  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Лион
0:0
Первый тайм
Динамо Киев
Прогнозы 113
Лион 78.8% (89)
X 15.9% (18)
Динамо Киев 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лион
Динамо Киев

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2
Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0
Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Галатасарай - Динамо Киев 1:3 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Мурсия 3:1 Динамо Киев - Заря 1:1 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Верес - Динамо Киев 0:3 Минай - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Бавария 1:2 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Барселона 0:1 Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2
  • Второй тайм
  • Свисток
    Ничего не стал добавлять арбитр, завершая противостояние "Лиона" и "Динамо". Со счётом 3-1 победу одерживает киевский клуб!
  • Опасный момент
    90'
    ОПАСНО! А вот сейчас Тино Кадевере сделал всё грамотно. Технично принял мяч на левом краю штрафной, убрал на замахе защитника, а потом пытался перебросить Нещерета, но голкипер "Динамо" до круглого дотянулся. 
  • 89'
    Кадевере открывался под передачу с правого фланга, но завладеть игровым снарядом так и не сумел, проиграв борьбу на втором этаже. 
  • 88'
    Тут же "Лион" проводит атаку правым флангом, которая захлёбывается перед штрафной площадкой. "Динамо" забирает мяч, а потом отправляет его на чужую часть поля. 
  • Описание гола
    87'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-3!!! ВОЛОШИН!!! Викентий Волошин принимает мяч на линии штрафной площадки, а потом стреляет низом в левый угол. 
  • 85'
    Пять минут остаётся до конца основного времени. Затяжных остановок не было, поэтому судья вряд ли станет много добавлять. Пока же "Динамо" владеет мячом около своей штрафной. 
  • 84'
    Бурда перехватил мяч на своей половине поля, а потом не сумел начать атаку, выполнив безадресную передачу на правый фланг. 
  • Угловой
    83'
    С правого фланга "Динамо" выполнило угловой, нанеся неточный удар по воротам. 
  • 82'
    Всем составом французский клуб переходит на чужую половину поля, устраивая перепасовку около центрального круга. Вариантов для обстрения нет. 
  • 80'
    Разыграли "динамовцы" стандарт, а затем последовал прострел на ближнюю штангу, где располагались лишь футболисты "Лиона". 
  • Фол, нарушение
    79'
    Денис Гармаш заработал штрафной на правом фланге. Андриевский готовится выполнить подачу. 
  • 78'
    Выполнили киевляне вбрасывание из-за боковой, а затем доставили мяч в штрафную, откуда существенно выше ворот пробил Андриевский. 
  • 77'
    Супряга поддержал атаку и открылся под навес с левого фланга, но мяч до него не дошёл. Однако атака "Динамо" продолжится, аут заработан. 
  • 76'
    Не идут сегодня удары у Кадевере. Снова он встретился с мячом в штрафной, сместился в центр и пробил с правой, но на сей раз в соперника попал. 
  • 74'
    "Лион" продолжает отдавать предпочтение левому флангу в момент развития атак, но до угрозы дело не доходит, хороши в отборе "динамовцы". 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 73'
      Кадевере проник в штрафную площадку левым краем и прострелил во вратарскую, а там лишь соперники. 
    • Травма, повреждение
      72'
      Денис Гармаш оказывается на газоне и держится за правую руку. Арбитр быстро реагирует, разрешая врачам выйти на поле. 
    • 71'
      Ванат ворвался в штрафную с левого фланга, но потом запутался в собственных ногах и не сумел довести дело до удара. 
    • Опасный момент
      70'
      Снова Владислав Супряга в центре внимания. На сей раз он пробил с линии штрафной площадки в правый угол, но вратарь справился. 
    • 68'
      "Динамо" провело атаку правым флангом, а потом последовала подача, на которую попытался откликнуться Супряга, но безуспешно. 
    • 67'
      Использует "Динамо" высокий прессинг, создавая трудности "Лиону" в момент развития атак. 
    • 66'
      Уверенно справился Денис Бойко с угловым соперника, выбив мяч кулаками из штрафной площадки. 
    • Угловой
      65'
      После паузы в первом тайме первую атаку провело "Динамо", а сейчас "Лион" быстрее включился в игру, заработав корнер. С левого фланга состоится подача. 
    • 64'
      Ударно провели команды 18 минут второго тайма, а теперь могут немного отдохнуть и попить воды. 
    • Описание гола
      63'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-2!!! ЭЛЬ-АРУШ!!! Кадевере принял мяч перед штрафной площадкой и покатил на Эль-Аруша, который вторым касанием выстрелил в левую "девятку". 
    • Офсайд
      62'
      Наступление "Динамо" через левый фланг было остановлено свистком арбитра - положение "вне игры" зафиксировано. 
    • Опасный момент
      60'
      УХХ! Гармаш исполнил классную передачу в штрафную на Антюха, который оказался перед вратарём и проиграл дуэль. 
    • Описание гола
      59'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! СУПРЯГА!!! Обилие опасных моментов не могло пройти бесследно. Бильярдный удар с линии штрафной площадки наносит Владислав Супряга, отправляя мяч в сетку рикошетом от правой штанги. 
    • Опасный момент
      58'
      Когда уже будут голы? Шансов предостаточно. На сей раз Пакета пробил на исполнение с центра штрафной, но вновь точность подвела. 
    • Опасный момент
      57'
      Защитники сегодня решили устроить себе выходной. Ничего не смогли предложить Гармашу французы в своей штрафной, в результате чего Денис пробил, но чуть выше. 
    • Опасный момент
      56'
      Вот это футбол во втором тайме, момент за моментом. С левого края штрафной площадки в центр сместился Кадевере, а потом пробил по трибунам. 
    • Опасный момент
      55'
      А теперь и "Динамо" отвечает своим моментом, и тоже очень опасным. Шепелев практически с правого угла вратарской выстрелил, но Риу отразил угрозу. 
    • Опасный момент
      54'
      ОЙ-ОЙ-ОЙ! Кадевере сейчас прощает "Динамо". Ошибся Бойко на выходе, после чего вторым касанием с линии вратарской пробил Кадевере, отправив мяч выше ворот. 
    • Угловой
      53'
      Чуть ли не каждая атака завершается назначением углового. Сейчас "Лион" готовится исполнить навес с правого фланга. 
    • Угловой
      52'
      Андриевский навесил с угла поля на Бурду, который не сумел выиграть верховую борьбу у Дюбуа. 
    • Опасный момент
      51'
      Антюх прорывается по правому флангу и простреливает на левый край штрафной, откуда в падении пробивает Ванат, однако Риу реагирует. 
    • Угловой
      50'
      Два корнера кряду исполнили французы, но "динамовцы" справились. Однако после второго углового "Лион" продолжает атаковать. 
    • Угловой
      49'
      Кадевере пробил на исполнение из-за пределов штрафной, но Бойко справился, переведя мяч за лицевую линию. 
    • Фол, нарушение
      48'
      Сирота выиграл позицию у Диба в собственной штрафной площади, а потом получил по ногам от Джибраиля. 
    • 47'
      Ванат добрался до штрафной площадки через центр и выполнил передачу на Супрягу, но Владислава опередили защитники. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал в товарищеском матче "Лион" - "Динамо". 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершается первая 45-минутка. Со счётом 1-0 в пользу "Динамо" уходим на перерыв. 
    • 45'
      Диб завершил атаку дальним ударом, после которого игровой снаряд прошёл в метре от правой штанги. 
    • Опасный момент
      45'
      ОПАСНО! Удачный рикошет случился для Владислава Супряги в центре штрафной площадки, но форвард "Динамо" не сумел переиграть Реми Риу, пробив по центру. 
    • Офсайд
      44'
      Ванат получил мяч на левом фланге, но не успел добраться до штрафной площадки, так как раздался свисток судьи - ещё один офсайд у Владислава. 
    • Фол, нарушение
      43'
      Денис Гармаш выиграл позицию у Лукаса Пакета перед своей штрафной площадкой и закрыл мяч корпусом, заставив бразильца нарушить правила. 
    • 42'
      Активно работает на бровке Мирча Луческу. Просит своих подопечных не забывать атаковать и через правый фланг. 
    • Судья
      41'
      Супряга упал после борьбы с Диоманде, но арбитр сразу же показал, что фола не было. Позиционная атака "Лиона" продолжается. 
    • 40'
      На чужой половине поля французский клуб владеет мячом, но ничего опасного создать не может. Компактно обороняется "Динамо", не оставляя пространства. 
    • 39'
      А теперь и "Лион" провёл наступление, которое тоже завершил безадресным навесом. За пределы поля улетел игровой снаряд. 
    • 38'
      Реми Риу вышел из ворот и уверенно забрал мяч после кросса Никиты Кравченко с правого фланга. 
    • 36'
      Буанаас отобрал мяч у Андриевского на половине поля "Динамо", а потом выполнил слишком сильную передачу на Кадевере. 
    • Фол, нарушение
      35'
      "Лион" заработал право на штрафной удар недалеко от центрального круга. Владислав Супряга неаккуратно принял мяч, подыграв рукой. 
    • Офсайд
      34'
      Владислав Ванат отклеивается от защитников и выходит на свидание с Реми Риу. Обыгрывает его, а потом отправляет мяч в сетку, но гол отменяется, так как имел место офсайд. 
    • 33'
      Баркола выполнил безадресную подачу во вратарскую с правого края штрафной площадки, но после того, как игровой снаряд вышел за лицевую линию. 
    • Фол, нарушение
      32'
      По левому флангу Пакета попытался разогнать наступление, но не вышло. Сначала Лукас мяч потерял, а потом правила нарушил. 
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! АНТЮХ!!! Гармаш ворвался в штрафную площадку через центр, вытянул на себя голкипера и отдал на Антюха, который поразил пустые ворота. 
    • 30'
      Сразу после возобновления матча Денис Гармаш нанёс точный удар с левого края штрафной площадки, но Реми Риу справился. 
    • 28'
      Свисток арбитра ставит игру на паузу, отправляя футболистов на водопой. Через минуту-две встреча возобновится. 
    • 27'
      И ещё одно наступление удалось провести подопечным Мирчи Луческу. Сначала Антюх пробил и попал в соперника, а затем Кравченко выполнил слишком сильную подачу. 
    • 26'
      В центре поля "динамовцы" перехватили мяч и провели быструю атаку, которую неточным ударом завершил Денис Гармаш. 
    • 24'
      После пенальти "Лион" снова включается в игру и забирает мяч под контроль. Однако пока без опасных моментов, уверенно обороняется киевский клуб. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Супряга отобрал мяч у Диоманде в центральном круге, но не без нарушения правил, придержав оппонента руками. 
    • Не забитый пенальти
      22'
      Не забивает Владислав Ванат! Развёл голкипера и мяч по разным углам, но попал в правую штангу. 
    • Пенальти!
      21'
      Вот это да! Риу сбивает Супрягу в своей штрафной площадке, после чего арбитр указывает на "точку". 
    • 20'
      Кадевере открылся под передачу в центре штрафной площадки и пробил в касание, но слишком слабо. 
    • Опасный момент
      19'
      ОПАСНО! Лукас Пакета снова в центре внимания. Стреляет из-за пределов штрафной площадки в левый угол, но немного не попадает. 
    • Угловой
      18'
      С правого фланга "Лион" исполнил корнер, который не создал проблем Денису Бойко - легко выбил мяч кулаками страж ворот "Динамо". 
    • 17'
      Постепенно входят в игру футболисты "Динамо". Представители французского клуба уже не так легко добираются до чужой штрафной. 
    • Травма, повреждение
      15'
      Ещё одна пауза возникла. На сей раз на газоне оказался Гармаш. 
    • Судья
      14'
      Антюх ворвался в штрафную площадку с правого фланга, а потом упал, но свисток арбитра промолчал. Не поставил корпус футболист "Динамо". 
    • 13'
      Андриевский уверенно сыграл на левом фланге обороны, отобрав мяч у Кадевере при помощи корпуса. 
    • 12'
      Ванат совершил рывок по левому флангу и выполнил передачу на Супрягу, но слишком сильную. В руках Риу мяч. 
    • Опасный момент
      11'
      Лукас Пакета нанёс мощный удар из-за пределов штрафной площадки, но попасть в створ не смог. Рядом со штангой пролетел круглый. 
    • Травма, повреждение
      10'
      Небольшая пауза возникла в нашем матче. Бойко успешно сыграл на выходе, а потом в него врезался Диб. Медики вышли на поле. 
    • 9'
      Вот и "Динамо" попыталось высоко попрессинговать, но отобрать игровой снаряд не получилось. Отлично взаимодействуют игроки "Лиона", используя короткие передачи. 
    • 7'
      Озкаджар встретился с мячом на правом краю штрафной площадки, а потом выполнил безадресный навес на линию вратарской. 
    • 6'
      "Лион" решительно настроен забить быстрый гол, однако пока попытки неудачные. Сейчас Кадевере решился на выстрел издали, который был заблокирован. 
    • Угловой
      5'
      Выиграли французы воздух и нанесли ещё один удар, который на сей раз получился неточным. 
    • Опасный момент
      4'
      Эль-Аруш откликается на прострел с левого фланга и пробивает по воротам, но Бойко справляется, переводя мяч за лицевую. 
    • 3'
      Первую позиционную атаку попытался провести киевский клуб, но безуспешно - Ванат не сумел продавить Диоманде. 
    • 2'
      "Лион" начал с центра поля и сразу же выполнил передачу в штрафную площадь, но защитники "Динамо" разобрались, выбив игровой снаряд. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. 
    • До матча
    • Футболисты уже на поле. Совсем скоро поединок начнётся. 
    • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча "Лион" - "Динамо" Киев, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    Прогнозы 113
    Лион 78.8% (89)
    X 15.9% (18)
    Динамо Киев 5.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Лион 0:0 Динамо Киев онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Лион 0:0 Динамо Киев

    Исход игры
    Лион
    78.8% (89)
    Ничья
    15.9% (18)
    Динамо Киев
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.05% (62)
    Меньше
    40.95% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    69.52% (73)
    Нет
    30.48% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    38.9% (44)
    2:0 Лион
    15% (17)
    1:1 Ничья
    11.5% (13)
    1:0 Лион
    10.6% (12)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    3:1 Лион
    4.4% (5)
    1:2 Динамо Киев
    2.7% (3)
    3:2 Лион
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лион
    Динамо Киев
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 3000р на первый тур РПЛ
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 3000р на все матчи 1 тура РПЛ

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     