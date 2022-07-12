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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 2643
Саннефьёрд
2:2
Конец матча
Олесунн
0'
1:0
4' Гол
Хокенстад Матс
35' Желтая карточка
Simen Rafn
1:1
39' Гол
Лима Эриксон
1:2
49' Гол
Чанаджия Дарио
2:2
65' Гол
Офкир Мохамед
76' Желтая карточка
Jesper Taaje
84' Желтая карточка
Голубович Петар
90'+5

Ход матча

4'
Хокенстад Матс
(Янсен Квинт)
1:0
35'
 
Simen Rafn
39'
1:1
Лима Эриксон
49'
1:2
Чанаджия Дарио
(Фельман Давид)
62'
 
Torbjoern Kallevaag
Аммитцбёлль Александр
65'
Офкир Мохамед
(Тветер Александер Рууд)
2:2
67'
Ньенету Франклин
Вега Дейвер
 
74'
Маркманруд Ларс
Сингх Хармет
 
74'
 
Голубович Петар
Simen Rafn
74'
 
Диа Мамаду
Kristoffer Oedemarksbakken
76'
Jesper Taaje
 
84'
 
Голубович Петар
87'
Youseff Chaib
Офкир Мохамед
 
87'
 
Нордли Симен Болькан
Чанаджия Дарио

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51
12
Кето
Хуго
2
Хокенстад
Матс
15
Jesper
Taaje
3
Янсен
Квинт
4
Ian
Smeulers
8
Куртович
Виллиам
24
Сингх
Хармет
5
Нильссон
Александер
II
10
Вега
Дейвер
14
Тветер
Александер
Рууд
7
Офкир
Мохамед
1
Грютебуст
Стен
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
33
Simen
Rafn
7
Лима
Эриксон
10
Бармен
Кристоффер
27
Чанаджия
Дарио
19
Дубвик
Исак
15
Kristoffer
Oedemarksbakken
9
Аммитцбёлль
Александр
Саннефьёрд
4-3-3
Олесунн
3-5-2

История личных встреч

Саннефьёрд
Олесунн

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Т
0:1
Т
1:0
ПД
3:1
ПД
1:1
Т
2:0
Т
2:0
Т
2:1
Т
1:3
КН
2:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
1:1
Т
1:2
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 7 0.58
Тветер Александер Рууд 6 0.5
Вега Дейвер 2 0.17
Ньенету Франклин 2 0.17
Куртович Виллиам 1 0.08
Хокенстад Матс 1 0.08
Jesper Taaje 1 0.08
Айер Кинин 1 0.08
Янсен Квинт 0 0
Ian Smeulers 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.5
Дубвик Исак 3 0.21
Нордли Симен Болькан 1 0.07
Kristoffer Oedemarksbakken 1 0.07
Лима Эриксон 1 0.07
Бармен Кристоффер 1 0.07
Чанаджия Дарио 1 0.07
Torbjoern Kallevaag 1 0.07
Солнёрдал Оскар 1 0.07
Simen Rafn 0 0
Хауген Фредрик 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 3 0
Jesper Taaje 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Сингх Хармет 2 0
Ian Smeulers 2 0
Хокенстад Матс 1 0
Офкир Мохамед 1 0
Вега Дейвер 1 0
Айер Кинин 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 4 0
Simen Rafn 3 0
Шербечич Бесим 3 0
Лима Эриксон 3 0
Голубович Петар 2 0
Torbjoern Kallevaag 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Фельман Давид 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
4
40%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
10%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
5
36%
2
25%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
2
17%
3
43%
76-90

Забито

24
17
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
6
25%
1
6%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
1
4%
4
24%
46-60
8
33%
2
12%
61-75
1
4%
4
24%
76-90

Пропущено

22
19
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
14%
4
21%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
3
16%
31-45
6
27%
2
11%
46-60
3
14%
5
26%
61-75
4
18%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5
Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Саннефьёрд - Скейд 2:0
Олесунн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3
Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 14 9 3 2 28 - 13 30
2. Лиллестрём 14 9 3 2 27 - 13 30
3. Викинг 15 7 4 4 26 - 18 25
4. Будё-Глимт 13 6 4 3 28 - 18 22
5. Русенборг 13 5 6 2 23 - 17 21
6. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
7. Олесунн 14 5 5 4 17 - 19 20
8. Сарпсборг-08 13 6 1 6 29 - 22 19
9. Одд 14 6 1 7 14 - 19 19
10. Хам-Кам 13 3 8 2 18 - 15 17
11. Саннефьёрд 12 4 2 6 21 - 25 14
12. Волеренга 13 4 2 7 15 - 22 14
13. Хёугесунн 14 3 4 7 21 - 26 13
14. Тромсё 12 2 7 3 16 - 23 13
15. Дьерв 13 3 2 8 9 - 23 11
16. Кристиансунд 11 0 1 10 7 - 25 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
2. Мольде 8 5 1 2 19 - 10 16
3. Викинг 8 4 3 1 14 - 5 15
4. Русенборг 6 4 2 0 13 - 6 14
5. Будё-Глимт 7 3 4 0 17 - 8 13
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Олесунн 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Хам-Кам 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Сарпсборг-08 7 3 1 3 13 - 10 10
10. Волеренга 6 3 1 2 7 - 7 10
11. Дьерв 7 3 1 3 5 - 9 10
12. Одд 7 3 0 4 10 - 13 9
13. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
14. Хёугесунн 7 2 2 3 11 - 13 8
15. Саннефьёрд 5 0 2 3 7 - 13 2
16. Кристиансунд 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Лиллестрём 7 3 3 1 14 - 11 12
3. Саннефьёрд 7 4 0 3 14 - 12 12
4. Викинг 7 3 1 3 12 - 13 10
5. Одд 7 3 1 3 4 - 6 10
6. Будё-Глимт 6 3 0 3 11 - 10 9
7. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 6 3 0 3 16 - 12 9
9. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
10. Русенборг 7 1 4 2 10 - 11 7
11. Хам-Кам 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Хёугесунн 7 1 2 4 10 - 13 5
13. Тромсё 6 0 4 2 7 - 13 4
14. Волеренга 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 6 0 1 5 4 - 14 1
16. Кристиансунд 6 0 0 6 2 - 12 0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Лима Эриксон бьет в цель!
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