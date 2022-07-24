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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Осасуна
 
Позже
Севилья
Прогнозы 50
Осасуна 2% (1)
X 18% (9)
Севилья 80% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Севилья
3.40
3.30
3.10
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Осасуна
Севилья

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

22 матча

9.1%
27.3%
63.6%
2 победы 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

4.5%
50%
45.5%
1 победа 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
1:1
П
5:0
П
3:4
П
1:2
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
0:0
П
3:2
П
1:0
П
1:0
П
0:2
П
0:0
П
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1
Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0
Севилья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0
Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1
Команда И В Н П Г О
1. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Альмерия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Жирона 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Альмерия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Жирона 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Альмерия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Жирона 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2022, осталось 2 дня 12 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Осасуна 2% (1)
    X 18% (9)
    Севилья 80% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Севилья
    3.40
    3.30
    3.10
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Осасуна - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Осасуна - Севилья

    Исход игры
    Осасуна
    2% (1)
    Ничья
    18% (9)
    Севилья
    80% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    56% (28)
    Меньше
    44% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    66% (33)
    Нет
    34% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    46% (23)
    0:1 Севилья
    18% (9)
    1:1 Ничья
    12% (6)
    0:2 Севилья
    8% (4)
    1:3 Севилья
    6% (3)
    0:0 Ничья
    4% (2)
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    Севилья
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