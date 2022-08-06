Второй тайм начался! У хозяев Тома Делен выходит на поле вместо Ронаэля Пьер-Габриэля.

Мартиньш получает мяч перед штрафной соперника, убирает под правую и наносит обводящий удар с радиуса - снаряд проходит чуть правее створа.

Делен прорывается по правому флангу и простреливает в штрафную на Ажорка, удар которого в подкате блокирует Дисаси. Форвард "Страсбурга" считает, что Аксель сыграл рукой, но арбитр иного мнения.

Ажорк после диагонали в штрафную скидывает мяч головой на Диалло, который утыкается в спину Мариапана и падает на газон - свисток судьи вновь молчит.

Агилар простреливает с правого фланга, мяч попадает в ногу Льенара и уходит на угловой.

Неудачно исполняет угловой Диоп, мяч сваливается с ноги и выкатывается за пределы поля.

Мартиньш врывается в штрафную "Страсбурга" с левого края, укладывает на газон защитника и с разворота палит в ближний угол - мяч попадает в сетку с внешней стороны!

Ажорк продавил оппонента в центральной зоне и пробил метров с 25 - Нюбель уверенно поймал мяч.

Диоп обыграл перед штрафной "Страсбурга" Джику и пробил с левой метров с 18 - мяч прошел чуть выше перекладины.

Приближается перерыв в Страсбурге, команды демонстрируют живой футбол с неплохим количеством ударов, но вратари пока действуют надежно.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! КРЕПЕН ДЬЯТТА! После навеса с углового и верхового единоборства мяч вылетел прямо на ногу Диатта, который слёта вонзил его под правую штангу!

С преимуществом "Монако" проходили последние минуты, так что гол монегасков можно признать закономерным. Справляются и без Головина.

Диалло врывается в штрафную с левого края, далековато отпускает от себя мяч, но всё же успевает пробить прямо в Нюбеля.

2 минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.

61 процент игрового времени мячом владеют хозяева поля, чуть чаще они бьют по воротам, действуя в завершающей стадии более предметно.

Небольшое затишье возникает на поле, не удается соперникам добраться до штрафных площадок.

Эмболо ворвался в штрафную чуть левее центра и пробил с носка, опережая защитника, однако в створ ворот швейцарец не попал.

Льенар фолит на фланге против Диатта, не давая тому сместиться в центр, штрафной готовят игроки "Монако".

После подачи Диопа со штрафного мяч заметался по штрафной хозяев, Дисаси не попал по мячу в падении, а удар Эмболо с линии вратарской заблокировал один из защитников!

С угловым у своих ворот "Страсбург" справился, с подбора же в касание пробил Диоп - мяч стал добычей Селса.

Пьер-Габриэль ворвался в штрафную с правого края, но его прострел в центр заблокировал Якобс.

Льенар не добирается до мяча на левом фланге и с досады пинает им по рекламным щитам, которые серьезно пострадали после налёта капитана "Страсбурга".

Диоп исполняет подачу с углового, Селс играет кулаками в борьбе с Эмболо, а арбитр определяет нарушение правил со стороны Бреля.

Мартиньш цепляется за мяч в штрафной хозяев и даже успевает пробить с угла вратарской, однако Селс вовремя сократил угол обстрела и парировал угрозу.

22' Подача с углового в исполнении игрока "Страсбурга" получилась точной, а вот скидка в центр от партнера не прошла.

21' Льенар получил мяч у левого угла штрафной и нанес неприятный обводящий удар в дальний угол - Нюбель отбивает снаряд в сторону!

20' Ажорк из центральной зоны исполняет заброс в чужую штрафную, однако мяч, никого не коснувшись, ушел за лицевую линию.

19' Агилар с правого фланга выполнил подачу в штрафную хозяев, где Селс снова успешно сыграл на выходе.

18' После навеса со штрафного с левого фланга Перрен остро прострелил вдоль ворот, однако Ажорку на дальней штанге не позволили добраться до мяча!

16' Атака хозяев левым флангом завершилась подачей в центр штрафной, где против Марипана нарушил правила Ажорк.

15' Диатта прошел по правому флангу и исполнил прострел в штрафную, но оборона хозяев угрозу нейтрализовала.

13' После навеса с углового Дисаси выиграл верховое единоборство на линии вратарской, но пробил головой над перекладиной.

12' Жан Лукас отметился неплохим ударом из-за пределов штрафной, Селсу стоило немалых трудов перевести мяч через перекладину.

11' Хорошая погода сегодня в Страсбурге, яркий солнечный день и порядка +26 градусов.

9' Монегаски прорвали оборону "Страсбурга" по центру, однако один из нападающих неудачно прокинул мяч, позволив Селсу сыграть на выходе.

7' Пару нарушений правил допускают команды, но пока никакой грубости в действиях футболистов нет.

5' Прчич отмечается мощным ударом с дальней дистанции из центральной зоны - мяч проходит чуть левее створа.

4' Монегаски атакуют через левый фланг, откуда следует подача в штрафную - Селс на выходе ловит мяч.

3' Первый угловой в сегодняшнем матче заработали гости, однако с навесом на ближнюю штангу оборона "Страсбурга" совладала.

2' Отсутствует сегодня в заявке "Монако" Александр Головин, у которого дисквалификация. Хотя россиянин неплохо проявил себя в предсезонке, дважды забив.

1' Сразу же Эмболо выводит Диатта один на один с голкипером, но нападающий "Монако" пробивает мимо створа, а боковой арбитр определяет офсайд.