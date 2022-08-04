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Кубок Либертадорес

2022
Атлетико Минейро
2:2
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
1:0
45' Пенальти
Халк Живанилдо
2:0
47' Гол в свои ворота
Мурило Серкейра
49' Желтая карточка
Jair II
2:1
59' Гол
Мурило Серкейра
90' Желтая карточка
Феррейра Мариано
2:2
90' Гол
Данило
90'+5
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
44
Rubens
8
Jair
II
5
Отавио
II
19
Ademir
Santos
15
Сарачо
Федерико
11
Keno
7
Халк
Живанилдо
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
7
Дуду
X
23
Вейга
Рафаэль
14
Скарпа
Густаво
18
Лопес
Хосе
Мануэль
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

31 матч

38.7%
38.7%
22.6%
12 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

29%
54.8%
16.2%
9 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

29%
48.4%
22.6%
9 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:2
КЛ
1:1
КЛ
0:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
БСА
0:2
КБ
2:0
КБ
0:1
БСА
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 2 (2) 0.67
Ademir Santos 1 0.33
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 4 1.33
Мурило Серкейра 2 0.67
Гомес Густаво 1 0.33
Данило Ларанжера 1 0.33
Лопес Брено 1 0.33

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 2 0
Аллан Соуза 0 1
Эверсон 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Феррейра Мариано 1 0
Jair II 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Ларанжера 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Рони III 1 0
Менино Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
33%
4
40%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1
Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0
1/8 финала
6 Коринтианс
5 Бока Хуниорс
1 Депортес Толима
8 Фламенго
1 Велес Сарсфилд
0 Ривер Плейт
3 Тальерес Кордоба
1 Колон
1 Эмелек
2 Атлетико Минейро
0 Серро Портеньо
8 Палмейрас Сан-Паулу
3 Атлетико Паранаэнсе
2 Либертад
1 Форталеза
4 Эстудиантес Ла Плата
1/4 финала
0 Коринтианс
2 Фламенго
3 Велес Сарсфилд
2 Тальерес Кордоба
2 Атлетико Минейро
2 Палмейрас Сан-Паулу
0 Атлетико Паранаэнсе
0 Эстудиантес Ла Плата
1/2 финала
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?
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Финал
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Халк Живанилдо из команды Атлетико Минейро забивает с точки!
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