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Кубок Либертадорес

2022
Коринтианс
0:2
Конец матча
Фламенго
0'
12' Желтая карточка
Тьяго Маия
22' Желтая карточка
Марсело Родиней
35' Желтая карточка
Кантильо Виктор
0:1
37' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
0:2
51' Гол
Габриэл Барбоза
90'+5
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
25
Мендес
Бруно
II
31
Бальбуэна
Фабиан
6
Lucas
Piton
37
Eduardo
Queiroz
24
Кантильо
Виктор
5
Майкон
Барберан
28
Adson
7
Алберто
Юри
19
Gustavo
Mosquito
20
Дос
Сантос
Адербар
22
Марсело
Родиней
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
8
Тьяго
Маия
35
Joao
Gomes
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
21
Педро
Гильерме
Коринтианс
4-3-3
Фламенго
4-3-1-2

История личных встреч

Коринтианс
Фламенго

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед

34 матча

35.3%
17.6%
47.1%
12 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
10 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
20.6%
50%
10 побед 7 ничьих 17 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:5
СA
4:1
СA
1:1
К
1:0
К
0:1
СA
0:3
К
2:1
К
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:3
БСА
1:0
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
4:0
СA
3:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 4 1.33
Габриэл Барбоза 2 0.67
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.33
Перейра Андреас 1 0.33
Matheus Franca 1 0.33

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль Гонсалес 1 0
Рони 1 0
Жил Карлос 1 0
Кантильо Виктор 1 0
Lucas Piton 1 0
João Victor6 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Давид 2 0
Диего Рибас 1 0
Тьяго Маия 1 0
Лео Перейра 1 0
Перейра Андреас 1 0
Марсело Родиней 1 0
Габриэл Барбоза 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1
Сеара - Коринтианс 3:1 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1
Фламенго
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0
Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0
1/8 финала
6 Коринтианс
5 Бока Хуниорс
1 Депортес Толима
8 Фламенго
1 Велес Сарсфилд
0 Ривер Плейт
3 Тальерес Кордоба
1 Колон
1 Эмелек
2 Атлетико Минейро
0 Серро Портеньо
8 Палмейрас Сан-Паулу
3 Атлетико Паранаэнсе
2 Либертад
1 Форталеза
4 Эстудиантес Ла Плата
1/4 финала
0 Коринтианс
2 Фламенго
0 Велес Сарсфилд
0 Тальерес Кордоба
0 Атлетико Минейро
0 Палмейрас Сан-Паулу
0 Атлетико Паранаэнсе
0 Эстудиантес Ла Плата
1/2 финала
?
?
?
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Финал
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