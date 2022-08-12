Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Enzo Celestine на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Первый тайм

49' Команда Университатя Крайова имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Латовлевич Ясмин из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Бертран Дориан пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

47' Бертран Дориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Хорошую попытку сделал Tony Njike. Удар в створ, но вратарь начеку

46' Бертран Дориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

39' Гарита Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Robert Dimitrie Popa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Латовлевич Ясмин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Арджеш

36' Сидибе Секу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Асамоа Самуэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Янку Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Матч возобновится спорным мячом

33' Ох, нехорошо это выглядит. Турда Григоре получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Турда Григоре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Арджеш

29' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Арджеш

27' Сидибе Секу не смог попасть в створ ударом издали

27' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Дониса Жулио нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa спокойно отбил мяч.

23' Тофан Костинел из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Сидибе Секу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Арджеш

19' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Григоре Рикардо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

15' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Арджеш

11' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Майк Сестор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Арджеш

7' Янку Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Команда Университатя Крайова забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О Л - Andrea Compagno первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

3' Латовлевич Ясмин плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру