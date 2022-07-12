Сидорчук сумел выгрызть мяч обратно и тут же заметил он партнера справа, направил туда мяч, совсем неточно.

Буяльский хорошо на Караваева, тот сразу разрезающую передачу на партнера, задумка хороша, исполнение подкачало.

Цыганков получил мяч после передачи, а его партнера срубили между тем. Арбитр не дал продолжить атаку, решение слегка спорное, но так или иначе штрафной.

Долго готовится Киев к стандарту, в итоге получается не очень. Оборона выбивает.

Люкиба налево на Густо, дальше вновь до Ляказетта, против которого встает Цыганков. Виктор выходит победителем.

Беседин на левый фланг, Караваев разворачивает на Шапаренко, пришлось отыгрывать назад.

Цыганков с Бесединым и Буяльским здорово втроем вышли в атаку, однако Виктор сфолил на чужой половине.

Мендес пробил издали и угодил прямо в защитника. "Лион" первый на подборе.

Навес команды Петера Боша в штрафную, своевременно выходит Бущан из ворот и забирает мяч.

+29 градусов во Франции, так что арбитр дает паузу на водопой.

Поехали дальше, Бущан выбил на Беседина, серия передач, и арбитр зажигает флажок. Офсайд здесь.

Лопеш получил передачу назад, тут же выбил вперед, Тете простреливает на Фавра, который бьет по воротам! Рядом!

Аделаид на Тете, далее мяч доходит до Ляказетта, у которого Шапаренко забирает мяч.

Цыганков получил передачу у бровки и хотел накрутить Мендеса, но не вышло. Аут.

Шапаренко на левый фланг, оттуда идет на Караваева, который попытался обострить, защита прочитала.

24' А теперь сфолили киевляне, Ляказетт оказался на газоне.

23' Попов на Беседина, неточно выходит, очень просто перехватывает "Лион".

22' Сидорчук с Шапаренко разыгрывали в центре поля, затем пришлось отыграть назад на Забарного. Прессинг "Лиона".

21' Передача на Беседина, которого тут же сбивают. Нарушение фиксирует арбитр.

20' Караваев здорово подстраховал в защите, не пустив оппонента.

19' Ошибся с дриблингом Экамби, слегка заплутав в ногах. Аут для французского клуба.

18' Все еще 0:0 у нас на табло, пока по моментам чуть лучше "Лион", хотя начали резво обе команды.

17' Густо перестраховался в этом моменте и выбил за боковую, хотя не такой сильный был прессинг.

16' Экамби вышел один на один и пробил прямо в Бущана, который сумел перевести на угловой.