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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Нюрнберг
0:3
Конец матча
Хайденхайм
0'
24' Желтая карточка
Шиммер Штефан
0:1
44' Гол
Томалла Денис
0:2
49' Гол
Adrian Beck
0:3
80' Гол
Бесте Ян-Никлас
90'+4
Голы (видео). Вторая Бундеслига....

Ход матча

24'
 
Шиммер Штефан
44'
0:1
Томалла Денис
(Фёренбах Йонас)
46'
Винтцаймер Мануэль
Гайс Йоханнес
 
49'
0:2
Adrian Beck
64'
Валентини Энрико
Гиамера Ян
 
64'
Шуранов Эрик
Дуа Квадво
 
78'
 
Гейпль Андреас
Томалла Денис
80'
0:3
Бесте Ян-Никлас
(Adrian Beck)
83'
 
Elidon Qenaj
Шиммер Штефан
83'
 
Тоеркауф Норман
Adrian Beck
85'
Кастроп Йенс
Дели Матс Мёллер
 
85'
Фофана Садик
Нюрнбергер Фабиан
 
88'
 
Риттмюллер Марвин
Сесса Кевин
88'
 
Пик Флориан
Бесте Ян-Никлас

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 12
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
19
Хюбнер
Флориан
4
Лоуренс
Джеймс
13
Векессер
Эрик
5
Гайс
Йоханнес
6
Темпельман
Лино
10
Дели
Матс
Мёллер
15
Нюрнбергер
Фабиан
23
Дуа
Квадво
33
Дафернер
Кристоф
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
33
Малони
Леннард
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
16
Сесса
Кевин
11
Томалла
Денис
21
Adrian
Beck
37
Бесте
Ян-Никлас
9
Шиммер
Штефан
Нюрнберг
4-1-3-2
Хайденхайм
4-1-4-1

История личных встреч

Нюрнберг
Хайденхайм

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
3:1
Б2
4:0
Б2
3:1
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
2:3
Б2
1:1
Б2
0:3
Б2
3:2
Б2
0:1
Б2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валентини Энрико 1 0.25
Винтцаймер Мануэль 1 0.25
Дуа Квадво 1 0.25
Дафернер Кристоф 1 0.25
Думан Тайлан 0 0
Нюрнбергер Фабиан 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесте Ян-Никлас 1 0.25
Adrian Beck 1 0.25
Томалла Денис 1 0.25
Кляйндинст Тим 1 0.25
Шиммер Штефан 1 0.25
Сесса Кевин 1 0.25
Фёренбах Йонас 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Векессер Эрик 2 0
Хюбнер Флориан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Гиамера Ян 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Нюрнбергер Фабиан 1 0
Темпельман Лино 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 1 0
Майнка Патрик 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Зирслебен Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ян - Нюрнберг 0:0 Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2
Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2
Хайденхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1
Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 3 0 1 11 - 4 9
2. Хайденхайм 4 3 0 1 7 - 1 9
3. Ян 3 2 1 0 5 - 0 7
4. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Гамбург 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Фортуна 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Ганза 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
10. Хольштайн Киль 3 1 2 0 6 - 5 5
11. Санкт-Паули 3 1 1 1 6 - 6 4
12. Нюрнберг 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Магдебург 3 1 0 2 5 - 6 3
14. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ганновер 96 3 0 1 2 5 - 8 1
16. Карлсруэ 3 0 1 2 3 - 9 1
17. Арминия 3 0 0 3 2 - 7 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Зандхаузен 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Кайзерслаутерн 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Ян 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ганза 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Гамбург 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Нюрнберг 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Ганновер 96 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Магдебург 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Карлсруэ 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Арминия 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
2. Хольштайн Киль 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Ганза 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Магдебург 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Падерборн 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Дармштадт 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Санкт-Паули 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Нюрнберг 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Карлсруэ 2 0 1 1 1 - 6 1
14. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Арминия 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Ганновер 96 2 0 0 2 3 - 6 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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