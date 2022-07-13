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Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3
ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0
Кевийи Руан
(5 матчей)
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 поражения
Прогнозы на матч ПСЖ - Кевийи Руан
Исход игры
ПСЖ
100% (42)
Ничья
0% (0)
Кевийи Руан
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
72.5% (29)
Меньше
27.5% (11)
Обе команды забьют
Да
12.5% (5)
Нет
87.5% (35)
Популярный счёт
3:0 ПСЖ
26.2% (11)
2:0 ПСЖ
26.2% (11)
4:0 ПСЖ
14.3% (6)
5:0 ПСЖ
7.1% (3)
3:1 ПСЖ
4.8% (2)
6:0 ПСЖ
4.8% (2)
2:1 ПСЖ
4.8% (2)
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