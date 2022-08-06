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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Страсбург
0:1
Второй тайм: 51'
Монако
0'
0:1
43' Гол
Дьятта Крепен

Ход матча

43'
0:1
Дьятта Крепен
(Дисаси Аксель)
46'
Делен Тома
Пьер-Габриэль Ронаэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 122
Страсбург 13.9% (17)
X 35.2% (43)
Монако 50.8% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Монако
3.30
3.40
3.25
Все Коэффициенты
Новости
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
11
Льенар
Димитри
10
Томассон
Адриен
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
20
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
14
Якобс
Исмаил
27
Дьятта
Крепен
19
Фофана
Юссуф
11
Лукас
Жан
77
Желсон
Мартиньш
7
Диоп
Софьян
36
Эмболо
Брель
Страсбург
5-3-2
Монако
4-4-1-1

История личных встреч

Страсбург
Монако

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
3:0
Л1
0:2
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьятта Крепен 1 1
Дисаси Аксель 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2
Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2
Монако
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2
Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
3. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Страсбург 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Аяччо 0 0 0 0 0 - 0 0
3. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Монако 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Страсбург 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Страсбург 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • Угловой
    52'
    Неудачно исполняет угловой Диоп, мяч сваливается с ноги и выкатывается за пределы поля.
  • 51'
    Агилар простреливает с правого фланга, мяч попадает в ногу Льенара и уходит на угловой.
  • 50'
    Ажорк после диагонали в штрафную скидывает мяч головой на Диалло, который утыкается в спину Мариапана и падает на газон - свисток судьи вновь молчит.
  • 48'
    Делен прорывается по правому флангу и простреливает в штрафную на Ажорка, удар которого в подкате блокирует Дисаси. Форвард "Страсбурга" считает, что Аксель сыграл рукой, но арбитр иного мнения.
  • 47'
    Мартиньш получает мяч перед штрафной соперника, убирает под правую и наносит обводящий удар с радиуса - снаряд проходит чуть правее створа.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! У хозяев Тома Делен выходит на поле вместо Ронаэля Пьер-Габриэля.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Диалло врывается в штрафную с левого края, далековато отпускает от себя мяч, но всё же успевает пробить прямо в Нюбеля.
  • 44'
    С преимуществом "Монако" проходили последние минуты, так что гол монегасков можно признать закономерным. Справляются и без Головина.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! КРЕПЕН ДЬЯТТА!
    После навеса с углового и верхового единоборства мяч вылетел прямо на ногу Диатта, который слёта вонзил его под правую штангу!
  • 41'
    Приближается перерыв в Страсбурге, команды демонстрируют живой футбол с неплохим количеством ударов, но вратари пока действуют надежно.
  • 40'
    Диоп обыграл перед штрафной "Страсбурга" Джику и пробил с левой метров с 18 - мяч прошел чуть выше перекладины.
  • 38'
    Ажорк продавил оппонента в центральной зоне и пробил метров с 25 - Нюбель уверенно поймал мяч.
  • Опасный момент
    37'
    Мартиньш врывается в штрафную "Страсбурга" с левого края, укладывает на газон защитника и с разворота палит в ближний угол - мяч попадает в сетку с внешней стороны!
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    • 35'
      Мартиньш цепляется за мяч в штрафной хозяев и даже успевает пробить с угла вратарской, однако Селс вовремя сократил угол обстрела и парировал угрозу.
    • Угловой
      33'
      Диоп исполняет подачу с углового, Селс играет кулаками в борьбе с Эмболо, а арбитр определяет нарушение правил со стороны Бреля.
    • 32'
      Льенар не добирается до мяча на левом фланге и с досады пинает им по рекламным щитам, которые серьезно пострадали после налёта капитана "Страсбурга".
    • 30'
      Пьер-Габриэль ворвался в штрафную с правого края, но его прострел в центр заблокировал Якобс.
    • Угловой
      29'
      С угловым у своих ворот "Страсбург" справился, с подбора же в касание пробил Диоп - мяч стал добычей Селса.
    • Опасный момент
      28'
      После подачи Диопа со штрафного мяч заметался по штрафной хозяев, Дисаси не попал по мячу в падении, а удар Эмболо с линии вратарской заблокировал один из защитников!
    • Фол, нарушение
      27'
      Льенар фолит на фланге против Диатта, не давая тому сместиться в центр, штрафной готовят игроки "Монако".
    • 26'
      Эмболо ворвался в штрафную чуть левее центра и пробил с носка, опережая защитника, однако в створ ворот швейцарец не попал.
    • 25'
      Небольшое затишье возникает на поле, не удается соперникам добраться до штрафных площадок.
    • 23'
      61 процент игрового времени мячом владеют хозяева поля, чуть чаще они бьют по воротам, действуя в завершающей стадии более предметно.
    • Угловой
      22'
      Подача с углового в исполнении игрока "Страсбурга" получилась точной, а вот скидка в центр от партнера не прошла.
    • Опасный момент
      21'
      Льенар получил мяч у левого угла штрафной и нанес неприятный обводящий удар в дальний угол - Нюбель отбивает снаряд в сторону!
    • 20'
      Ажорк из центральной зоны исполняет заброс в чужую штрафную, однако мяч, никого не коснувшись, ушел за лицевую линию.
    • 19'
      Агилар с правого фланга выполнил подачу в штрафную хозяев, где Селс снова успешно сыграл на выходе.
    • Опасный момент
      18'
      После навеса со штрафного с левого фланга Перрен остро прострелил вдоль ворот, однако Ажорку на дальней штанге не позволили добраться до мяча!
    • Фол, нарушение
      16'
      Атака хозяев левым флангом завершилась подачей в центр штрафной, где против Марипана нарушил правила Ажорк.
    • 15'
      Диатта прошел по правому флангу и исполнил прострел в штрафную, но оборона хозяев угрозу нейтрализовала.
    • Угловой
      13'
      После навеса с углового Дисаси выиграл верховое единоборство на линии вратарской, но пробил головой над перекладиной.
    • 12'
      Жан Лукас отметился неплохим ударом из-за пределов штрафной, Селсу стоило немалых трудов перевести мяч через перекладину.
    • 11'
      Хорошая погода сегодня в Страсбурге, яркий солнечный день и порядка +26 градусов.
    • 9'
      Монегаски прорвали оборону "Страсбурга" по центру, однако один из нападающих неудачно прокинул мяч, позволив Селсу сыграть на выходе.
    • Фол, нарушение
      7'
      Пару нарушений правил допускают команды, но пока никакой грубости в действиях футболистов нет.
    • 5'
      Прчич отмечается мощным ударом с дальней дистанции из центральной зоны - мяч проходит чуть левее створа.
    • 4'
      Монегаски атакуют через левый фланг, откуда следует подача в штрафную - Селс на выходе ловит мяч.
    • Угловой
      3'
      Первый угловой в сегодняшнем матче заработали гости, однако с навесом на ближнюю штангу оборона "Страсбурга" совладала.
    • 2'
      Отсутствует сегодня в заявке "Монако" Александр Головин, у которого дисквалификация. Хотя россиянин неплохо проявил себя в предсезонке, дважды забив.
    • Офсайд
      1'
      Сразу же Эмболо выводит Диатта один на один с голкипером, но нападающий "Монако" пробивает мимо створа, а боковой арбитр определяет офсайд.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Страсбург 0:1 Монако

    Исход игры
    Страсбург
    13.9% (17)
    Ничья
    35.2% (43)
    Монако
    50.8% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.26% (61)
    Меньше
    48.74% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    81.51% (97)
    Нет
    18.49% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    38.5% (47)
    1:1 Ничья
    30.3% (37)
    0:2 Монако
    6.6% (8)
    1:0 Страсбург
    6.6% (8)
    2:1 Страсбург
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    0:1 Монако
    3.3% (4)
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    Монако
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