Доан прошёл вперёд по правому флангу, а затем Рицу выполнил подачу в центр штрафной площади, Грегорич головой под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Вольф теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Грифо.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Байно-Гиттенс!!! Джейми Байно-Гиттенс с дальней дистанции пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Флеккену, но голкипер "Фрайбурга" допустил грубую ошибку, неудачно Марк поставил руки, в итоге мяч "прополз" сквозь них за линию ворот.

Угловой у ворот "Фрайбурга". Брандт выполнил подачу в центр вратарской, мяч полетел очень неудачно, получился подарок для Флеккена.

Доан с правого фланга выполнил неудачную подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Грегорич после вброса мяча из аута с правого фланга от правого угла штрафной площади головой сбросил мяч в радиус вратарской, Шаллаи набежал на мяч и в касание плотно пробил под правый угол ворот, Кобель грамотно сложился и намертво поймал мяч.

Сильдиллия на своей половине поля нарушил правила против Вольфа. "Боруссия" тщательно готовится к стандарту.

Геррейро со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Фрайбурга", которую грамотно выстроил Фелккен.

Центральный защитник "Боруссии" Нико Шлоттербек получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Доана.

Угловой у ворот "Боруссии". Грифо выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки дортмундского клуба выбили мяч на правый фланг, после этого футболисты "Фрайбурга" быстро вернули мяч в центр штрафной площади, но на этот раз сразу несколько игроков "Фрайбурга" оказались в офсайде.

Гюнтер в центре поля зацепил Вольфа. В очередной раз "Боруссии" не удалось быстро разыграть стандарт.

Грифо с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской на Доана, Геррейро успел вернуться назад и смахнуть мяч на угловой.

Гюнтер с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, в суматохе удалось одному из игроков "Фрайбурга" пробить головой в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Вольф с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Беллингема, а далее его спокойно перехватил Доан.

Азар слишком активно боролся за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Грифо.

Гюнтер с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Мален отработал в обороне и перехватил мяч.

Полузащитник "Боруссии" Джуд Беллингем получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Шаллаи.

Грифо со стандарта выполнил подачу в центр вратарской, Кобель вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

Азар с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Беллингем вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем Джуд под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слабо, Флеккен поймал его без всякого труда.

Из центра поля последовал заброс на ход Грегоричу к левому углу штрафной площади, Михаэль вошёл в штрафную площадь и затем попытался перебросить мяч через Кобеля, который немного вышел вперёд, но мяч не был поднят как следует, в итоге голкипер "Боруссии" спас свою команду.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас сможет придумать "Боруссия", чтобы перевернуть ход матча в свою пользу. "Фрайбург" вполне может попробовать сыграть на контратаках за счёт быстрых флангов, а также сегодня у хозяев поля более-менее получается обострять ситуацию у ворот соперника и после стандартов.

В составе "Боруссии" после перерыва произошла замена. Вместо Тома Меньё на поле вышел Мариус Вольф.

Гюнтер с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Боруссии" сыграли без ошибок и спокойно выбили мяч в аут.

Гюнтер с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на этот раз, Грегорич выиграл верховую борьбу за мяч и головой пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Кобелю.

Дауд разогнал атаку по центру, но затем Мохамед выполнил слишком сильную передачу на ход Геррейро по левому флангу, мяч улетел в аут.

Из глубины поля последовал заброс на правую половину поля на ход Шаллаи, Шлоттербек выиграл верховую борьбу за мяч.

Беллингем сместился к правому углу штрафной площади и покатил мяч на правый фланг на ход Вольфу, Мариус сразу же выполнил ответный прострел к центру штрафной площади, игроки "Фрайбурга" в очередной раз хорошо сыграли в обороне и не дали Ройсу завершить момент ударом по воротам.

Беллингем получил по ногам в центре поля. Игроки "Боруссии" не смогли быстро разыграть стандарт.

Вольф из центра поля выполнил неудачную передачу на ход партнёру по команде по правому флангу, мяч улетел в аут.

С правого фланга последовала далеко не самая лучшая подача в центр штрафной площади "Фрайбурга", Флеккен спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Сильдиллия в центре поля нарушил правила против Беллингема. Игроки "Боруссии" вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Дауд прошёл вперёд по центру, а затем Махмуд пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

Доан прошёл вперёд по правой половине поля и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Шлоттербек грамотно блокировал попытку.

Из глубины поля последовал заброс на ход Модесту, форвард "Боруссии" забрался в офсайд.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Фрайбург" на своём поле с минимальным счётом переигрывает дортмундскую "Боруссию". Пока единственный мяч в этой встрече забил Михаэль Григорич. В целом, обе команды играют пока более-менее на равных. Если "Боруссия" сегодня рассчитывает увезти из Фрайбурга хотя бы одно очко, ей нужно прибавлять в атаке, а иначе хозяева поля могут забить второй гол и тогда уже взламывать оборону соперника будет куда проблематичнее.

45' Беллингем сместился в центр с левого фланга, затем Джуд отыгрался с Маленом и от линии штрафной площади пробил в касание по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Флеккену.

45' Гюнтер с углового теперь уже выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кобель сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

45' Грифо с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, завязалась активная борьба за мяч, в итоге "Фрайбург" заработал очередной угловой.

44' Из центра поля последовал заброс на ход Эггештайну по правому флангу, Максимилиан зацепился за мяч и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Шаллаи в касание пробил по воротам, мяч задел защитника "Боруссии" и ушёл на угловой.

43' Гюнтер вбежал в штрафную площадь по левому флангу, далее Кристиан выполнил передачу немного назад на Грифо, Винченцо пробил в правый угол ворот, мяч попал в Грегорича, который был у линии вратарской.

42' Грифо с углового вновь выполнил подачу на ближнюю штангу, на этот раз игроки "Боруссии" сыграли ещё более уверенно и выбили мяч к центру поля без особого труда.

41' Ещё один угловой заработал "Фрайбург". Грифо выполнил подачу на ближнюю штангу, Модес под давлением соперника выбил мяч на повторный корнер.

40' Гюнтер с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Сильдиллия в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам.

39' Доан вошёл в штрафную площадь с правого фланга и выполнил прострел к линии вратарской, мяч попал в Хуммельса, а затем ушёл на угловой.

38' Дауд на этот раз разогнал атаку по центру, далее Махмуд выполнил передачу к линии штрафной площади на Модеста, Антони зацепился за мяч и пробил в правый угол ворот, мяч вновь улетел в сторону от цели.

37' Мёнье пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели.

36' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Грегорич!!! Гюнтер с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Гинтер головой сбросил мяч к левому углу вратарской, Грегорич выиграл верховую борьбу за мяч и головой отлично пробил в дальний угол ворот, мяч по "дуге" перелетел через Кобеля, который на этот раз ничего не смог поделать.

35' Грифо с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, игроки "Боруссии" сыграли внимательно и без всякого труда выбили мяч к центру поля.

34' Грифо со стандарта очень неплохо закрутил мяч в левый угол ворот, мяч полетел под перекладину, но Кобель в прыжке смог перевести мяч на угловой.

33' Фланговый защитник "Боруссии" Тома Мёнье получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левой половине поля Мёнье нарушил правила против Шаллаи, который активно рвался в штрафную площадь.

32' Геррейро сместился на правый фланг, где ему удалось перехватить мяч, далее Рафаэль отыгрался с Беллингемом при входе в штрафную площадь, после этого Геррейро с правого угла штрафной выполнил прострел в центр штрафной, но мяч полетел слишком сильно, в итоге Модест не смог завершить момент ударом головой по воротам.

31' Мален с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел высоковато для Модеста, будет удар от ворот.

30' Гюнтер совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Кристиан выполнил прострел в центр штрафной площади, Хуммельс грамотно сыграл в подкате и выбил мяч точно на своего партнёра по команде.

29' Геррейро и Мален попытались разогнать атаку по левому флангу, но под давлением защитников "Фрайбурга" игроки "Боруссии" упустили мяч в аут.

28' Успокоилась у нас немного игра в середине тайма, пока игроки "Фрайбурга" по большей степени катают мяч в центре поля.

27' Мёнье перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против активного Шаллаи.

26' Шаллаи прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Роланд пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч в створ не пошёл.

25' Вновь быстро игроки "Боруссии" разогнали атаку по центру, Мален и Ройс довели мяч до левого угла штрафной площади, где оказался Модест, Антони пробил сильно в ближний угол ворот, но Флеккен сыграл очень надёжно и не дал шансов Азару сыграть на добивании.

24' Модест отправился прессинговать Фелккена на левый угол штрафной площади, голкипер "Фрайбурга" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

23' Геррейро с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Линхарт был первым на мяче, но у Филиппа не получилось сразу головой выбить мяч подальше от своих ворот, в итоге едва у "Боруссии" не получилось создать голевой момент.

22' Сильдиллия с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

21' Модест и Ройс попытались быстро при развитии атаки по центру довести мяч к левому углу штрафной площади на Малена, но всё же защитники "Фрайбурга" вновь прочитали момент и перехватили мяч.

20' Гюнтер по левому флангу вновь смог ворваться в штрафную площадь, а затем Кристиан пробил на исполнение в дальний угол ворот, Кобель успел немного сократить дистанцию и ногой отбить мяч на своего партнёра по команде.

19' Хуммельс из центра поля выполнил опасный заброс к линии штрафной площади на Азара, Флеккен выбежал за пределы штрафной площади и выбил мяч в центр поля.

18' Доан в центральном круге нарушил правила против Ройса. Игроки "Боруссии" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

17' Ройс со стандарта выполнил неудачную подачу во вратарскую, получился подарок для Флеккена.

16' Гинтер на левом фланге нарушил правила против Малена. Игроки "Боруссии" заработали неплохой стандарт.

15' Шаллаи перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Боруссии", правила были нарушены против Геррейро.

14' Мален с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Беллингем в борьбе с соперником головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

13' Шлоттербек хорошо поработал на левом фланге в атаке и в итоге заработал угловой для своей команды.

12' Эггештайн пробил по воротам с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно и точно в руки Кобелю, который справился с ним без всякого труда.

11' Ройс развивал атаку по центру, Марко решил попробовать выполнить проникающую передачу в центр штрафной площади на ход Азару, защитники "Фрайбурга" сыграли внимательно и перехватили мяч.

10' Гюнтер ворвался в штрафную площадь по левому флангу и уже практически от лицевой линии поля Кристиан выполнил прострел в центр к линии вратарской, Хуммельс в падении успел вытянуть ногу и выбить мяч в аут.

9' С правой половины поля теперь уже последовала подача на левый угол штрафной площади "Борусси", Мёнье за счёт грамотной позиции грудью сбросил мяч в руки Кобелю.

8' Сам Грифо со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Доан был первым на мяче, но у Рицу не получился прострел в центр штрафной площади.

7' Против Грифо в центре поля нарушили правила в центре поля. "Фрайбург" готовится к стандарту.

6' Вновь "Боруссия" всё же разогнала атаку по правому флангу, которая завершилась подачей от Азара в центр штрафной площади, Модест не смог подстроиться под мяч, чтобы в падении пробить по воротам.

5' Хуммельс из глубины поля выполнил слишком сильный заброс на ход Мёнье по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

4' Мален прошёл по центру к радиусу штрафной площади, а затем Дониэлл на исполнение пробил по воротам, мяч полетел практически точно по центру, Флеккен поймал его без особого труда.

3' Достаточно спокойно начинается у нас игра, футболисты "Боруссии" перехватили мяч, но пока с развитием атаки у них большие проблемы.

2' Грифо с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком неудобно для партнёров по команде, в итоге он ушёл за лицевую линию поля.