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РБ Лейпциг
3:1
Идёт матч
Саутгемптон

Ход матча

2'
 
_Bednarek J.
38'
_Simakan M.
_Klostermann L.
 
46'
 
_McCarthy A.
_Bazunu G.
59'
Анхелиньо Хосе
1:0
65'
1:1
_Armstrong A.
67'
_Forsberg E.
2:1
Прогнозы 109
РБ Лейпциг 89% (97)
X 11% (12)
Саутгемптон 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Саутгемптон
1.71
4.40
4.50
Все Коэффициенты
1
Гулачи
Петер
27
Лаймер
Конрад
3
Анхелиньо
Хосе
16
_Klostermann
L.
4
_Orban
W.
23
_Halstenberg
M.
_Ba
S.
44
_Kampl
K.
10
_Forsberg
E.
17
_Szoboszlai
D.
35
_Sorloth
A.
31
_Bazunu
G.
37
_Bella-Kotchap
A.
35
_Bednarek
J.
22
_Salisu
M.
2
_Walker-Peters
K.
27
_Diallo
I.
45
_Lavia
R.
19
_Djenepo
M.
7
_Aribo
J.
23
_Tella
N.
24
_Elyounoussi
M.
_Caballero
W.
_Lis
M.
_McCarthy
A.
Лянко
Войнович
_Adams
C.
_Armstrong
A.
_Armstrong
S.
_Edwards
D.
_Romeu
O.
_Simeu
D.
_Smallbone
W.
_Small
T.
_Stevens
J.
_Valery
Y.
РБ Лейпциг
Саутгемптон

История личных встреч

РБ Лейпциг
Саутгемптон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
5:4

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1
Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2
Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1
  • После матча
  • На этом мы заканчиваем нашу трансляцию, на классе побеждает немецкая команда со счетом 3:1! С Вами был Егор Колесников! До новых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    И сразу же звучит финальный свисток! Со счетом 3:1 побеждаем сегодня команда "РБ Лейпциг", очень красивые голы мы сегодня увидели.
  • Описание гола
    89'
    Г-О-О-О-О-О-Л!!!!3:1!!!"РБ Лейпциг!!! Мориба!!!Очень дальний удар, метров 35 было до ворот, 19 летний вундеркинд красиво ударил при подходах к штрафной в дальнюю "девятку" ворот!
  • 88'
    Красиво сейчас разыграл "Лейпциг" комбинацию в центре поля, до удара дело не дошло.
  • Замена
    86'
    Еще одна замена у "быков", Бробби вышел на замену, в прошлом сезоне играл в аренде в "Аяксе".
  • 85'
    Хуго Рамос сейчас пробежал вдоль штрафной "Саутгемптона", прострелил он вдоль линии, но никого.
  • 84'
    Заброс на правую сторону штрафной был, почему-то не разобрались вратарь и защитник между собой, "святые " чуть на ровном месте не пропустили. 
  • 83'
    Очень эмоционально сейчас Тедеско просит прийти в чувства свою команду, мало полезных действий сейчас команда проводит, больше двигаться просит он.
  • Офсайд
    82'
    Дошла одна из дальних передач на левом фланге, но нападающий "святых" был в офсайде, еще и рукой сыграл. 
  • 81'
    Сразу же игра успокоилась, обилие мелких фолов среди обеих команд, "святые" неожиданно захватили контроль над сферой и пытаются пройти по центру.
  • Фол, нарушение
    80'
    Нкунку упал в центре поля, сильно его за майку потянули, часто накручивает он соперников.
  • 79'
    Моментов "Саутгемптон" практически не создает, лишь одна срезка в сторону ворот привела к голу, в остальном, очень блекло играет команда.
  • 78'
    Прямо в стенку защитников был удар, мягко хотел перекинуть Нкунку.
  • Фол, нарушение
    76'
    Снова опасный фол был у штрафной площади, бить будут "быки", Анхелиньо почти с этого же места забил гол сегодня.
  • Офсайд
    74'
    В офсайд сейчас забежал игрок "Саутгемптона", мяч будет снова у "быков".
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    • Фол, нарушение
      73'
      Продолжился матч, сразу штрафной удар с правого фланга выполняют "святые", но безуспешно, подача ни до кого не дошла.
    • Анонс
      71'
      Ближайший официальный матч "РБ Лейпциг" проведет 30 июля против "Баварии" за Суперкубок Германии, трансляцию также смотрите на нашем портале LiveResult.Ru
    • 70'
      Очередные замены проводят команды, а также команды делают перерыв на отдых, слишком жарко сегодня.
    • 68'
      Занервничали "святые", очень часто стали ошибаться, могли сейчас опасную атаку привезти себе на ворота.
    • Описание гола
      67'
      Г-О-О-О-О-О-Л!!!! 2:1!"РБ Лейпциг"!!Форсберг! Забежал он в штрафную и с левой ноги ударил мимо вратаря, отличная комбинация от "быков".
    • 66'
      И сразу же удар по воротам от Армстронга, очень часто он бьет по воротам, сейчас мяч прилетел прямо во вратаря.
    • Описание гола
      64'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л!!!!! 1:1!!!"Саутгемптон!!!Армстронг!!! Подача с правого фланга и Адам ударил головой прямо в нижний угол, абсолютно без шансов для вратаря.
    • 63'
      "Святые" сейчас довели мяч до штрафной, но довольно в простой ситуации отдали сферу они.
    • 62'
      Полностью забрали мяч "быки", но пока без опасных моментов, только лишь прострелы, которые не доходят до нападающих.
    • 60'
      "Святые" также проводят большое количество замен, Чи Адамс вышел на поле, опасный нападающий, который явно вышел усилить игру команды. 
    • 58'
      Нкунку вышел на поле, посмотрим как себя проявит игрок сборной Франции, интересно в какой он форме сейчас.
    • Замена
      56'
      И сразу же очень много замен проводит Тедеско. Почти весь состав поменял тренер "быков", из основы остался Форсберг. 
    • Описание гола
      54'
      Г-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!"РБ Лейпциг"! Анхелиньо!!!!Очень метко в левый нижний угол, ближний от вратаря ударил испанец!
    • Фол, нарушение
      53'
      Сорлот заработал  опасный штрафной, метров с 20 будет удар.
    • 52'
      Пас в штрафную с правого фланга, отбились "святые", очень придавили их сейчас. Ищут подходы "быки".
    • 51'
      Очень мало обострений сейчас, контролируют мяч команды и очень дорожат им.
    • 50'
      Форсберг коротко отдал ближнему, подача не нашла одноклубника.
    • 48'
      Форсберг слева подавал, но защита выбила мяч на угловой, будем смотреть стандарт.
    • 47'
      Левым флангом атакуют "быки", пока безуспешно.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался, "святые" начали в центре поля.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв, голов мы не увидели.
    • 45'
      Эльюнусси подавал на дальнюю, мяч ушел в аут.
    • Фол, нарушение
      45'
      Заработали сейчас штрафной на правом фланге "святые", классно корпусом сыграл Уокер-Питерс.
    • 44'
      Опасно сейчас было у штрафной "святых", но Белла-Котчап выбил мяч.
    • 43'
      Сразу по шесть игроков обеих команда сейчас были на левом фланге, очень сильно они хотели получить сферу.
    • 42'
      Лавиа бежал по центру, самое странное, что его не встречали, долго замахивался он на удар и пробил мимо.
    • 41'
      Бодро начали команды встречу, но сейчас скорости падают и команды доигрывают первый тайм.
    • Замена
      40'
      Первая замена в матче, Клостерманн уходит и вышел Симака.
    • 39'
      Собослаи пробегал по флангу, но наткнулся на своего игрока и мяч ушел в аут.
    • 38'
      Постоянно игроки "быков" просят Анхелиньо обострят атаки, а он почему-то отдает каждый раз назад.
    • Фол, нарушение
      36'
      Белла-Котчап в центре поля нарушил правила.
    • 33'
      Главной звезды "РБ" сегодня нету- Нкунку, 20 голов он забил в прошлом сезоне.
    • 32'
      Борьба за мяч в центре поля и "Саутгемптон" опять с мячом, Базуну вообще стоит в стиле Нойера, очень далеко вышел.
    • 31'
      "Святые" создают очень долгую атаку, мелкой перепасовкой пытались они зайти в штрафную, не дала им оборона "Лейпцига" это сделать.
    • 31'
      Хальстенберг сейчас навешивал в штрафную с центра поля, но Базуна спокойно забрал мяч.
    • 30'
      Гулачи разыграл мяч с защитником и игра продолжилась. 
    • 29'
      Тедеско очень активно пытается что-то объяснить своим нападающим, как создать гол, и вот команды снова вышли на поле.
    • 27'
      Пауза сейчас у нас, очень жарко в Австрии. По обоюдному согласию команд, уходят они на бровку.
    • 26'
      Хальстенберг подал прямо в руки Базуне. Не очень опасно было.
    • Фол, нарушение
      24'
      Лаймер заработал штрафной слева около штрафной.
    • 23'
      Пробегал сейчас по левому флангу Мусса Дженепо, но удар от ворот, игрок сборной Мали не смог создать опасность.
    • 22'
      Очень часто у "Саунгемптона" начинает атаки вратарь Базуну и почти всегда мяч доходит лишь до соперников.
    • 21'
      Впервые в матче "святые" довольно долго контролируют мяч, но пока без опасности.
    • Фол, нарушение
      20'
      Кампль в центре пошел в стык и ударил шипами прямо в ногу.
    • 19'
      Доменико Тедеско сейчас вышел к бровке и требует игроков подняться выше и держать прессинг более плотнее. 
    • 18'
      Сумбурно пока играют команды, видно, что эта их первая игра в межсезонье. 
    • 17'
      "Быки" очень высокий прессинг используют, "святые" лишь выносят мяч. 
    • Анонс
      16'
      Кстати, Лаймер отказался продлевать контракт с "Лейпцигом", ходят слухи, что он уйдет в "Баварию".
    • 15'
      Лаймер сейчас нашел пас в углу штрафной, довольно опасно простреливал, мяч никого не нашел.
    • 14'
      У "Быков" мяч постоянно ходит до Форсберга, но он не может ничего придумать и отдает назад.
    • 13'
      Очередной заброс на нападающего "святых", мяч поймал Гулачи.
    • Анонс
      12'
      Последний раз эти команды встречались аж в 2015 году, тогда победили немцы со счетом 5:4, надеемся, что сегодня тоже будет много голов.
    • 11'
      "Саутгемптон" постоянно забрасывает мяч в штрафную, но видно, что защитники намного выше нападающих "святых".
    • 10'
      В три центральных защитника играют "быки", фланговые защитники очень часто подключаются вперед.
    • Опасный момент
      9'
      Опасно сейчас бил Диалло с угла штрафной, очень рядом с крестовиной мяч пролетел.
    • Угловой
      8'
      Угловой разыграли дальним навесом, но без опасного удара все обошлось.
    • Опасный момент
      7'
      Собослаи бил после скидки Форсберга,но Базуну справился с ударом и перевел на угловой! 
    • 6'
      Очень много новичков у "святых". Будем смотреть как они сегодня проведут встречу.
    • 5'
      Очень опасно сейчас Гулачи попробовал обыграть нападающего, прям в метре от линии, но все у него получилось удачно.
    • 4'
      "Святые" пока играют только дальними передачами, однако пока безуспешно, спокойно "быки" отбиваются от атак.
    • Угловой
      3'
      Форсберг ударил прямо в стенку из защитников, и мяч улетел на угловой,  другой стандарт "святые" спокойно отбили.
    • Желтая карточка
      2'
      Сразу же желтая карточка, очень опасный удар сейчас будет, метров с 25, бить будет "Лейпциг". Беднарек получил "горчичник".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал, вряд ли «Святые» будут простым соперником для «быков». 
    • До матча
    • Добрый день, уважаемые любители футбола, сегодня на стадионе "Лавантталь" в Вольфсберге товарищескую встречу проведут "РБ Лейпциг" и "Саутгемптон". Для Вас эту игру будет освещать Егор Колесников!
    Прогнозы 109
    РБ Лейпциг 89% (97)
    X 11% (12)
    Саутгемптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Саутгемптон
    1.71
    4.40
    4.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:1 Саутгемптон

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    89% (97)
    Ничья
    11% (12)
    Саутгемптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.62% (71)
    Меньше
    32.38% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    75.24% (79)
    Нет
    24.76% (26)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    54.1% (59)
    2:0 РБ Лейпциг
    12.8% (14)
    1:0 РБ Лейпциг
    10.1% (11)
    1:1 Ничья
    8.3% (9)
    3:2 РБ Лейпциг
    3.7% (4)
    3:1 РБ Лейпциг
    3.7% (4)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
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    РБ Лейпциг
    Саутгемптон
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