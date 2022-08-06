Стадион: де ла Мейно
Ход матча
43'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
14
Прчич
Саньин
20
Диалло
Хабиб
26
Агилар
Рубен
14
Якобс
Исмаил
19
Фофана
Юссуф
11
Лукас
Жан
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Сеная МарвинЗащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Dany Jean
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Страсбург
Монако
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьятта Крепен
|1
|1
|Дисаси Аксель
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2
Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2
Монако
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2
Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Клермон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Страсбург
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Клермон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Монако
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Страсбург
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Клермон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Страсбург
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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Прогнозы на матч Страсбург 0:1 Монако
Исход игры
Страсбург
13.9% (17)
Ничья
35.2% (43)
Монако
50.8% (62)
Тотал 2.5
Больше
51.26% (61)
Меньше
48.74% (58)
Обе команды забьют
Да
81.51% (97)
Нет
18.49% (22)
Популярный счёт
1:2 Монако
38.5% (47)
1:1 Ничья
30.3% (37)
0:2 Монако
6.6% (8)
1:0 Страсбург
6.6% (8)
2:1 Страсбург
4.9% (6)
2:2 Ничья
4.1% (5)
0:1 Монако
3.3% (4)
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