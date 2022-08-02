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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Страсбург
 
Позже
Монако

История личных встреч

Страсбург
Монако

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
3:0
Л1
0:2
Л1
3:0

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2
Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2
Монако
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2
Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0
Команда И В Н П Г О
1. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Аяччо 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Аяччо 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Аяччо 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Страсбург - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2022, осталось 2 дня 9 часов 4 минуты.

    Главный судья: Летексье Франсуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Страсбург 5.3% (2)
    X 34.2% (13)
    Монако 60.5% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Монако
    2.72
    3.55
    2.85
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    Новости
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    Прогнозы на матч Страсбург - Монако

    Исход игры
    Страсбург
    5.3% (2)
    Ничья
    34.2% (13)
    Монако
    60.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (23)
    Меньше
    37.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    83.78% (31)
    Нет
    16.22% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    47.4% (18)
    1:1 Ничья
    23.7% (9)
    2:2 Ничья
    7.9% (3)
    0:1 Монако
    5.3% (2)
    0:2 Монако
    5.3% (2)
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    Монако
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