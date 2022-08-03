0:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаТьяго Маия
22' Желтая карточкаМарсело Родиней
35' Желтая карточкаКантильо Виктор
0:1
37' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
0:2
51' ГолГабриэл Барбоза
90'+5
Ход матча
12'
22'
35'
37'
51'
0:2
80'
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
28
Adson
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Рамуш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 РониПолузащитник
-
33 Вера ФаустоПолузащитник
-
39 XavierПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
9 Roger I
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Айртон ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
-
13 ЛазароНападающий
-
-
31 Marinho II
-
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Коринтианс
Фламенго
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед
34 матча
35.3%
17.6%
47.1%
12 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
10 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
20.6%
50%
10 побед 7 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|4
|1.33
|Габриэл Барбоза
|2
|0.67
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.33
|Перейра Андреас
|1
|0.33
|Matheus Franca
|1
|0.33
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|Рони
|1
|0
|Жил Карлос
|1
|0
|Кантильо Виктор
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|João Victor6
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Давид
|2
|0
|Диего Рибас
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Перейра Андреас
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1
Сеара - Коринтианс 3:1 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1
Фламенго
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0
Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?