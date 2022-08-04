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Кубок Либертадорес

2022
Велес Сарсфилд
3:2
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
1:0
5' Гол
Дженсон Лукас
35' Желтая карточка
Олива Кристиан
48' Желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
55' Желтая карточка
Maximo Perrone
2:0
73' Гол
Дженсон Лукас
76' Желтая карточка
Эррера Гидо
2:1
81' Гол
Майкл Сантос
83' Желтая карточка
Хара Леонардо
85' Желтая карточка
Abiel Osorio
2:2
87' Гол
Rodrigo Garro
3:2
90' Гол
Julian Fernandez
90'+6
30
Lucas
Hoyos
29
Хара
Леонардо
6
Matias
De
los
Santos
II
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
16
Maximo
Perrone
36
Nicolas
Garayalde
10
Luca
Orellano
20
Walter
Bou
11
Дженсон
Лукас
12
Пратто
Лукас
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
4
Каталан
Матиас
5
Lucas
Suarez
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
7
Diego
Valoyes
18
Rodrigo
Villagra
17
Олива
Кристиан
38
Matias
Godoy
20
Франко
Алан
19
Джиротти
Федерико
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-4-1-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
1:1
К
1:1
ЛП
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:0
ТМК
0:0
П
0:2
TPDV
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 3 (1) 1
Julian Fernandez 1 0.33
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 1 0.33
Angelo Martino 1 0.33
Франко Алан 1 0.33
Джиротти Федерико 1 0.33
Rodrigo Garro 1 0.33

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 2 0
Хара Леонардо 1 0
Пратто Лукас 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Nicolas Garayalde 1 0
Valentin Gomez 1 0
Abiel Osorio 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олива Кристиан 3 0
Matias Godoy 2 0
Эррера Гидо 1 0
Angelo Martino 1 0
Enzo Hernan Diaz 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
75%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
80%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2
Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2
Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1
1/8 финала
6 Коринтианс
5 Бока Хуниорс
1 Депортес Толима
8 Фламенго
1 Велес Сарсфилд
0 Ривер Плейт
3 Тальерес Кордоба
1 Колон
1 Эмелек
2 Атлетико Минейро
0 Серро Портеньо
8 Палмейрас Сан-Паулу
3 Атлетико Паранаэнсе
2 Либертад
1 Форталеза
4 Эстудиантес Ла Плата
1/4 финала
0 Коринтианс
2 Фламенго
3 Велес Сарсфилд
2 Тальерес Кордоба
2 Атлетико Минейро
2 Палмейрас Сан-Паулу
0 Атлетико Паранаэнсе
0 Эстудиантес Ла Плата
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Дженсон Лукас уходит с поля. Jose Florentin выходит вместо него
  • 95'
    Вальтер Боу уходит с поля. Годин Диего выходит вместо него
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Julian Fernandez бьет в цель!
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Rodrigo Garro бьет в цель!
  • Желтая карточка
    85'
    Abiel Osorio получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    83'
    Хара Леонардо получил желтую карточку от судьи
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