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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Лион
 
Позже
Аяччо
Прогнозы 134
Лион 97.8% (131)
X 1.5% (2)
Аяччо 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Аяччо
9.65
5.70
9.41
Все Коэффициенты
Новости
1
Лопеш
Антони
27
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
4
Люкеба
Кастелло
3
Тальяфико
Николас
24
Лепнан
Йоанн
20
Тете
8
Ауа
Уссем
10
Пакета
Лукас
7
Токо-Экамби
Карл
91
Ляказетт
Александр
1
Леруа
Бенжамен
2
Альфонс
Микаэль
21
Авинель
Седрик
25
Гонсалес
Омар
II
3
Диалло
Исмаэль
14
Баяла
Сириль
23
Мангани
Тома
8
Маршетти
Венсан
5
Нури
Рияд
17
Амума
Ромен
7
Эль-Идрисси
Мунем
Лион
4-1-4-1
Аяччо
4-4-2

История личных встреч

Лион
Аяччо

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
5:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0
Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1
Аяччо
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0
Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3 Аяччо - По 2:1 Нанси - Аяччо 0:2 Аяччо - Ним 1:0 Кевийи - Аяччо 0:0 Аяччо - Бастия 0:1 Ньор - Аяччо 0:1 Аяччо - Родез 2:1 Сошо - Аяччо 0:1 Аяччо - Генгам 0:1
Команда И В Н П Г О
1. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Аяччо 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Аяччо 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Аяччо 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Лион" - "Аяччо", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Аяччо от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 августа 2022, осталось 15 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 134
Лион 97.8% (131)
X 1.5% (2)
Аяччо 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Аяччо
9.65
5.70
9.41
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Лион - Аяччо онлайн

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Прогнозы на матч Лион - Аяччо

Исход игры
Лион
97.8% (131)
Ничья
1.5% (2)
Аяччо
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.61% (41)
Меньше
66.39% (81)
Обе команды забьют
Да
23.77% (29)
Нет
76.23% (93)
Популярный счёт
2:0 Лион
53% (71)
2:1 Лион
10.4% (14)
3:0 Лион
9.7% (13)
3:1 Лион
8.2% (11)
1:0 Лион
6.7% (9)
4:1 Лион
1.5% (2)
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Лион
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