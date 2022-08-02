Стадион: Гроупама Арена
История личных встреч
Лион
Аяччо
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0
Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1
Аяччо
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0
Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3 Аяччо - По 2:1 Нанси - Аяччо 0:2 Аяччо - Ним 1:0 Кевийи - Аяччо 0:0 Аяччо - Бастия 0:1 Ньор - Аяччо 0:1 Аяччо - Родез 2:1 Сошо - Аяччо 0:1 Аяччо - Генгам 0:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Клермон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Клермон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Клермон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Лион - Аяччо
Исход игры
Лион
98% (50)
Ничья
2% (1)
Аяччо
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34% (17)
Меньше
66% (33)
Обе команды забьют
Да
24% (12)
Нет
76% (38)
Популярный счёт
2:0 Лион
58.8% (30)
2:1 Лион
15.7% (8)
3:0 Лион
11.8% (6)
3:1 Лион
5.9% (3)
1:0 Лион
3.9% (2)
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