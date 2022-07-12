Стадион: Sandefjord Arena
2:2
Второй тайм: 86'
0'
1:0
4' ГолХокенстад Матс
35' Желтая карточкаSimen Rafn
1:1
39' ГолЛима Эриксон
1:2
49' ГолЧанаджия Дарио
2:2
65' ГолОфкир Мохамед
76' Желтая карточкаJesper Taaje
Ход матча
4'
1:0
35'
39'
1:1
49'
1:2
65'
76'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
12
Кето
Хуго
15
Jesper
Taaje
24
Сингх
Хармет
10
Вега
Дейвер
- Основной состав
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вега ДейверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Фло ФредрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Simen RafnПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дубвик ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Диа МамадуНападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
История личных встреч
Саннефьёрд
Олесунн
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|7
|0.58
|Тветер Александер Рууд
|6
|0.5
|Вега Дейвер
|2
|0.17
|Ньенету Франклин
|2
|0.17
|Куртович Виллиам
|1
|0.08
|Хокенстад Матс
|1
|0.08
|Jesper Taaje
|1
|0.08
|Айер Кинин
|1
|0.08
|Янсен Квинт
|0
|0
|Ian Smeulers
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|7
|0.5
|Дубвик Исак
|3
|0.21
|Нордли Симен Болькан
|1
|0.07
|Kristoffer Oedemarksbakken
|1
|0.07
|Лима Эриксон
|1
|0.07
|Бармен Кристоффер
|1
|0.07
|Чанаджия Дарио
|1
|0.07
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0.07
|Солнёрдал Оскар
|1
|0.07
|Simen Rafn
|0
|0
|Хауген Фредрик
|0
|0
|Фельман Давид
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Jesper Taaje
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Ian Smeulers
|2
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|4
|0
|Simen Rafn
|3
|0
|Шербечич Бесим
|3
|0
|Лима Эриксон
|3
|0
|Torbjoern Kallevaag
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Голубович Петар
|1
|0
|Фельман Давид
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
3
38%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Забито
14
8
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
5
36%
2
25%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
2
17%
3
43%
76-90
Забито
22
15
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
5
23%
1
7%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
4
18%
3
20%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
7
32%
2
13%
61-75
1
5%
4
27%
76-90
Пропущено
20
17
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
15%
3
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
5
25%
2
12%
46-60
3
15%
4
24%
61-75
4
20%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5
Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Саннефьёрд - Скейд 2:0
Олесунн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3
Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|Лиллестрём
|14
|9
|3
|2
|27 - 13
|30
|3.
|Викинг
|15
|7
|4
|4
|26 - 18
|25
|4.
|Будё-Глимт
|13
|6
|4
|3
|28 - 18
|22
|5.
|Русенборг
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|6.
|Стрёмсгодсет
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Олесунн
|2:2
|14
|5
|5
|4
|17 - 19
|20
|8.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|29 - 22
|19
|9.
|Одд
|14
|6
|1
|7
|14 - 19
|19
|10.
|Хам-Кам
|13
|3
|8
|2
|18 - 15
|17
|11.
|Саннефьёрд
|2:2
|12
|4
|2
|6
|21 - 25
|14
|12.
|Волеренга
|13
|4
|2
|7
|15 - 22
|14
|13.
|Хёугесунн
|14
|3
|4
|7
|21 - 26
|13
|14.
|Тромсё
|12
|2
|7
|3
|16 - 23
|13
|15.
|Дьерв
|13
|3
|2
|8
|9 - 23
|11
|16.
|Кристиансунд
|11
|0
|1
|10
|7 - 25
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Мольде
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Викинг
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Русенборг
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|5.
|Будё-Глимт
|7
|3
|4
|0
|17 - 8
|13
|6.
|Стрёмсгодсет
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Олесунн
|2:2
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Хам-Кам
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|9.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|1
|3
|13 - 10
|10
|10.
|Волеренга
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Дьерв
|7
|3
|1
|3
|5 - 9
|10
|12.
|Одд
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|14.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|15.
|Саннефьёрд
|2:2
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Лиллестрём
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|3.
|Саннефьёрд
|2:2
|7
|4
|0
|3
|14 - 12
|12
|4.
|Викинг
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|5.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|6.
|Будё-Глимт
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|7.
|Олесунн
|2:2
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|9.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|10.
|Русенборг
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Хам-Кам
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Хёугесунн
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|13.
|Тромсё
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|14.
|Волеренга
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|15.
|Дьерв
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|16.
|Кристиансунд
|6
|0
|0
|6
|2 - 12
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион