Заброс на правую сторону штрафной был, почему-то не разобрались вратарь и защитник между собой, "святые " чуть на ровном месте не пропустили.

Хуго Рамос сейчас пробежал вдоль штрафной "Саутгемптона", прострелил он вдоль линии, но никого.

Еще одна замена у "быков", Бробби вышел на замену, в прошлом сезоне играл в аренде в "Аяксе".

Красиво сейчас разыграл "Лейпциг" комбинацию в центре поля, до удара дело не дошло.

Г-О-О-О-О-О-Л!!!!3:1!!!"РБ Лейпциг!!! Мориба!!!Очень дальний удар, метров 35 было до ворот, 19 летний вундеркинд красиво ударил при подходах к штрафной в дальнюю "девятку" ворот!

И сразу же звучит финальный свисток! Со счетом 3:1 побеждаем сегодня команда "РБ Лейпциг", очень красивые голы мы сегодня увидели.

В офсайд сейчас забежал игрок "Саутгемптона", мяч будет снова у "быков".

Снова опасный фол был у штрафной площади, бить будут "быки", Анхелиньо почти с этого же места забил гол сегодня.

Прямо в стенку защитников был удар, мягко хотел перекинуть Нкунку.

Моментов "Саутгемптон" практически не создает, лишь одна срезка в сторону ворот привела к голу, в остальном, очень блекло играет команда.

Нкунку упал в центре поля, сильно его за майку потянули, часто накручивает он соперников.

Сразу же игра успокоилась, обилие мелких фолов среди обеих команд, "святые" неожиданно захватили контроль над сферой и пытаются пройти по центру.

Дошла одна из дальних передач на левом фланге, но нападающий "святых" был в офсайде, еще и рукой сыграл.

Очень эмоционально сейчас Тедеско просит прийти в чувства свою команду, мало полезных действий сейчас команда проводит, больше двигаться просит он.

"Святые" также проводят большое количество замен, Чи Адамс вышел на поле, опасный нападающий, который явно вышел усилить игру команды.

Полностью забрали мяч "быки", но пока без опасных моментов, только лишь прострелы, которые не доходят до нападающих.

"Святые" сейчас довели мяч до штрафной, но довольно в простой ситуации отдали сферу они.

Г-О-О-О-О-О-О-Л!!!!! 1:1!!!"Саутгемптон!!!Армстронг!!! Подача с правого фланга и Адам ударил головой прямо в нижний угол, абсолютно без шансов для вратаря.

И сразу же удар по воротам от Армстронга, очень часто он бьет по воротам, сейчас мяч прилетел прямо во вратаря.

Г-О-О-О-О-О-Л!!!! 2:1!"РБ Лейпциг"!!Форсберг! Забежал он в штрафную и с левой ноги ударил мимо вратаря, отличная комбинация от "быков".

Занервничали "святые", очень часто стали ошибаться, могли сейчас опасную атаку привезти себе на ворота.

Очередные замены проводят команды, а также команды делают перерыв на отдых, слишком жарко сегодня.

Ближайший официальный матч "РБ Лейпциг" проведет 30 июля против "Баварии" за Суперкубок Германии, трансляцию также смотрите на нашем портале LiveResult.Ru

Продолжился матч, сразу штрафной удар с правого фланга выполняют "святые", но безуспешно, подача ни до кого не дошла.

Второй тайм начался, "святые" начали в центре поля.

Форсберг слева подавал, но защита выбила мяч на угловой, будем смотреть стандарт.

Очень мало обострений сейчас, контролируют мяч команды и очень дорожат им.

Пас в штрафную с правого фланга, отбились "святые", очень придавили их сейчас. Ищут подходы "быки".

Сорлот заработал опасный штрафной, метров с 20 будет удар.

Г-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!"РБ Лейпциг"! Анхелиньо!!!!Очень метко в левый нижний угол, ближний от вратаря ударил испанец!

И сразу же очень много замен проводит Тедеско. Почти весь состав поменял тренер "быков", из основы остался Форсберг.

Нкунку вышел на поле, посмотрим как себя проявит игрок сборной Франции, интересно в какой он форме сейчас.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв, голов мы не увидели.

45' Эльюнусси подавал на дальнюю, мяч ушел в аут.

45' Заработали сейчас штрафной на правом фланге "святые", классно корпусом сыграл Уокер-Питерс.

44' Опасно сейчас было у штрафной "святых", но Белла-Котчап выбил мяч.

43' Сразу по шесть игроков обеих команда сейчас были на левом фланге, очень сильно они хотели получить сферу.

42' Лавиа бежал по центру, самое странное, что его не встречали, долго замахивался он на удар и пробил мимо.

41' Бодро начали команды встречу, но сейчас скорости падают и команды доигрывают первый тайм.

40' Первая замена в матче, Клостерманн уходит и вышел Симака.

39' Собослаи пробегал по флангу, но наткнулся на своего игрока и мяч ушел в аут.

38' Постоянно игроки "быков" просят Анхелиньо обострят атаки, а он почему-то отдает каждый раз назад.

36' Белла-Котчап в центре поля нарушил правила.

33' Главной звезды "РБ" сегодня нету- Нкунку, 20 голов он забил в прошлом сезоне.

32' Борьба за мяч в центре поля и "Саутгемптон" опять с мячом, Базуну вообще стоит в стиле Нойера, очень далеко вышел.

31' "Святые" создают очень долгую атаку, мелкой перепасовкой пытались они зайти в штрафную, не дала им оборона "Лейпцига" это сделать.

31' Хальстенберг сейчас навешивал в штрафную с центра поля, но Базуна спокойно забрал мяч.

30' Гулачи разыграл мяч с защитником и игра продолжилась.

29' Тедеско очень активно пытается что-то объяснить своим нападающим, как создать гол, и вот команды снова вышли на поле.

27' Пауза сейчас у нас, очень жарко в Австрии. По обоюдному согласию команд, уходят они на бровку.

26' Хальстенберг подал прямо в руки Базуне. Не очень опасно было.

24' Лаймер заработал штрафной слева около штрафной.

23' Пробегал сейчас по левому флангу Мусса Дженепо, но удар от ворот, игрок сборной Мали не смог создать опасность.

22' Очень часто у "Саунгемптона" начинает атаки вратарь Базуну и почти всегда мяч доходит лишь до соперников.

21' Впервые в матче "святые" довольно долго контролируют мяч, но пока без опасности.

20' Кампль в центре пошел в стык и ударил шипами прямо в ногу.

19' Доменико Тедеско сейчас вышел к бровке и требует игроков подняться выше и держать прессинг более плотнее.

18' Сумбурно пока играют команды, видно, что эта их первая игра в межсезонье.

17' "Быки" очень высокий прессинг используют, "святые" лишь выносят мяч.

16' Кстати, Лаймер отказался продлевать контракт с "Лейпцигом", ходят слухи, что он уйдет в "Баварию".

15' Лаймер сейчас нашел пас в углу штрафной, довольно опасно простреливал, мяч никого не нашел.

14' У "Быков" мяч постоянно ходит до Форсберга, но он не может ничего придумать и отдает назад.

13' Очередной заброс на нападающего "святых", мяч поймал Гулачи.

12' Последний раз эти команды встречались аж в 2015 году, тогда победили немцы со счетом 5:4, надеемся, что сегодня тоже будет много голов.

11' "Саутгемптон" постоянно забрасывает мяч в штрафную, но видно, что защитники намного выше нападающих "святых".

10' В три центральных защитника играют "быки", фланговые защитники очень часто подключаются вперед.

9' Опасно сейчас бил Диалло с угла штрафной, очень рядом с крестовиной мяч пролетел.

8' Угловой разыграли дальним навесом, но без опасного удара все обошлось.

7' Собослаи бил после скидки Форсберга,но Базуну справился с ударом и перевел на угловой!

6' Очень много новичков у "святых". Будем смотреть как они сегодня проведут встречу.

5' Очень опасно сейчас Гулачи попробовал обыграть нападающего, прям в метре от линии, но все у него получилось удачно.

4' "Святые" пока играют только дальними передачами, однако пока безуспешно, спокойно "быки" отбиваются от атак.

3' Форсберг ударил прямо в стенку из защитников, и мяч улетел на угловой, другой стандарт "святые" спокойно отбили.

2' Сразу же желтая карточка, очень опасный удар сейчас будет, метров с 25, бить будет "Лейпциг". Беднарек получил "горчичник".