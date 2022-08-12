Время второй 45-минутки в противостоянии "Осасуны" и "Севильи".

С центра поля начали второй тайм хозяева и сразу же отправили мяч на чужую половину поля, чтобы потом включить прессинг.

Эсекьель Авила открылся под передачу на чужой половине поля и сделал скидку грудью, а перед этим залез в офсайд.

"Севилья" быстро перешла на чужую половину поля, но потом быстро рассталась с игровым снарядом, попав под массированный прессинг.

Мойсес Гомес исполнил стандарт, отправив мяч на правый край штрафной. Орос попытался нанести удар, но не смог выиграть позицию у Рекика.

Пенья выполняет подачу на левый угол вратарской, куда снова бежит Авила, но на сей раз его опережает Буну, вовремя выходя из ворот.

Время первого тайма завершается. Со счётом 1-1 "Осасуна" и "Севилья" отправляются в раздевалки.

В центре поля "Севилья" перехватила мяч и отправила его на правый фланг, но "Осасуна" вступила в отбор и заработала аут.

Хуан Круз дошёл до штрафной площадки по левому флангу, а потом выполнил прострел, который смог заблокировать Неманья Гудель.

Хесус Навас легко добрался до средней линии, а потом столкнулся с серьёзным сопротивлением, в результате чего вынужден был выполнить пас назад.

ОПАСНО! Алехандро Гомес смещается с левого фланга в центр, а потом отдаёт пяткой на Томаса Дилейни, который стреляет в касание и проверяет на прочность правую штангу.

Позиционная атака "Севильи" была сорвана в центральном круге. Унаи Гарсия заплёл ноги Хесусу Короне.

Хесус Навас выполнил две подачи с правого фланга. Первую прервал Давид Гарсия, а после второй мяч достался Серхио Эррере.

Гудель нарушает правила в нескольких метрах от своей штрафной, сбивая Авилу. Это первый фол со стороны "Севильи".

Эсекьель Авила открылся под передачу на левом фланге и выполнил пас низом в штрафную, но никто из партнёров не откликнулся.

Хесус Корона избавился от опеки на левом краю штрафной площадки и выполнил пас пяткой на Алехандро Гомеса, который пробил прямо в Эрреру.

Лукас Окампос закрыл мяч корпусом на левом фланге и заставил Мойсеса Гомеса нарушить правила.

Мойсес Гомес наносит мощнейший дальний удар с левой ноги и попадает в правую штангу, после контакта с которой мяч уходит за лицевую.

На ровном месте Яссин Буну ошибся. Выполнил удар от ворот и отправил игровой снаряд за боковую линию. "Осасуна" готовит очередную позиционную атаку.

Хесус Навас технично обработал мяч на правом фланге, а вот выполнить подачу не сумел, так как был накрыт двумя оппонентами.

Рафа Мир решил потревожить Серхио Эрреру дальним ударом, но безуспешно, так как мяч разминулся со створом ворот, уйдя на трибуны.

На правом фланге хозяева разыграли треугольник, после чего Рубен Пенья выполнил подачу, которая привела к уходу мяча за лицевую линию.

Давид Гарсия при помощи нарушения правил останавливает Рафу Мира, срывая контратаку, после чего получает жёлтую карточку.

Маркос Акунья выполнил штрафной с левого фланга, отправив мяч на правый угол вратарской, куда устремился Дилейни, но до игрового снаряда не дотянулся.

25' Угловой удар не стал проблемой для гостей, которые сыграли максимально надёжно, выбив игровой снаряд в район центрального круга.

23' Лукас Торро подрабатывает под правую и стреляет с правой из-за пределов штрафной площадки, но Яссин Буну справляется, переводя мяч на угловой.

22' И только сейчас Хагоба Аррасате решил присесть, а до этого активно работал на бровке. Складывалось ощущение, что вот-вот сам выбежит на поле, настолько проникся матчем.

21' После пропущенного гола хозяева уже не так активно идут в атаку, уделяя больше внимания обороне. Но от атак не отказываются.

20' Орос пробил головой из пределов штрафной площадки, но удар получился слабым, а перед ним Аймар ещё и правила нарушил, подтолкнув Акунью.

19' "Осасуна" заработала аут на левом фланге, который исполнил Хуан Круз. Отправил мяч в штрафную, но партнёров не нашёл.

18' Свисток арбитра прервал позиционное наступление "Севильи", зафиксировав положение "вне игры" у Рафы Мира, совершившего рывок по левому флангу.

17' Гомес снова встречается с мячом на левом фланге и выполняет подачу на правый край штрафной, куда врывается Корона, но до круглого не добирается, а в Эрреру врезается.

16' Вот это матч! Такое ощущение, что это не первый поединок, открывающий сезон, а как минимум десятый для каждой из команд. Какие скорости - фантастика.

15' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! МИР!!! Алехандро Гомес врывается в штрафную площадь левым краем и простреливает во вратарскую на Мира, который ударом в касание не мажет.

14' "Севилья" сразу же отправляется в ответное наступление правым флангом и получает право на вбрасывание мяча из-за боковой.

13' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! АВИЛА!!! Пенья проходит по правому флангу и выполняет подачу на дальний угол вратарской, откуда результативно головой пробивает Авила.

12' Хуан Круз покатил мяч в штрафную площадь на Авилу, который раньше времени совершил рывок и оказался в положении "вне игры".

10' Аймар Орос оказался на газоне около боковой линии, но свисток арбитра промолчал. Трибуны свистом встретили это решение.

9' При помощи заброса гости попытались выйти из обороны в атаку, но пас в сторону штрафной площадки "Осасуны" адресата не нашёл.

8' Казалось, что "Осасуна" с первых минут закроется у своей штрафной, но ничего подобного. Она грамотно перекрывает все зоны, вынуждая "Севилью" катать мяч на своей половине поля.

7' Преимущественно через левый край атакует "Севилья". Сейчас с левого фланга пошла подача в центр штрафной на Мира, которому не хватило роста, чтобы добраться до круглого.

6' Акунья разогнал наступление левым флангом и выполнил слишком сильную подачу, после которой круглый оказался на правом фланге, куда не успел Навас.

5' Дебютный корнер в матче ничем интересным не отметился. Яссин Буну снова сыграл надёжно - вышел и зафиксировал игровой снаряд.

4' Авила врывается в штрафную площадку и наносит удар, который не получается, а потом простреливает, но Буну справляется, переводя мяч за лицевую.

3' Хесус Корона поддержал атаку правым флангом и выполнил прострел на ближнюю штангу, где первым на мяче оказался Эррера.

2' Гости начали с центра поля и быстро доставили мяч в чужую штрафную площадку, но выиграть борьбу на втором этаже не получилось.