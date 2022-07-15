1:0
Первый тайм
Ход матча
34'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бернат ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Алло ТеддиЗащитник
-
37 Наджах КаисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Нагера КенниПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
42 Янсане СекуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Боэ-Кан ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бансаи ДамонПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Мафута ЛуиНападающий
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3
ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0
Кевийи Руан
(5 матчей)
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 поражения
Прогнозы на матч ПСЖ 1:0 Кевийи Руан
Исход игры
ПСЖ
97.2% (137)
Ничья
2.1% (3)
Кевийи Руан
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
76.15% (83)
Меньше
23.85% (26)
Обе команды забьют
Да
12.84% (14)
Нет
87.16% (95)
Популярный счёт
3:0 ПСЖ
29.1% (41)
2:0 ПСЖ
16.3% (23)
4:0 ПСЖ
7.8% (11)
5:0 ПСЖ
7.8% (11)
3:1 ПСЖ
5.7% (8)
6:0 ПСЖ
3.5% (5)
5:1 ПСЖ
1.4% (2)
2:1 ПСЖ
1.4% (2)
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