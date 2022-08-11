  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2022

Кубок Либертадорес

2022
Тальерес Кордоба
0:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
34' Желтая карточка
Nicolas Garayalde
43' Желтая карточка
Diego Valoyes
72' Желтая карточка
Ортега Франсиско
74' Желтая карточка
Хара Леонардо
75' Желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
0:1
79' Гол
Julian Fernandez
82' Желтая карточка
Пратто Лукас
90'+8
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
20
Франко
Алан
18
Rodrigo
Villagra
7
Diego
Valoyes
16
Rodrigo
Garro
28
Пиццини
Франсиско
19
Джиротти
Федерико
30
Lucas
Hoyos
29
Хара
Леонардо
6
Matias
De
los
Santos
II
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
16
Maximo
Perrone
36
Nicolas
Garayalde
10
Luca
Orellano
20
Walter
Bou
11
Дженсон
Лукас
12
Пратто
Лукас
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Велес Сарсфилд

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

КЛ
3:2
ЛП
1:1
К
1:1
ЛП
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:0
ТМК
0:0
П
0:2
TPDV
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 1 0.25
Angelo Martino 1 0.25
Франко Алан 1 0.25
Джиротти Федерико 1 0.25
Rodrigo Garro 1 0.25
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 3 (1) 0.75
Julian Fernandez 2 0.5

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олива Кристиан 3 0
Enzo Hernan Diaz 2 0
Matias Godoy 2 0
Эррера Гидо 1 0
Diego Valoyes 1 0
Angelo Martino 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хара Леонардо 2 0
Пратто Лукас 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Valentin Gomez 2 0
Lucas Hoyos 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Maximo Perrone 1 0
Abiel Osorio 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
80%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1
Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1
1/8 финала
6 Коринтианс
5 Бока Хуниорс
1 Депортес Толима
8 Фламенго
1 Велес Сарсфилд
0 Ривер Плейт
3 Тальерес Кордоба
1 Колон
1 Эмелек
2 Атлетико Минейро
0 Серро Портеньо
8 Палмейрас Сан-Паулу
3 Атлетико Паранаэнсе
2 Либертад
1 Форталеза
4 Эстудиантес Ла Плата
1/4 финала
0 Коринтианс
3 Фламенго
4 Велес Сарсфилд
2 Тальерес Кордоба
7 Атлетико Минейро
8 Палмейрас Сан-Паулу
0 Атлетико Паранаэнсе
0 Эстудиантес Ла Плата
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Второй тайм
  • Свисток
    99'
    Матч закончился после серии пенальти
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 89'
    Дженсон Лукас уходит с поля. Jose Florentin выходит вместо него
  • Желтая карточка
    82'
    Пратто Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Рафа II уходит с поля. Буффарини Хулио выходит вместо него
  • Описание гола
    79'
    Г О О О О Л - Julian Fernandez бьет в цель!
  • 78'
    Вальтер Боу уходит с поля. Abiel Osorio выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Диего Валойес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Николас Гараяльде получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Пратто Лукас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тальерес Кордоба 0:1 Велес Сарсфилд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     