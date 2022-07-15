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Стадион:
ПСЖ
1:0
Первый тайм
Кевийи Руан

Ход матча

34'
_Ramos S.
1:0
Прогнозы 141
ПСЖ 97.2% (137)
X 2.1% (3)
Кевийи Руан 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
ПСЖ
Кевийи Руан
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    43'
    Опасную игру со стороны Луи Мафута зафиксировал арбитр. Несильный удар по голове получил Серхио Рамос. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Диалло и Паредес совместными усилиями отобрали мяч у Густаво Сангаре на чужой половине поля, но не без нарушения правил. 
  • 40'
    С правого фланга последовала подача. Мяч был отправлен на дальнюю штангу, где воздух выиграл Серхио Рамос, но пробил головой мимо цели. 
  • Угловой
    39'
    После забитого гола "ПСЖ" стал играть гораздо активнее. Проводит атаку за атакой, стремясь отличиться ещё. Сейчас активность у чужой штрафной площадки принесла парижанам корнер. 
  • Опасный момент
    38'
    И сразу же парижане могли увеличивать перевес, но Арно Мюинга не сумел обыграть Николя Леметра, выйдя 1 на 1. 
  • Пенальти
    37'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! РАМОС!!! В левый от себя угол пробил Серхио Рамос, отправив мяч в сетку рикошетом от штанги. 
  • Пенальти!
    36'
    Месси открывается под передачу в штрафной площадке, мяч принимает, а потом получает по ногам от Дьедью - пенальти. 
  • 35'
    С высоким прессингом столкнулся Паредес перед своей штрафной, но успел расстаться с круглым, выполнив передачу на Доннарумму. 
  • 34'
    После возобновления матча "ПСЖ" провёл фланговую атаку, завершив её безадресным кроссом. 
  • 32'
    Арбитр останавливает поединок, отправляя команды на двухминутный перерыв, чтобы они немного отдохнули и попили воды. 
  • 31'
    Откровенно не получаются сегодня навесы у номинальных гостей матча. Каждый раз мяч отправляется в ту точку, где располагаются лишь футболисты "ПСЖ". 
  • Фол, нарушение
    30'
    Ещё один поход в атаку совершил "Кевийи Руан", и вновь заработал стандарт. На сей раз будет выполнен штрафной с левого фланга. 
  • 28'
    Парижане легко справились с корнером соперника, выиграв позицию в районе ближней штанги. А вот убежать в контратаку не смогли, так как "Кевийи Руан" быстро вернулся на свою часть поля. 
  • Угловой
    27'
    "Кевийи Руан" провёл атаку левым флангом и сумел добиться права на исполнение углового удара. 
  • Судья
    26'
    Икарди оказался на газоне в нескольких метрах от штрафной площадки, однако свисток арбитра промолчал. Сразу четыре соперника противостояли аргентинцу. 
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    • 25'
      "ПСЖ" продолжает владеть инициативой, но пока слишком мало опасных моментов создаёт. Да и ударов откровенно мало, лишь два. 
    • 23'
      Месси взялся за исполнение штрафного, выполнив верховую передачу на Икарди, который совсем немного не добрался до круглого. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Рамос поддержал атаку правым флангом, а потом выполнил передачу на Месси, который был остановлен при помощи фола. 
    • 21'
      Эрик Экимбе без труда совершил рывок по левому флангу, а вот войти в штрафную площадь не получилось, там уже активно действовали в отборе оппоненты. 
    • 19'
      После нескольких позиционных атак "Кевийи Руан" всем составом отходит на свою половину поля, готовясь встречать атаку парижан. 
    • 18'
      А теперь и через правый фланг "Кевийи Руан" провёл наступление, но снова не получилось выполнить точный обостряющий пас. 
    • 16'
      Боннэ прорвался по левому флангу и выполнил подачу, которая не стала проблемой для вышедшего из ворот Доннаруммы. 
    • 15'
      Лионель Месси завершил наступление дальним ударом, после которого игровой снаряд оказался в руках Николаса Леметра. 
    • 13'
      Сангар взял игру на себя и добрался до центра поля по левому флангу, а вот отыскать поддержку партнёров не сумел. 
    • 12'
      Витинью легко справился с Гбелле на левом фланге, а вот войти в штрафную площадку не смог, встретившись ещё и с Сиссоко. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Свисток арбитра поставил матч на паузу. В момент отбора мяча не по правилам сыграл Унтонджи. 
    • 9'
      Леандро Паредес успешно сыграл в отборе в центральном круге, а потом выполнил слишком сильную передачу на Мауро Икарди. 
    • 7'
      Пока серьёзные трудности испытывает "Кевийи Руан" с началом атак. Даже на своей половине поля непросто играть в пас, прессинг парижан мешает. 
    • 6'
      Икарди откликнулся на подачу Диалло с правого фланга, но не сумел нанести удар. В последний момент его опередил Сиссоко. 
    • 4'
      Сангар встретился с мячом в центре поля, но слишком долго принимал решение, в результате чего был накрыт Паредесом. 
    • 3'
      Бернат поддержал атаку левым флангом, а потом выполнил подачу, с которой справился Леметр. 
    • 2'
      "ПСЖ" сразу же забирает мяч под контроль, начиная разыгрывать первое наступление. "Кевийи Руан" пока высоко не встречает. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Поединок стартовал. 
    • До матча
    • Команды уже на поле, ждём стартовый свисток. 
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция товарищеского матча "ПСЖ" - "Кевийи Руан", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    Прогнозы 141
    ПСЖ 97.2% (137)
    X 2.1% (3)
    Кевийи Руан 0.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч ПСЖ 1:0 Кевийи Руан онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ 1:0 Кевийи Руан

    Исход игры
    ПСЖ
    97.2% (137)
    Ничья
    2.1% (3)
    Кевийи Руан
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.15% (83)
    Меньше
    23.85% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    12.84% (14)
    Нет
    87.16% (95)
    Популярный счёт
    3:0 ПСЖ
    29.1% (41)
    2:0 ПСЖ
    16.3% (23)
    4:0 ПСЖ
    7.8% (11)
    5:0 ПСЖ
    7.8% (11)
    3:1 ПСЖ
    5.7% (8)
    6:0 ПСЖ
    3.5% (5)
    5:1 ПСЖ
    1.4% (2)
    2:1 ПСЖ
    1.4% (2)
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    ПСЖ
    Кевийи Руан
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