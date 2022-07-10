- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Защитник
-
51 Рожков ИльяЗащитник
- Защитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
-
49 Чумарин ЕгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Попов АртёмЗащитник
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Ушахин ЛевЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Ортис ДиланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томаров Сергей
История личных встреч
Рубин
Уфа
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2
Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1
Уфа
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Рубин - Уфа 1:2
Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1