Стадион: Эль-Садар
История личных встреч
Осасуна
Севилья
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
22 матча
9.1%
27.3%
63.6%
2 победы 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
4.5%
50%
45.5%
1 победа 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1
Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0
Севилья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0
Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Осасуна - Севилья
Исход игры
Осасуна
2% (1)
Ничья
18% (9)
Севилья
80% (40)
Тотал 2.5
Больше
56% (28)
Меньше
44% (22)
Обе команды забьют
Да
66% (33)
Нет
34% (17)
Популярный счёт
1:2 Севилья
46% (23)
0:1 Севилья
18% (9)
1:1 Ничья
12% (6)
0:2 Севилья
8% (4)
1:3 Севилья
6% (3)
0:0 Ничья
4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!