Бурда перехватил мяч на своей половине поля, а потом не сумел начать атаку, выполнив безадресную передачу на правый фланг.

Пять минут остаётся до конца основного времени. Затяжных остановок не было, поэтому судья вряд ли станет много добавлять. Пока же "Динамо" владеет мячом около своей штрафной.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-3!!! ВОЛОШИН!!! Викентий Волошин принимает мяч на линии штрафной площадки, а потом стреляет низом в левый угол.

Тут же "Лион" проводит атаку правым флангом, которая захлёбывается перед штрафной площадкой. "Динамо" забирает мяч, а потом отправляет его на чужую часть поля.

Кадевере открывался под передачу с правого фланга, но завладеть игровым снарядом так и не сумел, проиграв борьбу на втором этаже.

ОПАСНО! А вот сейчас Тино Кадевере сделал всё грамотно. Технично принял мяч на левом краю штрафной, убрал на замахе защитника, а потом пытался перебросить Нещерета, но голкипер "Динамо" до круглого дотянулся.

Ничего не стал добавлять арбитр, завершая противостояние "Лиона" и "Динамо". Со счётом 3-1 победу одерживает киевский клуб!

"Лион" продолжает отдавать предпочтение левому флангу в момент развития атак, но до угрозы дело не доходит, хороши в отборе "динамовцы".

Не идут сегодня удары у Кадевере. Снова он встретился с мячом в штрафной, сместился в центр и пробил с правой, но на сей раз в соперника попал.

Супряга поддержал атаку и открылся под навес с левого фланга, но мяч до него не дошёл. Однако атака "Динамо" продолжится, аут заработан.

Выполнили киевляне вбрасывание из-за боковой, а затем доставили мяч в штрафную, откуда существенно выше ворот пробил Андриевский.

Разыграли "динамовцы" стандарт, а затем последовал прострел на ближнюю штангу, где располагались лишь футболисты "Лиона".

Всем составом французский клуб переходит на чужую половину поля, устраивая перепасовку около центрального круга. Вариантов для обстрения нет.

С правого фланга "Динамо" выполнило угловой, нанеся неточный удар по воротам.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-2!!! ЭЛЬ-АРУШ!!! Кадевере принял мяч перед штрафной площадкой и покатил на Эль-Аруша, который вторым касанием выстрелил в левую "девятку".

Ударно провели команды 18 минут второго тайма, а теперь могут немного отдохнуть и попить воды.

После паузы в первом тайме первую атаку провело "Динамо", а сейчас "Лион" быстрее включился в игру, заработав корнер. С левого фланга состоится подача.

Уверенно справился Денис Бойко с угловым соперника, выбив мяч кулаками из штрафной площадки.

"Динамо" провело атаку правым флангом, а потом последовала подача, на которую попытался откликнуться Супряга, но безуспешно.

Снова Владислав Супряга в центре внимания. На сей раз он пробил с линии штрафной площадки в правый угол, но вратарь справился.

Ванат ворвался в штрафную с левого фланга, но потом запутался в собственных ногах и не сумел довести дело до удара.

Денис Гармаш оказывается на газоне и держится за правую руку. Арбитр быстро реагирует, разрешая врачам выйти на поле.

Кадевере проник в штрафную площадку левым краем и прострелил во вратарскую, а там лишь соперники.

Второй тайм стартовал в товарищеском матче "Лион" - "Динамо".

Ванат добрался до штрафной площадки через центр и выполнил передачу на Супрягу, но Владислава опередили защитники.

Сирота выиграл позицию у Диба в собственной штрафной площади, а потом получил по ногам от Джибраиля.

Кадевере пробил на исполнение из-за пределов штрафной, но Бойко справился, переведя мяч за лицевую линию.

Два корнера кряду исполнили французы, но "динамовцы" справились. Однако после второго углового "Лион" продолжает атаковать.

Антюх прорывается по правому флангу и простреливает на левый край штрафной, откуда в падении пробивает Ванат, однако Риу реагирует.

Андриевский навесил с угла поля на Бурду, который не сумел выиграть верховую борьбу у Дюбуа.

Чуть ли не каждая атака завершается назначением углового. Сейчас "Лион" готовится исполнить навес с правого фланга.

ОЙ-ОЙ-ОЙ! Кадевере сейчас прощает "Динамо". Ошибся Бойко на выходе, после чего вторым касанием с линии вратарской пробил Кадевере, отправив мяч выше ворот.

А теперь и "Динамо" отвечает своим моментом, и тоже очень опасным. Шепелев практически с правого угла вратарской выстрелил, но Риу отразил угрозу.

Вот это футбол во втором тайме, момент за моментом. С левого края штрафной площадки в центр сместился Кадевере, а потом пробил по трибунам.

Защитники сегодня решили устроить себе выходной. Ничего не смогли предложить Гармашу французы в своей штрафной, в результате чего Денис пробил, но чуть выше.

Когда уже будут голы? Шансов предостаточно. На сей раз Пакета пробил на исполнение с центра штрафной, но вновь точность подвела.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! СУПРЯГА!!! Обилие опасных моментов не могло пройти бесследно. Бильярдный удар с линии штрафной площадки наносит Владислав Супряга, отправляя мяч в сетку рикошетом от правой штанги.

УХХ! Гармаш исполнил классную передачу в штрафную на Антюха, который оказался перед вратарём и проиграл дуэль.

Наступление "Динамо" через левый фланг было остановлено свистком арбитра - положение "вне игры" зафиксировано.

Первый тайм

— Завершается первая 45-минутка. Со счётом 1-0 в пользу "Динамо" уходим на перерыв.

45' Диб завершил атаку дальним ударом, после которого игровой снаряд прошёл в метре от правой штанги.

45' ОПАСНО! Удачный рикошет случился для Владислава Супряги в центре штрафной площадки, но форвард "Динамо" не сумел переиграть Реми Риу, пробив по центру.

44' Ванат получил мяч на левом фланге, но не успел добраться до штрафной площадки, так как раздался свисток судьи - ещё один офсайд у Владислава.

43' Денис Гармаш выиграл позицию у Лукаса Пакета перед своей штрафной площадкой и закрыл мяч корпусом, заставив бразильца нарушить правила.

42' Активно работает на бровке Мирча Луческу. Просит своих подопечных не забывать атаковать и через правый фланг.

41' Супряга упал после борьбы с Диоманде, но арбитр сразу же показал, что фола не было. Позиционная атака "Лиона" продолжается.

40' На чужой половине поля французский клуб владеет мячом, но ничего опасного создать не может. Компактно обороняется "Динамо", не оставляя пространства.

39' А теперь и "Лион" провёл наступление, которое тоже завершил безадресным навесом. За пределы поля улетел игровой снаряд.

38' Реми Риу вышел из ворот и уверенно забрал мяч после кросса Никиты Кравченко с правого фланга.

36' Буанаас отобрал мяч у Андриевского на половине поля "Динамо", а потом выполнил слишком сильную передачу на Кадевере.

35' "Лион" заработал право на штрафной удар недалеко от центрального круга. Владислав Супряга неаккуратно принял мяч, подыграв рукой.

34' Владислав Ванат отклеивается от защитников и выходит на свидание с Реми Риу. Обыгрывает его, а потом отправляет мяч в сетку, но гол отменяется, так как имел место офсайд.

33' Баркола выполнил безадресную подачу во вратарскую с правого края штрафной площадки, но после того, как игровой снаряд вышел за лицевую линию.

32' По левому флангу Пакета попытался разогнать наступление, но не вышло. Сначала Лукас мяч потерял, а потом правила нарушил.

31' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! АНТЮХ!!! Гармаш ворвался в штрафную площадку через центр, вытянул на себя голкипера и отдал на Антюха, который поразил пустые ворота.

30' Сразу после возобновления матча Денис Гармаш нанёс точный удар с левого края штрафной площадки, но Реми Риу справился.

28' Свисток арбитра ставит игру на паузу, отправляя футболистов на водопой. Через минуту-две встреча возобновится.

27' И ещё одно наступление удалось провести подопечным Мирчи Луческу. Сначала Антюх пробил и попал в соперника, а затем Кравченко выполнил слишком сильную подачу.

26' В центре поля "динамовцы" перехватили мяч и провели быструю атаку, которую неточным ударом завершил Денис Гармаш.

24' После пенальти "Лион" снова включается в игру и забирает мяч под контроль. Однако пока без опасных моментов, уверенно обороняется киевский клуб.

23' Супряга отобрал мяч у Диоманде в центральном круге, но не без нарушения правил, придержав оппонента руками.

22' Не забивает Владислав Ванат! Развёл голкипера и мяч по разным углам, но попал в правую штангу.

21' Вот это да! Риу сбивает Супрягу в своей штрафной площадке, после чего арбитр указывает на "точку".

20' Кадевере открылся под передачу в центре штрафной площадки и пробил в касание, но слишком слабо.

19' ОПАСНО! Лукас Пакета снова в центре внимания. Стреляет из-за пределов штрафной площадки в левый угол, но немного не попадает.

18' С правого фланга "Лион" исполнил корнер, который не создал проблем Денису Бойко - легко выбил мяч кулаками страж ворот "Динамо".

17' Постепенно входят в игру футболисты "Динамо". Представители французского клуба уже не так легко добираются до чужой штрафной.

15' Ещё одна пауза возникла. На сей раз на газоне оказался Гармаш.

14' Антюх ворвался в штрафную площадку с правого фланга, а потом упал, но свисток арбитра промолчал. Не поставил корпус футболист "Динамо".

13' Андриевский уверенно сыграл на левом фланге обороны, отобрав мяч у Кадевере при помощи корпуса.

12' Ванат совершил рывок по левому флангу и выполнил передачу на Супрягу, но слишком сильную. В руках Риу мяч.

11' Лукас Пакета нанёс мощный удар из-за пределов штрафной площадки, но попасть в створ не смог. Рядом со штангой пролетел круглый.

10' Небольшая пауза возникла в нашем матче. Бойко успешно сыграл на выходе, а потом в него врезался Диб. Медики вышли на поле.

9' Вот и "Динамо" попыталось высоко попрессинговать, но отобрать игровой снаряд не получилось. Отлично взаимодействуют игроки "Лиона", используя короткие передачи.

7' Озкаджар встретился с мячом на правом краю штрафной площадки, а потом выполнил безадресный навес на линию вратарской.

6' "Лион" решительно настроен забить быстрый гол, однако пока попытки неудачные. Сейчас Кадевере решился на выстрел издали, который был заблокирован.

5' Выиграли французы воздух и нанесли ещё один удар, который на сей раз получился неточным.

4' Эль-Аруш откликается на прострел с левого фланга и пробивает по воротам, но Бойко справляется, переводя мяч за лицевую.

3' Первую позиционную атаку попытался провести киевский клуб, но безуспешно - Ванат не сумел продавить Диоманде.

2' "Лион" начал с центра поля и сразу же выполнил передачу в штрафную площадь, но защитники "Динамо" разобрались, выбив игровой снаряд.