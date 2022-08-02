Стадион: Центральный стадион профсоюзов
История личных встреч
Факел
Урал
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|2 (1)
|0.5
|Акбашев Роман
|2
|0.5
|Альшин Ильнур
|1
|0.25
|Дашаев Аслан
|1
|0.25
|Максимов Максим
|1
|0.25
|Божин Сергей
|0
|0
|Аппаев Хызыр
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|1
|0.25
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акбашев Роман
|2
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Божин Сергей
|1
|0
|Черов Василий
|1
|0
|Магаль Руслан
|1
|0
|Гонгадзе Георгий
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишкич Даниэль
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|2
|0
|Гогличидзе Лео
|0
|1
|Помазун Илья
|1
|0
|Герасимов Алексей
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
3
30%
3
30%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2
Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2
Урал
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0
Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|4.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|5.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|7.
|Химки
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Оренбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|12.
|Пари НН
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|13.
|Факел
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 11
|2
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|16.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|Ростов
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|10.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|6.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|11.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Оренбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|16.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Факел - Урал
Исход игры
Факел
65.3% (47)
Ничья
23.6% (17)
Урал
11.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (26)
Меньше
53.57% (30)
Обе команды забьют
Да
71.43% (40)
Нет
28.57% (16)
Популярный счёт
2:1 Факел
25% (18)
1:1 Ничья
20.8% (15)
1:0 Факел
12.5% (9)
2:0 Факел
6.9% (5)
3:1 Факел
5.6% (4)
1:2 Урал
4.2% (3)
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