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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Фрайбург
1:1
Второй тайм: 81'
Боруссия Д
0'
33' Желтая карточка
Мёнье Тома
1:0
35' Гол
Грегорич Михаэль
60' Желтая карточка
Беллингем Джуд
67' Желтая карточка
Шлоттербек Нико
1:1
77' Гол
Байно-Гиттенс Джейми
Фрайбург - Боруссия Дортмунд. 1:...

Ход матча

33'
 
Мёнье Тома
35'
Грегорич Михаэль
(Гинтер Маттиас)
1:0
46'
 
Вольф Мариус
Мёнье Тома
60'
 
Беллингем Джуд
64'
 
Байно-Гиттенс Джейми
Азар Торган
67'
 
Шлоттербек Нико
70'
 
Мукоко Юссуфа
Мален Дониэлл
74'
Петерсен Нильс
Грегорич Михаэль
 
76'
 
Брандт Юлиан
Дауд Махмуд
77'
1:1
Байно-Гиттенс Джейми
(Мукоко Юссуфа)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 147
Фрайбург 12.2% (18)
X 16.3% (24)
Боруссия Д 71.4% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Боруссия Д
3.23
3.92
8.50
Все Коэффициенты
Новости
26
Флеккен
Марк
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
22
Шаллаи
Роланд
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
1
Кобель
Грегор
24
Мёнье
Тома
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
13
Геррейро
Рафаэль
8
Дауд
Махмуд
22
Беллингем
Джуд
10
Азар
Торган
11
Ройс
Марко
21
Мален
Дониэлл
20
Модест
Антони
Фрайбург
4-2-3-1
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Фрайбург
Боруссия Д

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 16 побед

25 матчей

16%
12%
72%
4 победы 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

12%
24%
64%
3 победы 6 ничьих 16 побед

История матчей

Б
5:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
0:4
Б
2:0
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
5:0
Б
5:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:4
Б
3:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:0
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 2 1
Гинтер Маттиас 1 0.5
Грифо Винченцо 1 0.5
Доан Рицу 1 0.5
Сильдиллия Килианн 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ройс Марко 1 0.5

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Нико 2 0
Мёнье Тома 1 0
Азар Торган 1 0
Беллингем Джуд 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0
Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2
Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Герта 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Бохум 3:4 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Бавария - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Фрайбург 1:1 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Бавария 1 1 0 0 6 - 1 3
4. Кёльн 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Унион Берлин 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Боруссия М 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Майнц 1 1 0 0 2 - 1 3
8. РБ Лейпциг 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Штуттгарт 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вердер 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вольфсбург 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Байер Л 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Бохум 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Шальке 04 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Хоффенхайм 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Герта 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кёльн 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Унион Берлин 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Боруссия М 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Боруссия Д 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вольфсбург 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Фрайбург 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Штуттгарт 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Майнц 0 0 0 0 0 - 0 0
10. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вердер 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хоффенхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Герта 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бохум 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Аугсбург 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург 1:1 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Майнц 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Вердер 1 0 1 0 2 - 2 1
5. РБ Лейпциг 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Боруссия Д 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Вольфсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Боруссия М 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Унион Берлин 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Аугсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Байер Л 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Шальке 04 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Хоффенхайм 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Герта 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Второй тайм
  • 84'
    Доан с правого фланга выполнил неудачную подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    83'
    Угловой у ворот "Фрайбурга". Брандт выполнил подачу в центр вратарской, мяч полетел очень неудачно, получился подарок для Флеккена. 
  • Описание гола
    82'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Байно-Гиттенс!!! Джейми Байно-Гиттенс с дальней дистанции пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Флеккену, но голкипер "Фрайбурга" допустил грубую ошибку, неудачно Марк поставил руки, в итоге мяч "прополз" сквозь них за линию ворот. 
  • Замена
    81'
    В составе "Боруссии" произошла замена. Вместо Махмуда Дауда на поле вышел Юлиан Брандт. 
  • Фол, нарушение
    80'
    Вольф теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Грифо. 
  • Замена
    79'
    В составе "Фрайбурга" произошла замена. Вместо Михаэля Грегорича на поле вышел Нильс Петерсен. 
  • 78'
    Доан прошёл вперёд по правому флангу, а затем Рицу выполнил подачу в центр штрафной площади, Грегорич головой под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    77'
    Гюнтер в центре поля зацепил Вольфа. В очередной раз "Боруссии" не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • Замена
    76'
    В составе "Боруссии" произошла замена. Вместо Дониэлла Малена на поле вышел Юссуфа Мукоко. 
  • Угловой
    75'
    Угловой у ворот "Боруссии". Грифо выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки дортмундского клуба выбили мяч на правый фланг, после этого футболисты "Фрайбурга" быстро вернули мяч в центр штрафной площади, но на этот раз сразу несколько игроков "Фрайбурга" оказались в офсайде. 
  • Желтая карточка
    74'
    Центральный защитник "Боруссии" Нико Шлоттербек получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Доана. 
  • 73'
    Геррейро со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Фрайбурга", которую грамотно выстроил Фелккен. 
  • Фол, нарушение
    72'
    Сильдиллия на своей половине поля нарушил правила против Вольфа. "Боруссия" тщательно готовится к стандарту. 
  • Опасный момент
    71'
    Грегорич после вброса мяча из аута с правого фланга от правого угла штрафной площади головой сбросил мяч в радиус вратарской, Шаллаи набежал на мяч и в касание плотно пробил под правый угол ворот, Кобель грамотно сложился и намертво поймал мяч. 
  • Замена
    70'
    В составе "Боруссии" произошла замена. Вместо Торгана Азара на поле вышел Джейми Байно-Гиттенс. 
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    • Опасный момент
      69'
      Из центра поля последовал заброс на ход Грегоричу к левому углу штрафной площади, Михаэль вошёл в штрафную площадь и затем попытался перебросить мяч через Кобеля, который немного вышел вперёд, но мяч не был поднят как следует, в итоге голкипер "Боруссии" спас свою команду. 
    • 68'
      Беллингем вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем Джуд под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слабо, Флеккен поймал его без всякого труда. 
    • 67'
      Азар с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 66'
      Грифо со стандарта выполнил подачу в центр вратарской, Кобель вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
    • Желтая карточка
      65'
      Полузащитник "Боруссии" Джуд Беллингем получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Шаллаи. 
    • 64'
      Гюнтер с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Мален отработал в обороне и перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      63'
      Азар слишком активно боролся за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Грифо. 
    • 62'
      Вольф с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Беллингема, а далее его спокойно перехватил Доан. 
    • Угловой
      61'
      Гюнтер с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, в суматохе удалось одному из игроков "Фрайбурга" пробить головой в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • 60'
      Грифо с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской на Доана, Геррейро успел вернуться назад и смахнуть мяч на угловой. 
    • Офсайд
      59'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Модесту, форвард "Боруссии" забрался в офсайд. 
    • 58'
      Доан прошёл вперёд по правой половине поля и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Шлоттербек грамотно блокировал попытку. 
    • Опасный момент
      57'
      Дауд прошёл вперёд по центру, а затем Махмуд пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      56'
      Сильдиллия в центре поля нарушил правила против Беллингема. Игроки "Боруссии" вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 55'
      С правого фланга последовала далеко не самая лучшая подача в центр штрафной площади "Фрайбурга", Флеккен спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 54'
      Вольф из центра поля выполнил неудачную передачу на ход партнёру по команде по правому флангу, мяч улетел в аут. 
    • Фол, нарушение
      53'
      Беллингем получил по ногам в центре поля. Игроки "Боруссии" не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • 52'
      Беллингем сместился к правому углу штрафной площади и покатил мяч на правый фланг на ход Вольфу, Мариус сразу же выполнил ответный прострел к центру штрафной площади, игроки "Фрайбурга" в очередной раз хорошо сыграли в обороне и не дали Ройсу завершить момент ударом по воротам. 
    • 51'
      Из глубины поля последовал заброс на правую половину поля на ход Шаллаи, Шлоттербек выиграл верховую борьбу за мяч. 
    • 50'
      Дауд разогнал атаку по центру, но затем Мохамед выполнил слишком сильную передачу на ход Геррейро по левому флангу, мяч улетел в аут. 
    • 49'
      Гюнтер с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на этот раз, Грегорич выиграл верховую борьбу за мяч и головой пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Кобелю. 
    • 48'
      Гюнтер с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Боруссии" сыграли без ошибок и спокойно выбили мяч в аут. 
    • Замена
      47'
      В составе "Боруссии" после перерыва произошла замена. Вместо Тома Меньё на поле вышел Мариус Вольф. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас сможет придумать "Боруссия", чтобы перевернуть ход матча в свою пользу. "Фрайбург" вполне может попробовать сыграть на контратаках за счёт быстрых флангов, а также сегодня у хозяев поля более-менее получается обострять ситуацию у ворот соперника и после стандартов. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Фрайбург" на своём поле с минимальным счётом переигрывает дортмундскую "Боруссию". Пока единственный мяч в этой встрече забил Михаэль Григорич. В целом, обе команды играют пока более-менее на равных. Если "Боруссия" сегодня рассчитывает увезти из Фрайбурга хотя бы одно очко, ей нужно прибавлять в атаке, а иначе хозяева поля могут забить второй гол и тогда уже взламывать оборону соперника будет куда проблематичнее. 
    • 45'
      Беллингем сместился в центр с левого фланга, затем Джуд отыгрался с Маленом и от линии штрафной площади пробил в касание по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Флеккену. 
    • Угловой
      45'
      Гюнтер с углового теперь уже выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кобель сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Угловой
      45'
      Грифо с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, завязалась активная борьба за мяч, в итоге "Фрайбург" заработал очередной угловой. 
    • 44'
      Из центра поля последовал заброс на ход Эггештайну по правому флангу, Максимилиан зацепился за мяч и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Шаллаи в касание пробил по воротам, мяч задел защитника "Боруссии" и ушёл на угловой. 
    • 43'
      Гюнтер вбежал в штрафную площадь по левому флангу, далее Кристиан выполнил передачу немного назад на Грифо, Винченцо пробил в правый угол ворот, мяч попал в Грегорича, который был у линии вратарской. 
    • 42'
      Грифо с углового вновь выполнил подачу на ближнюю штангу, на этот раз игроки "Боруссии" сыграли ещё более уверенно и выбили мяч к центру поля без особого труда. 
    • Угловой
      41'
      Ещё один угловой заработал "Фрайбург". Грифо выполнил подачу на ближнюю штангу, Модес под давлением соперника выбил мяч на повторный корнер. 
    • Угловой
      40'
      Гюнтер с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Сильдиллия в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам. 
    • 39'
      Доан вошёл в штрафную площадь с правого фланга и выполнил прострел к линии вратарской, мяч попал в Хуммельса, а затем ушёл на угловой. 
    • 38'
      Дауд на этот раз разогнал атаку по центру, далее Махмуд выполнил передачу к линии штрафной площади на Модеста, Антони зацепился за мяч и пробил в правый угол ворот, мяч вновь улетел в сторону от цели. 
    • 37'
      Мёнье пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Описание гола
      36'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Грегорич!!! Гюнтер с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Гинтер головой сбросил мяч к левому углу вратарской, Грегорич выиграл верховую борьбу за мяч и головой отлично пробил в дальний угол ворот, мяч по "дуге" перелетел через Кобеля, который на этот раз ничего не смог поделать. 
    • Угловой
      35'
      Грифо с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, игроки "Боруссии" сыграли внимательно и без всякого труда выбили мяч к центру поля. 
    • Опасный момент
      34'
      Грифо со стандарта очень неплохо закрутил мяч в левый угол ворот, мяч полетел под перекладину, но Кобель в прыжке смог перевести мяч на угловой. 
    • Желтая карточка
      33'
      Фланговый защитник "Боруссии" Тома Мёнье получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левой половине поля Мёнье нарушил правила против Шаллаи, который активно рвался в штрафную площадь. 
    • 32'
      Геррейро сместился на правый фланг, где ему удалось перехватить мяч, далее Рафаэль отыгрался с Беллингемом при входе в штрафную площадь, после этого Геррейро с правого угла штрафной выполнил прострел в центр штрафной, но мяч полетел слишком сильно, в итоге Модест не смог завершить момент ударом головой по воротам. 
    • 31'
      Мален с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел высоковато для Модеста, будет удар от ворот. 
    • 30'
      Гюнтер совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Кристиан выполнил прострел в центр штрафной площади, Хуммельс грамотно сыграл в подкате и выбил мяч точно на своего партнёра по команде. 
    • 29'
      Геррейро и Мален попытались разогнать атаку по левому флангу, но под давлением защитников "Фрайбурга" игроки "Боруссии" упустили мяч в аут. 
    • 28'
      Успокоилась у нас немного игра в середине тайма, пока игроки "Фрайбурга" по большей степени катают мяч в центре поля. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Мёнье перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против активного Шаллаи. 
    • 26'
      Шаллаи прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Роланд пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч в створ не пошёл. 
    • Опасный момент
      25'
      Вновь быстро игроки "Боруссии" разогнали атаку по центру, Мален и Ройс довели мяч до левого угла штрафной площади, где оказался Модест, Антони пробил сильно в ближний угол ворот, но Флеккен сыграл очень надёжно и не дал шансов Азару сыграть на добивании. 
    • 24'
      Модест отправился прессинговать Фелккена на левый угол штрафной площади, голкипер "Фрайбурга" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
    • 23'
      Геррейро с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Линхарт был первым на мяче, но у Филиппа не получилось сразу головой выбить мяч подальше от своих ворот, в итоге едва у "Боруссии" не получилось создать голевой момент. 
    • 22'
      Сильдиллия с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 21'
      Модест и Ройс попытались быстро при развитии атаки по центру довести мяч к левому углу штрафной площади на Малена, но всё же защитники "Фрайбурга" вновь прочитали момент и перехватили мяч. 
    • 20'
      Гюнтер по левому флангу вновь смог ворваться в штрафную площадь, а затем Кристиан пробил на исполнение в дальний угол ворот, Кобель успел немного сократить дистанцию и ногой отбить мяч на своего партнёра по команде. 
    • 19'
      Хуммельс из центра поля выполнил опасный заброс к линии штрафной площади на Азара, Флеккен выбежал за пределы штрафной площади и выбил мяч в центр поля. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Доан в центральном круге нарушил правила против Ройса. Игроки "Боруссии" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 17'
      Ройс со стандарта выполнил неудачную подачу во вратарскую, получился подарок для Флеккена. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Гинтер на левом фланге нарушил правила против Малена. Игроки "Боруссии" заработали неплохой стандарт. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Шаллаи перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Боруссии", правила были нарушены против Геррейро. 
    • Угловой
      14'
      Мален с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Беллингем в борьбе с соперником головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • 13'
      Шлоттербек хорошо поработал на левом фланге в атаке и в итоге заработал угловой для своей команды. 
    • 12'
      Эггештайн пробил по воротам с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно и точно в руки Кобелю, который справился с ним без всякого труда. 
    • 11'
      Ройс развивал атаку по центру, Марко решил попробовать выполнить проникающую передачу в центр штрафной площади на ход Азару, защитники "Фрайбурга" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 10'
      Гюнтер ворвался в штрафную площадь по левому флангу и уже практически от лицевой линии поля Кристиан выполнил прострел в центр к линии вратарской, Хуммельс в падении успел вытянуть ногу и выбить мяч в аут. 
    • 9'
      С правой половины поля теперь уже последовала подача на левый угол штрафной площади "Борусси", Мёнье за счёт грамотной позиции грудью сбросил мяч в руки Кобелю. 
    • 8'
      Сам Грифо со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Доан был первым на мяче, но у Рицу не получился прострел в центр штрафной площади. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Против Грифо в центре поля нарушили правила в центре поля. "Фрайбург" готовится к стандарту. 
    • 6'
      Вновь "Боруссия" всё же разогнала атаку по правому флангу, которая завершилась подачей от Азара в центр штрафной площади, Модест не смог подстроиться под мяч, чтобы в падении пробить по воротам. 
    • 5'
      Хуммельс из глубины поля выполнил слишком сильный заброс на ход Мёнье по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
    • 4'
      Мален прошёл по центру к радиусу штрафной площади, а затем Дониэлл на исполнение пробил по воротам, мяч полетел практически точно по центру, Флеккен поймал его без особого труда. 
    • 3'
      Достаточно спокойно начинается у нас игра, футболисты "Боруссии" перехватили мяч, но пока с развитием атаки у них большие проблемы. 
    • 2'
      Грифо с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком неудобно для партнёров по команде, в итоге он ушёл за лицевую линию поля. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас с вами ждёт очень интересная борьба между "Фрайбургом" и "Боруссией" за относительное лидерство в Бундеслиге. Обе команды стартовали в новом сезоне с победы, напомним, что "Фрайбург" на прошлой неделе разгромил на выезде "Аугсбург" со счётом 4:0, а дортмундская "Боруссия" на своём поле с минимальным счётом благодаря быстрому голу Марко Ройса переиграла леверкузенский "Байер". 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Фрайбург 1:1 Боруссия Д

    Исход игры
    Фрайбург
    12.2% (18)
    Ничья
    16.3% (24)
    Боруссия Д
    71.4% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.03% (100)
    Меньше
    15.97% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    89.08% (106)
    Нет
    10.92% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    40.8% (60)
    2:2 Ничья
    8.2% (12)
    2:1 Фрайбург
    7.5% (11)
    1:3 Боруссия Д
    7.5% (11)
    1:1 Ничья
    4.8% (7)
    0:1 Боруссия Д
    4.1% (6)
    0:2 Боруссия Д
    2.7% (4)
    2:3 Боруссия Д
    1.4% (2)
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    Боруссия Д
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