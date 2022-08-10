1:0
Второй тайм: 54'
Ход матча
25'
52'
1:0
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
Вера
Фаусто
29
Рони
28
Adson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Айртон ЛукасЗащитник
- Защитник
-
10 Диего РибасЗащитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 ЛазароНападающий
- Нападающий
-
-
29 Viktor Hugo
-
31 Marinho II
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Вера ФаустоПолузащитник
-
29 РониПолузащитник
-
28 AdsonНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Рамуш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
9 Roger I
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
История личных встреч
Фламенго
Коринтианс
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
19%
18 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
35 матчей
48.6%
17.1%
34.3%
17 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
25.7%
45.7%
28.6%
9 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
51.4%
20%
28.6%
18 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|4
|1
|Габриэл Барбоза
|2
|0.5
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.25
|Перейра Андреас
|1
|0.25
|Matheus Franca
|1
|0.25
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Давид
|2
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Диего Рибас
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Перейра Андреас
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|Рони
|1
|0
|Жил Карлос
|1
|0
|Кантильо Виктор
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|João Victor6
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
0
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0
Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2
Коринтианс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аваи - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Фламенго 0:2 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0
Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Сеара - Коринтианс 3:1 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?