал стандарт. На сей раз будет выполнен штрафной с левого фланга.

Откровенно не получаются сегодня навесы у номинальных гостей матча. Каждый раз мяч отправляется в ту точку, где располагаются лишь футболисты "ПСЖ".

Арбитр останавливает поединок, отправляя команды на двухминутный перерыв, чтобы они немного отдохнули и попили воды.

С высоким прессингом столкнулся Паредес перед своей штрафной, но успел расстаться с круглым, выполнив передачу на Доннарумму.

25' "ПСЖ" продолжает владеть инициативой, но пока слишком мало опасных моментов создаёт. Да и ударов откровенно мало, лишь два.

23' Месси взялся за исполнение штрафного, выполнив верховую передачу на Икарди, который совсем немного не добрался до круглого.

22' Рамос поддержал атаку правым флангом, а потом выполнил передачу на Месси, который был остановлен при помощи фола.

21' Эрик Экимбе без труда совершил рывок по левому флангу, а вот войти в штрафную площадь не получилось, там уже активно действовали в отборе оппоненты.

19' После нескольких позиционных атак "Кевийи Руан" всем составом отходит на свою половину поля, готовясь встречать атаку парижан.

18' А теперь и через правый фланг "Кевийи Руан" провёл наступление, но снова не получилось выполнить точный обостряющий пас.

16' Боннэ прорвался по левому флангу и выполнил подачу, которая не стала проблемой для вышедшего из ворот Доннаруммы.

15' Лионель Месси завершил наступление дальним ударом, после которого игровой снаряд оказался в руках Николаса Леметра.

13' Сангар взял игру на себя и добрался до центра поля по левому флангу, а вот отыскать поддержку партнёров не сумел.