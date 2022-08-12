Стадион: Эль-Садар
Ход матча
9'
1:0
11'
1:1
34'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
4 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
15
Пенья
Рубен
11
Барха
Энрике
16
Гомес
Мойсес
29
Орос
Аймар
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
-
29 Орос АймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
33 Бенито ИкерНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Салас КикеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ламела ЭрикНападающий
-
36 Ромеро ИванНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Осасуна
Севилья
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
22 матча
9.1%
27.3%
63.6%
2 победы 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
4.5%
50%
45.5%
1 победа 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|1
|1
|Пенья Рубен
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|1
|1
|Гомес Алехандро
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1
Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0
Севилья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0
Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Осасуна
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Севилья
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Осасуна
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Севилья
Исход игры
Осасуна
3.1% (4)
Ничья
16% (21)
Севилья
80.9% (106)
Тотал 2.5
Больше
47.9% (57)
Меньше
52.1% (62)
Обе команды забьют
Да
59.66% (71)
Нет
40.34% (48)
Популярный счёт
1:2 Севилья
35.9% (47)
0:1 Севилья
25.2% (33)
1:1 Ничья
11.5% (15)
0:2 Севилья
7.6% (10)
1:3 Севилья
3.8% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:1 Осасуна
1.5% (2)
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