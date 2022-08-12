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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Осасуна
1:1
Второй тайм: 50'
Севилья
0'
1:0
9' Гол
Авила Эсекьель
1:1
11' Гол
Мир Рафа
34' Желтая карточка
Гарсия Давид

Ход матча

9'
Авила Эсекьель
(Пенья Рубен)
1:0
11'
1:1
Мир Рафа
(Гомес Алехандро)
34'
Гарсия Давид
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 4 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 131
Осасуна 3.1% (4)
X 16% (21)
Севилья 80.9% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Севилья
3.46
3.50
3.05
Все Коэффициенты
Новости
1
Эррера
Серхио
15
Пенья
Рубен
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
11
Барха
Энрике
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
9
Авила
Эсекьель
29
Орос
Аймар
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
6
Гудель
Неманья
4
Рекик
Карим
19
Акунья
Маркос
20
Фернандо
Режес
18
Дилейни
Томас
9
Корона
Хесус
24
Гомес
Алехандро
5
Окампос
Лукас
12
Мир
Рафа
Осасуна
4-4-2
Севилья
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Севилья

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

22 матча

9.1%
27.3%
63.6%
2 победы 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

4.5%
50%
45.5%
1 победа 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
1:1
П
5:0
П
3:4
П
1:2
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
0:0
П
3:2
П
1:0
П
1:0
П
0:2
П
0:0
П
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 1 1
Пенья Рубен 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 1 1
Гомес Алехандро 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1
Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0
Севилья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0
Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1
Команда И В Н П Г О
1. Севилья 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Осасуна 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Альмерия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Жирона 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Осасуна 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Альмерия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Жирона 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Севилья 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Севилья 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Осасуна 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Альмерия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Жирона 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • 49'
    "Севилья" быстро перешла на чужую половину поля, но потом быстро рассталась с игровым снарядом, попав под массированный прессинг. 
  • Офсайд
    48'
    Эсекьель Авила открылся под передачу на чужой половине поля и сделал скидку грудью, а перед этим залез в офсайд. 
  • 47'
    С центра поля начали второй тайм хозяева и сразу же отправили мяч на чужую половину поля, чтобы потом включить прессинг. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Время второй 45-минутки в противостоянии "Осасуны" и "Севильи". 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Время первого тайма завершается. Со счётом 1-1 "Осасуна" и "Севилья" отправляются в раздевалки. 
  • 45'
    Пенья выполняет подачу на левый угол вратарской, куда снова бежит Авила, но на сей раз его опережает Буну, вовремя выходя из ворот. 
  • 45'
    Мойсес Гомес исполнил стандарт, отправив мяч на правый край штрафной. Орос попытался нанести удар, но не смог выиграть позицию у Рекика. 
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Гудель нарушает правила в нескольких метрах от своей штрафной, сбивая Авилу. Это первый фол со стороны "Севильи". 
  • 43'
    Хесус Навас выполнил две подачи с правого фланга. Первую прервал Давид Гарсия, а после второй мяч достался Серхио Эррере. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Позиционная атака "Севильи" была сорвана в центральном круге. Унаи Гарсия заплёл ноги Хесусу Короне. 
  • Штанга
    41'
    ОПАСНО! Алехандро Гомес смещается с левого фланга в центр, а потом отдаёт пяткой на Томаса Дилейни, который стреляет в касание и проверяет на прочность правую штангу. 
  • 40'
    Хесус Навас легко добрался до средней линии, а потом столкнулся с серьёзным сопротивлением, в результате чего вынужден был выполнить пас назад. 
  • 39'
    Хуан Круз дошёл до штрафной площадки по левому флангу, а потом выполнил прострел, который смог заблокировать Неманья Гудель. 
  • 38'
    В центре поля "Севилья" перехватила мяч и отправила его на правый фланг, но "Осасуна" вступила в отбор и заработала аут. 
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    • 36'
      Маркос Акунья выполнил штрафной с левого фланга, отправив мяч на правый угол вратарской, куда устремился Дилейни, но до игрового снаряда не дотянулся. 
    • Желтая карточка
      35'
      Давид Гарсия при помощи нарушения правил останавливает Рафу Мира, срывая контратаку, после чего получает жёлтую карточку. 
    • 34'
      На правом фланге хозяева разыграли треугольник, после чего Рубен Пенья выполнил подачу, которая привела к уходу мяча за лицевую линию. 
    • 33'
      Рафа Мир решил потревожить Серхио Эрреру дальним ударом, но безуспешно, так как мяч разминулся со створом ворот, уйдя на трибуны. 
    • 31'
      Хесус Навас технично обработал мяч на правом фланге, а вот выполнить подачу не сумел, так как был накрыт двумя оппонентами. 
    • 30'
      На ровном месте Яссин Буну ошибся. Выполнил удар от ворот и отправил игровой снаряд за боковую линию. "Осасуна" готовит очередную позиционную атаку. 
    • Штанга
      29'
      Мойсес Гомес наносит мощнейший дальний удар с левой ноги и попадает в правую штангу, после контакта с которой мяч уходит за лицевую. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Лукас Окампос закрыл мяч корпусом на левом фланге и заставил Мойсеса Гомеса нарушить правила. 
    • Опасный момент
      27'
      Хесус Корона избавился от опеки на левом краю штрафной площадки и выполнил пас пяткой на Алехандро Гомеса, который пробил прямо в Эрреру. 
    • 26'
      Эсекьель Авила открылся под передачу на левом фланге и выполнил пас низом в штрафную, но никто из партнёров не откликнулся. 
    • Угловой
      25'
      Угловой удар не стал проблемой для гостей, которые сыграли максимально надёжно, выбив игровой снаряд в район центрального круга. 
    • Опасный момент
      23'
      Лукас Торро подрабатывает под правую и стреляет с правой из-за пределов штрафной площадки, но Яссин Буну справляется, переводя мяч на угловой. 
    • 22'
      И только сейчас Хагоба Аррасате решил присесть, а до этого активно работал на бровке. Складывалось ощущение, что вот-вот сам выбежит на поле, настолько проникся матчем. 
    • 21'
      После пропущенного гола хозяева уже не так активно идут в атаку, уделяя больше внимания обороне. Но от атак не отказываются. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Орос пробил головой из пределов штрафной площадки, но удар получился слабым, а перед ним Аймар ещё и правила нарушил, подтолкнув Акунью. 
    • 19'
      "Осасуна" заработала аут на левом фланге, который исполнил Хуан Круз. Отправил мяч в штрафную, но партнёров не нашёл. 
    • Офсайд
      18'
      Свисток арбитра прервал позиционное наступление "Севильи", зафиксировав положение "вне игры" у Рафы Мира, совершившего рывок по левому флангу. 
    • Травма, повреждение
      17'
      Гомес снова встречается с мячом на левом фланге и выполняет подачу на правый край штрафной, куда врывается Корона, но до круглого не добирается, а в Эрреру врезается. 
    • 16'
      Вот это матч! Такое ощущение, что это не первый поединок, открывающий сезон, а как минимум десятый для каждой из команд. Какие скорости - фантастика. 
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! МИР!!! Алехандро Гомес врывается в штрафную площадь левым краем и простреливает во вратарскую на Мира, который ударом в касание не мажет. 
    • 14'
      "Севилья" сразу же отправляется в ответное наступление правым флангом и получает право на вбрасывание мяча из-за боковой. 
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! АВИЛА!!! Пенья проходит по правому флангу и выполняет подачу на дальний угол вратарской, откуда результативно головой пробивает Авила. 
    • Офсайд
      12'
      Хуан Круз покатил мяч в штрафную площадь на Авилу, который раньше времени совершил рывок и оказался в положении "вне игры". 
    • Судья
      10'
      Аймар Орос оказался на газоне около боковой линии, но свисток арбитра промолчал. Трибуны свистом встретили это решение. 
    • 9'
      При помощи заброса гости попытались выйти из обороны в атаку, но пас в сторону штрафной площадки "Осасуны" адресата не нашёл. 
    • 8'
      Казалось, что "Осасуна" с первых минут закроется у своей штрафной, но ничего подобного. Она грамотно перекрывает все зоны, вынуждая "Севилью" катать мяч на своей половине поля. 
    • 7'
      Преимущественно через левый край атакует "Севилья". Сейчас с левого фланга пошла подача в центр штрафной на Мира, которому не хватило роста, чтобы добраться до круглого. 
    • 6'
      Акунья разогнал наступление левым флангом и выполнил слишком сильную подачу, после которой круглый оказался на правом фланге, куда не успел Навас. 
    • Угловой
      5'
      Дебютный корнер в матче ничем интересным не отметился. Яссин Буну снова сыграл надёжно - вышел и зафиксировал игровой снаряд. 
    • Опасный момент
      4'
      Авила врывается в штрафную площадку и наносит удар, который не получается, а потом простреливает, но Буну справляется, переводя мяч за лицевую. 
    • 3'
      Хесус Корона поддержал атаку правым флангом и выполнил прострел на ближнюю штангу, где первым на мяче оказался Эррера. 
    • 2'
      Гости начали с центра поля и быстро доставили мяч в чужую штрафную площадку, но выиграть борьбу на втором этаже не получилось. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. 
    • Второй тайм
    • 49'
      Круз Хуан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Севилья контролирует мяч.
    • 48'
      Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 48'
      Фернандо Режес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Фернандо Режес из команды Севилья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      46'
      Авила Эсекьель из команды Осасуна в офсайде
    • 46'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Осасуна 1:1 Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Севилья

    Исход игры
    Осасуна
    3.1% (4)
    Ничья
    16% (21)
    Севилья
    80.9% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.9% (57)
    Меньше
    52.1% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    59.66% (71)
    Нет
    40.34% (48)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    35.9% (47)
    0:1 Севилья
    25.2% (33)
    1:1 Ничья
    11.5% (15)
    0:2 Севилья
    7.6% (10)
    1:3 Севилья
    3.8% (5)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    2:1 Осасуна
    1.5% (2)
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    Севилья
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