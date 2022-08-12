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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Арджеш
0:2
Конец матча
Университатя Крайова
0'
0:1
3' Гол
Andrea Compagno
16' Желтая карточка
Григоре Рикардо
46' Желтая карточка
Калкан Андреас
0:2
75' Гол
Andrea Compagno
78' Желтая карточка
Сидибе Секу
90' Желтая карточка
Пападопулос Кирьякос
90'+7
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
5
Турда
Григоре
92
Майк
Сестор
3
Латовлевич
Ясмин
4
Меца
Давид
6
Нжик
Тони
24
Бертран
Дориан
11
Alexandru
Isfan
27
Дониса
Жулио
14
Гарита
Пол
31
Robert
Dimitrie
Popa
44
Эначе
Габриэль
35
Andre
Duarte
27
Григоре
Рикардо
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
6
Аким
Влад
24
William
Baeten
7
Янку
Габриэль
11
Кицу
Аурелиан
33
Andrea
Compagno
Арджеш
Университатя Крайова

История личных встреч

Арджеш
Университатя Крайова

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

13 матчей

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

История матчей

С
1:2
Л1ГА
0:4
Л1ГА
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ДА
1:0
ДА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Isfan 2 0.67
Гарита Пол 1 0.33
Мариус Марсел Константин 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrea Compagno 4 (2) 1
Ханка Серджу 1 (1) 0.25
Иван Андрей 1 (1) 0.25
Марке Франсуа 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тофан Костинел 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Калкан Андреас 1 0
Нжик Тони 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Александру 2 0
Кэпэцынэ Михай 2 0
Баярам Штефан 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Папп Пол 1 0
Асамоа Самуэль 1 0
Jeremy Huyghebaert 1 0
Рогульич Анте 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Лазар Давид 1 0
Аким Влад 1 0
Ханка Серджу 1 0
Кольич Элвир 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Сидибе Секу 1 0
Andrea Compagno 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Григоре Рикардо 1 0
William Baeten 1 0
Andre Duarte 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0
Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 4 2 1 1 4 - 4 7
2. ЧФР Клуж 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Волунтари 2 1 0 1 4 - 2 3
7. Арджеш 3 1 0 2 4 - 5 3
8. Вииторул Констанца 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Сепси 2 0 2 0 1 - 1 2
10. ФКСБ 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Ботошани 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Миовени 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 0 - 2 1
14. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Университатя 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Университатя Крайова 2 1 0 1 1 - 3 3
5. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Арджеш 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Миовени 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
13. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Университатя 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 1 0 4 - 3 7
2. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Петролул Плоешти 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
7. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
10. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Арджеш 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
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