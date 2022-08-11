0:0
Итог после пенальти
6
5
0'
29' Красная карточкаДанило
52' Желтая карточкаСарачо Федерико
58' Желтая карточкаГомес Густаво
73' Желтая карточкаАрана Гильерме
78' Желтая карточкаNathan VI
82' Красная карточкаСкарпа Густаво
85' Желтая карточкаВаргас Эдуардо
88' Желтая карточкаДуду
88' Желтая карточкаХалк Живанилдо
90' Вторая желтая карточкаВаргас Эдуардо
6 5
0:1
1:1
2:2
2:3
3:3
3:4
4:4
4:5
5:5
5:5
6:5
Ход матча
29'
52'
58'
73'
74'
78'
79'
82'
85'
88'
88'
89'
90'
121'
0:1
121'
1:1
121'
121'
2:2
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:5
121'
5:5
122'
5:5
122'
6:5
Пен
6:5
7
Дуду
X
10
Рони
III
22
Эверсон
40
Nathan
VI
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
11
Keno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Наварро РафаНападающий
-
36 Vanderlan
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 ПедриньоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
32 Рафаэл Пирес
-
27 Calebe
-
2 Guga3
-
Главный тренер: Cuca
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
32 матча
21.9%
40.6%
37.5%
7 побед 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
15.6%
53.1%
31.3%
5 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рони III
|4
|1
|Мурило Серкейра
|2
|0.5
|Гомес Густаво
|1
|0.25
|Данило Ларанжера
|1
|0.25
|Лопес Брено
|1
|0.25
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|2 (2)
|0.5
|Ademir Santos
|1
|0.25
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данило Ларанжера
|1
|1
|Скарпа Густаво
|1
|1
|Гомес Густаво
|1
|0
|Дуду X
|1
|0
|Рони III
|1
|0
|Менино Габриэль
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|3
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|1
|Аллан Соуза
|0
|1
|Халк Живанилдо
|1
|0
|Эверсон
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Арана Гильерме
|1
|0
|Jair II
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
3
0 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2
Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?