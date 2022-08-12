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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Нюрнберг
0:0
Первый тайм: 28'
Хайденхайм
0'
24' Желтая карточка
Шиммер Штефан

Ход матча

24'
 
Шиммер Штефан

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Хайденхайм
3.70
3.76
3.62
Все Коэффициенты
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
19
Хюбнер
Флориан
4
Лоуренс
Джеймс
13
Векессер
Эрик
15
Нюрнбергер
Фабиан
5
Гайс
Йоханнес
10
Дели
Матс
Мёллер
6
Темпельман
Лино
33
Дафернер
Кристоф
23
Дуа
Квадво
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
33
Малони
Леннард
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
11
Томалла
Денис
16
Сесса
Кевин
21
Adrian
Beck
37
Бесте
Ян-Никлас
9
Шиммер
Штефан
Нюрнберг
4-1-3-2
Хайденхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Нюрнберг
Хайденхайм

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
3:1
Б2
4:0
Б2
3:1
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
2:3
Б2
1:1
Б2
0:3
Б2
3:2
Б2
0:1
Б2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валентини Энрико 1 0.25
Винтцаймер Мануэль 1 0.25
Дуа Квадво 1 0.25
Дафернер Кристоф 1 0.25
Думан Тайлан 0 0
Нюрнбергер Фабиан 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 1 0.25
Шиммер Штефан 1 0.25
Сесса Кевин 1 0.25
Бесте Ян-Никлас 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Векессер Эрик 2 0
Хюбнер Флориан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Гиамера Ян 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Нюрнбергер Фабиан 1 0
Темпельман Лино 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 1 0
Майнка Патрик 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Зирслебен Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ян - Нюрнберг 0:0 Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2
Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2
Хайденхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1
Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кайзерслаутерн 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
2. Ян 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Падерборн 0:0 4 2 1 1 10 - 4 7
4. Хайденхайм 0:0 4 2 1 1 4 - 1 7
5. Гамбург 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Фортуна 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Ганза 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
10. Хольштайн Киль 3 1 2 0 6 - 5 5
11. Нюрнберг 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Санкт-Паули 3 1 1 1 6 - 6 4
13. Магдебург 3 1 0 2 5 - 6 3
14. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ганновер 96 3 0 1 2 5 - 8 1
16. Карлсруэ 3 0 1 2 3 - 9 1
17. Арминия 3 0 0 3 2 - 7 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кайзерслаутерн 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Падерборн 0:0 2 2 0 0 9 - 2 6
3. Зандхаузен 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Нюрнберг 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Ян 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Хайденхайм 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Ганза 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Гамбург 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Ганновер 96 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Магдебург 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Карлсруэ 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Арминия 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Хайденхайм 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Ганза 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Магдебург 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Дармштадт 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Кайзерслаутерн 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Санкт-Паули 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Падерборн 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Нюрнберг 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Карлсруэ 2 0 1 1 1 - 6 1
14. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Арминия 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Ганновер 96 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в Бундеслигу
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    Шиммер Штефан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Хайденхайм
3.70
3.76
3.62
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