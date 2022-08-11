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Кубок Либертадорес

2022
Палмейрас Сан-Паулу
0:0
Итог после пенальти
6
5
Атлетико Минейро
0'
29' Красная карточка
Данило
52' Желтая карточка
Сарачо Федерико
58' Желтая карточка
Гомес Густаво
73' Желтая карточка
Арана Гильерме
78' Желтая карточка
Nathan VI
82' Красная карточка
Скарпа Густаво
85' Желтая карточка
Варгас Эдуардо
88' Желтая карточка
Дуду
88' Желтая карточка
Халк Живанилдо
90' Вторая желтая карточка
Варгас Эдуардо
6 5
0:1
Халк Живанилдо
Вейга Рафаэль
1:1
1:2
Фернандес Игнасио
Гомес Густаво
2:2
2:3
Jair II
Рафаэл Жозе
3:3
3:4
Саша Эдуардо
Пикерес Хоакин
4:4
4:5
Алонсо Хуниор
Рони III
5:5
5:5
Rubens
Мурило Серкейра
6:5
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
14
Скарпа
Густаво
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
19
Ademir
Santos
15
Сарачо
Федерико
11
Keno
7
Халк
Живанилдо
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

32 матча

21.9%
40.6%
37.5%
7 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.6%
53.1%
31.3%
5 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

КЛ
2:2
СA
0:0
СA
2:2
КЛ
1:1
КЛ
0:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
БСА
0:2
КБ
2:0
КБ
0:1
БСА
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 4 1
Мурило Серкейра 2 0.5
Гомес Густаво 1 0.25
Данило Ларанжера 1 0.25
Лопес Брено 1 0.25
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 2 (2) 0.5
Ademir Santos 1 0.25

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Ларанжера 1 1
Скарпа Густаво 1 1
Гомес Густаво 1 0
Дуду X 1 0
Рони III 1 0
Менино Габриэль 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 3 0
Варгас Эдуардо 1 1
Аллан Соуза 0 1
Халк Живанилдо 1 0
Эверсон 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Феррейра Мариано 1 0
Арана Гильерме 1 0
Jair II 1 0
Сарачо Федерико 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
3
0 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2
Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2
1/8 финала
6 Коринтианс
5 Бока Хуниорс
1 Депортес Толима
8 Фламенго
1 Велес Сарсфилд
0 Ривер Плейт
3 Тальерес Кордоба
1 Колон
1 Эмелек
2 Атлетико Минейро
0 Серро Портеньо
8 Палмейрас Сан-Паулу
3 Атлетико Паранаэнсе
2 Либертад
1 Форталеза
4 Эстудиантес Ла Плата
1/4 финала
0 Коринтианс
3 Фламенго
4 Велес Сарсфилд
2 Тальерес Кордоба
7 Атлетико Минейро
8 Палмейрас Сан-Паулу
0 Атлетико Паранаэнсе
0 Эстудиантес Ла Плата
1/2 финала
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Финал
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      УДАЛЕНИЕ! - Данило увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
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