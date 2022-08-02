Стадион: де ла Мейно
История личных встреч
Страсбург
Монако
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2
Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2
Монако
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2
Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Клермон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Клермон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Клермон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Страсбург - Монако
Исход игры
Страсбург
5.3% (2)
Ничья
34.2% (13)
Монако
60.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (23)
Меньше
37.84% (14)
Обе команды забьют
Да
83.78% (31)
Нет
16.22% (6)
Популярный счёт
1:2 Монако
47.4% (18)
1:1 Ничья
23.7% (9)
2:2 Ничья
7.9% (3)
0:1 Монако
5.3% (2)
0:2 Монако
5.3% (2)
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