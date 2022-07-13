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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Клаксвик
2:0
Перерыв
Будё-Глимт

Ход матча

12'
Миккельсен Мадс
(Кронберг Клаес)
1:0
20'
Андреасен Якуп
(Бьярталид Йоаннес)
2:0
Прогнозы 102
Клаксвик 11.8% (12)
X 6.9% (7)
Будё-Глимт 81.4% (83)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клаксвик
Ничья
Будё-Глимт
5.05
9.50
20.00
Все Коэффициенты
13
Росенерн
Маттиас
14
Йоэнсен
Рене
23
Ватнсдаль
Хейни
5
Бринк
Йеспер
2
Да
Силва
Патрик
4
Павлович
Дени
32
Кронберг
Клаес
8
Андреасен
Якуп
6
Миккельсен
Мадс
10
Бьярталид
Йоаннес
9
Клеттскард
Палл
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
6
Амундсен
Исак
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
32
Мугиша
Джоэл
8
Бонифасе
Виктор
77
Кумсан
Джилберт
Клаксвик
4-1-3-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Клаксвик
Будё-Глимт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреасен Якуп 1 0.5
Миккельсен Мадс 1 0.5
Кронберг Клаес 0 0
Бьярталид Йоаннес 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 3 (1) 1.5
Мо Бреде 0 0
Сольбаккен Ола 0 0

Карточки

Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миккельсен Мадс 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Клаксвик
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Клаксвик - Рунавик 4:2 Торсхавн - Клаксвик 1:2 Б-36 - Клаксвик 0:1
Клаксвик - Стреймур 3:0 Викингур - Клаксвик 0:0 Вестур - Клаксвик 0:6 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Клаксвик - Викингур 1:0 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Вестур 3:0 Клаксвик - Аргир 6:1 Рунавик - Клаксвик 0:4 Стреймур - Клаксвик 0:2 Клаксвик - Б-36 1:0 Скала - Клаксвик 0:3 Викингур - Клаксвик 1:1 Клаксвик - Стреймур 2:1 Торсхавн - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Б-36 3:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1
Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1

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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Андреасен Якуп бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Миккельсен Мадс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gundadalur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 102
Клаксвик 11.8% (12)
X 6.9% (7)
Будё-Глимт 81.4% (83)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клаксвик
Ничья
Будё-Глимт
5.05
9.50
20.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Клаксвик 2:0 Будё-Глимт онлайн

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Прогнозы на матч Клаксвик 2:0 Будё-Глимт

Исход игры
Клаксвик
11.8% (12)
Ничья
6.9% (7)
Будё-Глимт
81.4% (83)
Тотал 2.5
Больше
54.84% (51)
Меньше
45.16% (42)
Обе команды забьют
Да
54.84% (51)
Нет
45.16% (42)
Популярный счёт
1:2 Будё-Глимт
30.4% (31)
0:2 Будё-Глимт
20.6% (21)
0:1 Будё-Глимт
10.8% (11)
1:3 Будё-Глимт
9.8% (10)
2:1 Клаксвик
5.9% (6)
0:3 Будё-Глимт
3.9% (4)
1:1 Ничья
3.9% (4)
1:0 Клаксвик
2.9% (3)
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