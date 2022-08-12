Стадион: Макс-Морлок-Стадион
0:0
Первый тайм: 28'
Ход матча
24'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
28
Гиамера
Ян
23
Дуа
Квадво
16
Сесса
Кевин
21
Adrian
Beck
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
-
17 Кастроп Йенс
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
21 Adrian BeckПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Elidon Qenaj
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Нюрнберг
Хайденхайм
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валентини Энрико
|1
|0.25
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.25
|Дуа Квадво
|1
|0.25
|Дафернер Кристоф
|1
|0.25
|Думан Тайлан
|0
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|1
|0.25
|Шиммер Штефан
|1
|0.25
|Сесса Кевин
|1
|0.25
|Бесте Ян-Никлас
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Векессер Эрик
|2
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0
|Темпельман Лино
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ян - Нюрнберг 0:0 Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2
Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2
Хайденхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1
Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кайзерслаутерн
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|2.
|Ян
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Падерборн
|0:0
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|4.
|Хайденхайм
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|5.
|Гамбург
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Фортуна
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|Нюрнберг
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Санкт-Паули
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|13.
|Магдебург
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|16.
|Карлсруэ
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|17.
|Арминия
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кайзерслаутерн
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Падерборн
|0:0
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|3.
|Зандхаузен
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Нюрнберг
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Ян
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Хайденхайм
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Ганновер 96
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Магдебург
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Хайденхайм
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|3.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Ганза
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Магдебург
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Кайзерслаутерн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Падерборн
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Нюрнберг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Карлсруэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Ганновер 96
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
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