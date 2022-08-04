3:2
Конец матча
0'
1:0
5' ГолДженсон Лукас
35' Желтая карточкаОлива Кристиан
48' Желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
55' Желтая карточкаMaximo Perrone
2:0
73' ГолДженсон Лукас
76' Желтая карточкаЭррера Гидо
2:1
81' ГолМайкл Сантос
83' Желтая карточкаХара Леонардо
85' Желтая карточкаAbiel Osorio
2:2
87' ГолRodrigo Garro
3:2
90' ГолJulian Fernandez
90'+6
Ход матча
5'
1:0
35'
48'
55'
60'
73'
2:0
76'
81'
2:1
83'
85'
87'
2:2
90'
3:2
30
Lucas
Hoyos
20
Walter
Bou
12
Пратто
Лукас
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
39 Abiel Osorio
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Matias GodoyПолузащитник
-
20 Франко АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|3 (1)
|1
|Julian Fernandez
|1
|0.33
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|1
|0.33
|Angelo Martino
|1
|0.33
|Франко Алан
|1
|0.33
|Джиротти Федерико
|1
|0.33
|Rodrigo Garro
|1
|0.33
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximo Perrone
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Пратто Лукас
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Nicolas Garayalde
|1
|0
|Valentin Gomez
|1
|0
|Abiel Osorio
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олива Кристиан
|3
|0
|Matias Godoy
|2
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Angelo Martino
|1
|0
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
75%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
80%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
100%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2
Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2
Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?