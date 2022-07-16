3:1
Идёт матч
Ход матча
2'
59'
1:0
65'
1:1
67'
2:1
44
_Kampl
K.
10
_Forsberg
E.
35
_Sorloth
A.
31
_Bazunu
G.
35
_Bednarek
J.
22
_Salisu
M.
27
_Diallo
I.
45
_Lavia
R.
19
_Djenepo
M.
23
_Tella
N.
- Основной состав
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
44 _Kampl K.
-
10 _Forsberg E.
-
-
35 _Sorloth A.
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Основной состав
-
31 _Bazunu G.Вратарь
-
-
35 _Bednarek J.
-
22 _Salisu M.
-
-
27 _Diallo I.
-
45 _Lavia R.
-
19 _Djenepo M.
-
-
23 _Tella N.
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
История личных встреч
РБ Лейпциг
Саутгемптон
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1
Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2
Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:1 Саутгемптон
Исход игры
РБ Лейпциг
89% (97)
Ничья
11% (12)
Саутгемптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
67.62% (71)
Меньше
32.38% (34)
Обе команды забьют
Да
75.24% (79)
Нет
24.76% (26)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
54.1% (59)
2:0 РБ Лейпциг
12.8% (14)
1:0 РБ Лейпциг
10.1% (11)
1:1 Ничья
8.3% (9)
3:2 РБ Лейпциг
3.7% (4)
3:1 РБ Лейпциг
3.7% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
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