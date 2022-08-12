Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
0:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолAndrea Compagno
16' Желтая карточкаГригоре Рикардо
46' Желтая карточкаКалкан Андреас
0:2
75' ГолAndrea Compagno
78' Желтая карточкаСидибе Секу
90' Желтая карточкаПападопулос Кирьякос
90'+7
Ход матча
3'
0:1
16'
46'
75'
0:2
78'
Владение мячом
92
Майк
Сестор
27
Дониса
Жулио
14
Гарита
Пол
35
Andre
Duarte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дониса ЖулиоПолузащитник
-
14 Гарита ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Вианна ФабиоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
-
18 Catalin Albu
-
20 Ionut Zanfir
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Арджеш
Университатя Крайова
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
13 матчей
15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Isfan
|2
|0.67
|Гарита Пол
|1
|0.33
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andrea Compagno
|4 (2)
|1
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.25
|Иван Андрей
|1 (1)
|0.25
|Марке Франсуа
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тофан Костинел
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Калкан Андреас
|1
|0
|Нжик Тони
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крецу Александру
|2
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Папп Пол
|1
|0
|Асамоа Самуэль
|1
|0
|Jeremy Huyghebaert
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Аким Влад
|1
|0
|Ханка Серджу
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Сидибе Секу
|1
|0
|Andrea Compagno
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
|Andre Duarte
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0
Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|2.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Арджеш
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Сепси
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|ФКСБ
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Ботошани
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|УТА Арад
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Университатя Крайова
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|5.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Миовени
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|1
|0
|4 - 3
|7
|2.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Петролул Плоешти
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|УТА Арад
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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