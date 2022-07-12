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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Саннефьёрд
2:2
Второй тайм: 86'
Олесунн
0'
1:0
4' Гол
Хокенстад Матс
35' Желтая карточка
Simen Rafn
1:1
39' Гол
Лима Эриксон
1:2
49' Гол
Чанаджия Дарио
2:2
65' Гол
Офкир Мохамед
76' Желтая карточка
Jesper Taaje

Ход матча

4'
Хокенстад Матс
(Янсен Квинт)
1:0
35'
 
Simen Rafn
39'
1:1
Лима Эриксон
49'
1:2
Чанаджия Дарио
(Фельман Давид)
62'
 
Torbjoern Kallevaag
Аммитцбёлль Александр
65'
Офкир Мохамед
(Тветер Александер Рууд)
2:2
67'
Ньенету Франклин
Вега Дейвер
 
74'
Маркманруд Ларс
Сингх Хармет
 
74'
 
Голубович Петар
Simen Rafn
74'
 
Диа Мамаду
Kristoffer Oedemarksbakken
76'
Jesper Taaje
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Олесунн
2.50
3.64
2.90
Все Коэффициенты
12
Кето
Хуго
2
Хокенстад
Матс
15
Jesper
Taaje
3
Янсен
Квинт
4
Ian
Smeulers
8
Куртович
Виллиам
24
Сингх
Хармет
5
Нильссон
Александер
II
10
Вега
Дейвер
14
Тветер
Александер
Рууд
7
Офкир
Мохамед
1
Грютебуст
Стен
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
33
Simen
Rafn
7
Лима
Эриксон
10
Бармен
Кристоффер
27
Чанаджия
Дарио
19
Дубвик
Исак
15
Kristoffer
Oedemarksbakken
9
Аммитцбёлль
Александр
Саннефьёрд
4-3-3
Олесунн
3-5-2

История личных встреч

Саннефьёрд
Олесунн

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Т
0:1
Т
1:0
ПД
3:1
ПД
1:1
Т
2:0
Т
2:0
Т
2:1
Т
1:3
КН
2:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
1:1
Т
1:2
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 7 0.58
Тветер Александер Рууд 6 0.5
Вега Дейвер 2 0.17
Ньенету Франклин 2 0.17
Куртович Виллиам 1 0.08
Хокенстад Матс 1 0.08
Jesper Taaje 1 0.08
Айер Кинин 1 0.08
Янсен Квинт 0 0
Ian Smeulers 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.5
Дубвик Исак 3 0.21
Нордли Симен Болькан 1 0.07
Kristoffer Oedemarksbakken 1 0.07
Лима Эриксон 1 0.07
Бармен Кристоффер 1 0.07
Чанаджия Дарио 1 0.07
Torbjoern Kallevaag 1 0.07
Солнёрдал Оскар 1 0.07
Simen Rafn 0 0
Хауген Фредрик 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 3 0
Jesper Taaje 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Сингх Хармет 2 0
Ian Smeulers 2 0
Хокенстад Матс 1 0
Офкир Мохамед 1 0
Вега Дейвер 1 0
Айер Кинин 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 4 0
Simen Rafn 3 0
Шербечич Бесим 3 0
Лима Эриксон 3 0
Torbjoern Kallevaag 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Голубович Петар 1 0
Фельман Давид 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
3
38%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
5
36%
2
25%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
2
17%
3
43%
76-90

Забито

22
15
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
5
23%
1
7%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
4
18%
3
20%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
7
32%
2
13%
61-75
1
5%
4
27%
76-90

Пропущено

20
17
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
15%
3
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
5
25%
2
12%
46-60
3
15%
4
24%
61-75
4
20%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5
Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Саннефьёрд - Скейд 2:0
Олесунн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3
Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 14 9 3 2 28 - 13 30
2. Лиллестрём 14 9 3 2 27 - 13 30
3. Викинг 15 7 4 4 26 - 18 25
4. Будё-Глимт 13 6 4 3 28 - 18 22
5. Русенборг 13 5 6 2 23 - 17 21
6. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
7. Олесунн 2:2 14 5 5 4 17 - 19 20
8. Сарпсборг-08 13 6 1 6 29 - 22 19
9. Одд 14 6 1 7 14 - 19 19
10. Хам-Кам 13 3 8 2 18 - 15 17
11. Саннефьёрд 2:2 12 4 2 6 21 - 25 14
12. Волеренга 13 4 2 7 15 - 22 14
13. Хёугесунн 14 3 4 7 21 - 26 13
14. Тромсё 12 2 7 3 16 - 23 13
15. Дьерв 13 3 2 8 9 - 23 11
16. Кристиансунд 11 0 1 10 7 - 25 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
2. Мольде 8 5 1 2 19 - 10 16
3. Викинг 8 4 3 1 14 - 5 15
4. Русенборг 6 4 2 0 13 - 6 14
5. Будё-Глимт 7 3 4 0 17 - 8 13
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Олесунн 2:2 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Хам-Кам 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Сарпсборг-08 7 3 1 3 13 - 10 10
10. Волеренга 6 3 1 2 7 - 7 10
11. Дьерв 7 3 1 3 5 - 9 10
12. Одд 7 3 0 4 10 - 13 9
13. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
14. Хёугесунн 7 2 2 3 11 - 13 8
15. Саннефьёрд 2:2 5 0 2 3 7 - 13 2
16. Кристиансунд 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Лиллестрём 7 3 3 1 14 - 11 12
3. Саннефьёрд 2:2 7 4 0 3 14 - 12 12
4. Викинг 7 3 1 3 12 - 13 10
5. Одд 7 3 1 3 4 - 6 10
6. Будё-Глимт 6 3 0 3 11 - 10 9
7. Олесунн 2:2 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 6 3 0 3 16 - 12 9
9. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
10. Русенборг 7 1 4 2 10 - 11 7
11. Хам-Кам 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Хёугесунн 7 1 2 4 10 - 13 5
13. Тромсё 6 0 4 2 7 - 13 4
14. Волеренга 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 6 0 1 5 4 - 14 1
16. Кристиансунд 6 0 0 6 2 - 12 0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Лима Эриксон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Симен Рафн получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Хокенстад Матс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Олесунн
2.50
3.64
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Саннефьёрд 2:2 Олесунн онлайн

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