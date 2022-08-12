Менделю потребовалась медицинская помощь - получил парень удар шипами в бедро. Надеюсь, всё закончится благополучно, и вынужденной замены делать не потребуется.

Акбашев после розыгрыша штрафного удара решил попытать удачи дальним ударом, но мяч свалился с ноги Романа, улетев достаточно далеко правее цели.

Правым краем в атаку "Факела" подключался Черов, откуда выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но она получилась слишком сильной и высокой.

Мендель в середине поля сфолил против Подберёзкина. Арбитр немного поразмыслил и принял решение, что этот фол на жёлтую карточку не тянул.

Подходит постепенно к своему завершению первая треть матча. Команды пока что не наиграли на забитые голы, поэтому мы лицезреем на табло два больших нуля, но надеемся на лучшее.

Подберёзкин грубо ошибся на чужой половине поля, просто отдав мяч сопернику. Но попытка контратаки "Факела" также быстро рассыпалась из-за неточной передачи.

Обыгрался сейчас Гонгадзе с Акбашевым и на скорости ворвался по правому краю в штрафную площадку, но прострельная передача в центр до Аппаева не дошла - внимательны защитники "Урала".

Первый угловой в матче на левом фланге заработали гости. Подача следовала на ближнюю штангу, но там Гонгадзе отбил мяч. С подбора по воротам с ходу пробивал Егорычев, но получилось весьма неточно.

Сложно всё-таки "Факелу" работать в позиционных атаках. В первых четырёх турах они действовали на разящих контратаках, где смотрелись намного острее. "Урал" же умело защищается большими силами.

Воронежцы при этом вперёд большие силы не отряжают, работая с оглядкой на собственные тылы, чтобы самим не нарваться на быстрый контрвыпад.

В центре поля потеряли мяч хозяева поля. Попытались гости провести контратаку, но удар издали Биквалви нанести не позволили, после чего был выполнен слишком жёсткий пас на правый фланг атаки.

В последние минуты начала выравниваться статистика по владению мячом. Уральцы всё больше держат игровой снаряд под контролем, но без особых дивидендов.

Попытались через центр обострить игру у чужих владений "оранжево-чёрные", но ничем опасным это не закончилось - очередная потеря мяча.

По центру вперёд прорывался Мендель, которого грубым фолом остановил Мишкич, за что абсолютно заслуженно получил в свой пассив жёлтую карточку.

12' Пока что практически незаметен на поле Гонгадзе. Если присмотреться, то можно заметить, что Георгий много двигается, но найти мяч ему никак не удаётся в дебюте этой встречи.

11' Заброс из глубины следовал на левый фланг атаки на Аппаева, но тот не добирался до мяча. Попытался нападающий покрасивее упасть, чтобы заработать штрафной удар, но уловка не прошла.

10' "Факел, Факел!" - неустанно скандируют тысячи болельщиков на трибунах. А на поле, тем временем, показана первая жёлтая карточка - Бевеев грубо на чужой половине поля ударил по ногам соперника, за что был наказан.

9' Олег Василенко уже не может держаться в своём тренерском кресле. Молодой специалист вышел к кромке поля, периодически пытаясь доводить какие-то подсказки до подопечных.

8' Уральцы пока что отличаются комбинационными действиями только на своей половине поля. В атаке у команды Евгения Аверьянова ничего не получается.

7' Гости отдали территориальное преимущество сопернику, большими силами держа позиционную оборону. Воронежцы забросили мяч из глубины поля на правый край штрафной площади, но адресат там не был найден.

6' С правого фланга прострельная передача последовала в штрафную площадку гостей, но защитники отбились. "Факел" провёл атаку вторым темпом, которая закончилась дальним и очень неточным ударом от Дмитриева.

5' Букмекеры в этом матче видят небольшим фаворитом "Факел", но "Урал" сломить будет непросто, ведь екатеринбуржцам некуда отступать - они на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

4' Акбашев выполнял навес со стандартного положения, но слишком низко был пущен мяч, что облегчило задание защитникам гостей. В контратаку попытался убежать "Урал", но мяч был упущен за боковую линию.