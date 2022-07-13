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ПСЖ
 
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Кевийи Руан
Прогнозы 42
ПСЖ 100% (42)
X 0% (0)
Кевийи Руан 0% (0)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Кевийи Руан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июля 2022, осталось 2 дня 9 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    ПСЖ 100% (42)
    X 0% (0)
    Кевийи Руан 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч ПСЖ - Кевийи Руан онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Кевийи Руан

    Исход игры
    ПСЖ
    100% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Кевийи Руан
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.5% (29)
    Меньше
    27.5% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    12.5% (5)
    Нет
    87.5% (35)
    Популярный счёт
    3:0 ПСЖ
    26.2% (11)
    2:0 ПСЖ
    26.2% (11)
    4:0 ПСЖ
    14.3% (6)
    5:0 ПСЖ
    7.1% (3)
    3:1 ПСЖ
    4.8% (2)
    6:0 ПСЖ
    4.8% (2)
    2:1 ПСЖ
    4.8% (2)
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    ПСЖ
    Кевийи Руан
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