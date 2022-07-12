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Лион
0:0
Первый тайм
Динамо Киев
Лион
Динамо Киев

История личных встреч

Лион
Динамо Киев

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:3

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2
Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1
Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Галатасарай - Динамо Киев 1:3 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Мурсия 3:1 Динамо Киев - Заря 1:1 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Верес - Динамо Киев 0:3 Минай - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Бавария 1:2 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Барселона 0:1 Мариуполь - Динамо Киев 2:3
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    39'
    Цыганков с Бесединым и Буяльским здорово втроем вышли в атаку, однако Виктор сфолил на чужой половине. 
  • 38'
    Беседин на левый фланг, Караваев разворачивает на Шапаренко, пришлось отыгрывать назад. 
  • 37'
    Люкиба налево на Густо, дальше вновь до Ляказетта, против которого встает Цыганков. Виктор выходит победителем. 
  • 36'
    Долго готовится Киев к стандарту, в итоге получается не очень. Оборона выбивает. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Цыганков получил мяч после передачи, а его партнера срубили между тем. Арбитр не дал продолжить атаку, решение слегка спорное, но так или иначе штрафной. 
  • 34'
    Буяльский хорошо на Караваева, тот сразу разрезающую передачу на партнера, задумка хороша, исполнение подкачало. 
  • 33'
    Сидорчук сумел выгрызть мяч обратно и тут же заметил он партнера справа, направил туда мяч, совсем неточно. 
  • 32'
    Шапаренко на левый фланг, оттуда идет на Караваева, который попытался обострить, защита прочитала. 
  • 31'
    Цыганков получил передачу у бровки и хотел накрутить Мендеса, но не вышло. Аут. 
  • 30'
    Аделаид на Тете, далее мяч доходит до Ляказетта, у которого Шапаренко забирает мяч. 
  • Опасный момент
    29'
    Лопеш получил передачу назад, тут же выбил вперед, Тете простреливает на Фавра, который бьет по воротам! Рядом!
  • Офсайд
    28'
    Поехали дальше, Бущан выбил на Беседина, серия передач, и арбитр зажигает флажок. Офсайд здесь. 
  • 27'
    +29 градусов во Франции, так что арбитр дает паузу на водопой. 
  • 26'
    Навес команды Петера Боша в штрафную, своевременно выходит Бущан из ворот и забирает мяч. 
  • 25'
    Мендес пробил издали и угодил прямо в защитника. "Лион" первый на подборе. 
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    • Фол, нарушение
      24'
      А теперь сфолили киевляне, Ляказетт оказался на газоне. 
    • 23'
      Попов на Беседина, неточно выходит, очень просто перехватывает "Лион". 
    • 22'
      Сидорчук с Шапаренко разыгрывали в центре поля, затем пришлось отыграть назад на Забарного. Прессинг "Лиона". 
    • Фол, нарушение
      21'
      Передача на Беседина, которого тут же сбивают. Нарушение фиксирует арбитр. 
    • 20'
      Караваев здорово подстраховал в защите, не пустив оппонента. 
    • 19'
      Ошибся с дриблингом Экамби, слегка заплутав в ногах. Аут для французского клуба. 
    • 18'
      Все еще 0:0 у нас на табло, пока по моментам чуть лучше "Лион", хотя начали резво обе команды.
    • 17'
      Густо перестраховался в этом моменте и выбил за боковую, хотя не такой сильный был прессинг. 
    • 16'
      Экамби вышел один на один и пробил прямо в Бущана, который сумел перевести на угловой. 
    • 14'
      Заброс на Ляказетта, Бущан очень вовремя вышел из ворот и забрал мяч.
    • Угловой
      13'
      Быстро разыграли угловой французы и последовал удар из-за штрафной. Неточно. 
    • Опасный момент
      12'
      Опасная атака "Лиона", удар головой Тете, заблокировано и мяч уходит на угловой.
    • Желтая карточка
      10'
      Желтая карточка для Сидорчука за фол в центре поля. 
    • 9'
      Пас на левый фланг, там прорыв вперед, не дают подать в штрафную футболисту "Лиона". 
    • 8'
      Ляказетт пробил издали по воротам, и у француза неточно выходит. 
    • 7'
      Сидорчук сумел перехватить мяч на чужой половине и пробить по воротам с левой. Мимо. 
    • 6'
      Активно ведет себя Киев, неплохо действуют впереди в первые минуты. 
    • Опасный момент
      5'
      Подача верхом Цыганкова точно на Буяльского, который красиво пробил с линии вратарской. Рядом!
    • 4'
      Ответная попытка французов перейти на чужую половину поля, остановка в центре. 
    • 3'
      "Динамо" владеет мячом на чужой половине, но пока оборона "Лиона" не поддается. 
    • 2'
      Неспешное начало матча, все-таки товарищеский, да еще и благотворительный, торопится некуда. 
    • Первый тайм начался
      Матч стартовал. 
    • До матча
    • Приветствую вас на матче "Лион" - "Динамо Киев". Работать для вас будет Константин Лицин.
    Где смотреть матч Лион 0:0 Динамо Киев онлайн

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    Динамо Киев
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