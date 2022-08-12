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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Факел
0:0
Первый тайм: 27'
Урал
0'
9' Желтая карточка
Бевеев Мингиян
19' Желтая карточка
Мишкич Даниэль

Ход матча

9'
 
Бевеев Мингиян
19'
 
Мишкич Даниэль
Прогнозы 185
Факел 69.7% (129)
X 20.5% (38)
Урал 9.7% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Урал
3.65
3.72
4.05
Все Коэффициенты
Новости
1
Свинов
Илья
2
Черов
Василий
47
Божин
Сергей
85
Морозов
Евгений
15
Суслов
Кирилл
10
Альшин
Ильнур
34
Дмитриев
Олег
7
Акбашев
Роман
18
Мендель
Андрей
14
Аппаев
Хызыр
21
Гонгадзе
Георгий
1
Помазун
Илья
93
Герасимов
Алексей
25
Кузьмичев
Иван
3
Гогличидзе
Лео
5
Егорычев
Андрей
22
Бевеев
Мингиян
19
Мишкич
Даниэль
21
Подберёзкин
Вячеслав
11
Коновалов
Игорь
Олегович
70
Гаджимурадов
Рамазан
10
Бикфалви
Эрик
Факел
3-5-2
Урал
5-4-1

История личных встреч

Факел
Урал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 2 (1) 0.4
Акбашев Роман 2 0.4
Альшин Ильнур 1 0.2
Дашаев Аслан 1 0.2
Максимов Максим 1 0.2
Божин Сергей 0 0
Аппаев Хызыр 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 1 0.2

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акбашев Роман 2 0
Шаваев Алихан 1 0
Божин Сергей 1 0
Черов Василий 1 0
Магаль Руслан 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишкич Даниэль 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Коновалов Игорь Олегович 2 0
Гогличидзе Лео 0 1
Помазун Илья 1 0
Герасимов Алексей 1 0
Юшин Александр 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Егорычев Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
3
30%
3
30%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2
Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2
Урал
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0
Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2. Спартак Москва Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Сочи Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
4. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
5. Ростов Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
7. Химки Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8. Краснодар Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
9. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11. Оренбург Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
12. Факел 0:0 Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
13. Пари НН Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
14. Локомотив Москва Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
16. Урал 0:0 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Зенит Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
3. Ростов Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
10. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Факел 0:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Пари НН Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Урал 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. ЦСКА Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
11. Пари НН Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Факел 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
13. Урал 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
14. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Локомотив Москва Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Первый тайм
  • 27'
    Подберёзкин грубо ошибся на чужой половине поля, просто отдав мяч сопернику. Но попытка контратаки "Факела" также быстро рассыпалась из-за неточной передачи.
  • 26'
    Подходит постепенно к своему завершению первая треть матча. Команды пока что не наиграли на забитые голы, поэтому мы лицезреем на табло два больших нуля, но надеемся на лучшее.
  • Судья
    25'
    Минутная пауза в матче объявлена. По-прежнему, жарко в Воронеже, поэтому футболистам необходимо дать возможность попить водички.
  • Фол, нарушение
    24'
    Мендель в середине поля сфолил против Подберёзкина. Арбитр немного поразмыслил и принял решение, что этот фол на жёлтую карточку не тянул.
  • 23'
    Правым краем в атаку "Факела" подключался Черов, откуда выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но она получилась слишком сильной и высокой.
  • 22'
    Акбашев после розыгрыша штрафного удара решил попытать удачи дальним ударом, но мяч свалился с ноги Романа, улетев достаточно далеко правее цели.
  • Травма, повреждение
    21'
    Менделю потребовалась медицинская помощь - получил парень удар шипами в бедро. Надеюсь, всё закончится благополучно, и вынужденной замены делать не потребуется.
  • Желтая карточка
    20'
    По центру вперёд прорывался Мендель, которого грубым фолом остановил Мишкич, за что абсолютно заслуженно получил в свой пассив жёлтую карточку.
  • 19'
    Попытались через центр обострить игру у чужих владений "оранжево-чёрные", но ничем опасным это не закончилось - очередная потеря мяча.
  • 18'
    В последние минуты начала выравниваться статистика по владению мячом. Уральцы всё больше держат игровой снаряд под контролем, но без особых дивидендов.
  • 17'
    В центре поля потеряли мяч хозяева поля. Попытались гости провести контратаку, но удар издали Биквалви нанести не позволили, после чего был выполнен слишком жёсткий пас на правый фланг атаки.
  • 16'
    Воронежцы при этом вперёд большие силы не отряжают, работая с оглядкой на собственные тылы, чтобы самим не нарваться на быстрый контрвыпад.
  • 15'
    Сложно всё-таки "Факелу" работать в позиционных атаках. В первых четырёх турах они действовали на разящих контратаках, где смотрелись намного острее. "Урал" же умело защищается большими силами.
  • Угловой
    14'
    Первый угловой в матче на левом фланге заработали гости. Подача следовала на ближнюю штангу, но там Гонгадзе отбил мяч. С подбора по воротам с ходу пробивал Егорычев, но получилось весьма неточно.
  • Опасный момент
    13'
    Обыгрался сейчас Гонгадзе с Акбашевым и на скорости ворвался по правому краю в штрафную площадку, но прострельная передача в центр до Аппаева не дошла - внимательны защитники "Урала".
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    • 12'
      Пока что практически незаметен на поле Гонгадзе. Если присмотреться, то можно заметить, что Георгий много двигается, но найти мяч ему никак не удаётся в дебюте этой встречи.
    • Судья
      11'
      Заброс из глубины следовал на левый фланг атаки на Аппаева, но тот не добирался до мяча. Попытался нападающий покрасивее упасть, чтобы заработать штрафной удар, но уловка не прошла.
    • Желтая карточка
      10'
      "Факел, Факел!" - неустанно скандируют тысячи болельщиков на трибунах. А на поле, тем временем, показана первая жёлтая карточка - Бевеев грубо на чужой половине поля ударил по ногам соперника, за что был наказан.
    • 9'
      Олег Василенко уже не может держаться в своём тренерском кресле. Молодой специалист вышел к кромке поля, периодически пытаясь доводить какие-то подсказки до подопечных.
    • 8'
      Уральцы пока что отличаются комбинационными действиями только на своей половине поля. В атаке у команды Евгения Аверьянова ничего не получается.
    • 7'
      Гости отдали территориальное преимущество сопернику, большими силами держа позиционную оборону. Воронежцы забросили мяч из глубины поля на правый край штрафной площади, но адресат там не был найден.
    • 6'
      С правого фланга прострельная передача последовала в штрафную площадку гостей, но защитники отбились. "Факел" провёл атаку вторым темпом, которая закончилась дальним и очень неточным ударом от Дмитриева.
    • 5'
      Букмекеры в этом матче видят небольшим фаворитом "Факел", но "Урал" сломить будет непросто, ведь екатеринбуржцам некуда отступать - они на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.
    • 4'
      Акбашев выполнял навес со стандартного положения, но слишком низко был пущен мяч, что облегчило задание защитникам гостей. В контратаку попытался убежать "Урал", но мяч был упущен за боковую линию.
    • Фол, нарушение
      3'
      Аппаев в первой атаке "Факела" протащил мяч по левому флангу, где был сбит. Первый штрафной удар хозяева поля сейчас будут подавать.
    • 2'
      По традиции, на трибунах Центрального стадиона профсоюзов очень много болельщиков. Поддержка у "Факела" просто потрясающая. Но на стартовых минутах матча воронежские футболисты не идут в яростный прессинг, хотя это может измениться в любую минуту.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! Уральцы первыми разыграли мяч с центра поля.
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    Прогнозы на матч Факел 0:0 Урал

    Исход игры
    Факел
    69.7% (129)
    Ничья
    20.5% (38)
    Урал
    9.7% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.46% (64)
    Меньше
    47.54% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    72.13% (88)
    Нет
    27.87% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Факел
    24.9% (46)
    1:1 Ничья
    13.5% (25)
    1:0 Факел
    12.4% (23)
    3:1 Факел
    4.9% (9)
    2:0 Факел
    4.3% (8)
    1:2 Урал
    3.2% (6)
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    Урал
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