Жуниор упал после борьбы с Дзаньоло, и арбитр зафиксировал фол. Жозе Моуринью это не понравилось, начал он высказывать недовольство арбитру.

Абрахам выполнил подачу с правого фланга во вратарскую, где совсем немного не достал до мяча Дзаньоло.

Абрахам легко добирается до штрафной площадки, а там уже сталкивается с серьёзным сопротивлением, теряя мяч.

Жуниор мог сравнивать счёт, но его удар с правого края штрафной площадки успел заблокировать Бове.

Тэмми Абрахам принимает мяч на левом краю штрафной площадки, а потом пробивает на исполнение в правый угол - не попадает.

Са не попадает по мячу, цепляя ногу Переса. Сразу после нарушения правил футболист "Портимоненсе" извинился перед соперником.

Затяжную позиционную атаку провёл португальский клуб, но даже выполнить подачу не сумел, увлёкшись игрой в пас.

И сразу же ещё одно положение "вне игры" фиксирует арбитр. На сей раз раньше времени рывок совершил Дзаньоло.

Существенно прибавила после перерыва итальянская команда, не позволяя соперникам переходить на свою половину поля.

А вот сейчас португальцам удалось добраться до чужой штрафной, да ещё и корнер заработать получилось.

Сразу три угловых подряд исполнил "Портимоненсе", но с каждым из них уверенно справились футболисты "Ромы".

Удалось португальцам перехватить инициативу, и уже они больше работают с мячом, регулярно добираясь до чужой штрафной.

Во втором тайме ворота "Ромы" защищает Свилар. Но пока работы у него нет. "Портимоненсе" бьёт по воротам, но пока неточно.

Руй Гомеш завершил атаку дальним ударом, после которого игровой снаряд пролетел существенно выше ворот.

Менее чем за минуту команды совершили по фолу. Сначала Гомеш перестарался в борьбе за мяч, а потом не по правилам сражался за игровой снаряд Ибаньес.

Ряд замен провёл Жозе Моуринью в перерыве. Точно можем сказать, что вышли Перес, Дзаньоло, Ибаньес, Абрахам.

Атака "Ромы" правым флангом быстро захлебнулась. Возникло недопонимание между Дзаньоло и Ибаньесом.

Пока на своей половине поля владеет мячом "Портимоненсе", пытаясь начать позиционное наступление.

Винисиус Гуарапуава появился на поле в составе португальского клуба. И именно он сейчас получил удар мячом в лицо.

Абрахам вошёл в штрафную площадку с правого фланга и навесил на Переса, который в касание пробил слишком неточно.

Ещё Залевски вышел на второй тайм у "Ромы". Он сейчас выполнил передачу из глубины поля в район штрафной, но партнёров не нашёл.

Абрахам врывается в штрафную площадь и пробивает мимо правого угла, да ещё и делает это из офсайда.

Жуниор принимает мяч на линии штрафной площадки и стреляет - чуть выш перекладины пролетает игровой снаряд.

Завершается первый тайм. Пока со счётом 1-0 выигрывает "Рома".

44' Эль-Шаарави ворвался в штрафную площадку левым краем и нанёс удар, который был заблокирован.

43' Задумчив Сержиу Паулу. До пропущенного гола его подопечные играли лучше соперника, а после результативной ошибки растворились.

42' Рейш потерял мяч на чужой половине поля, а потом совершил тактический фол, уронив на газон Трипи.

41' На своей половине поля "Портимоненсе" владеет мячом. "Рома" включает прессинг, но дивидендов он не приносит.

40' Рейш отобрал мяч у Эль-Шаарави на правом фланге, но не обошёлся без нарушения правил.

39' Спинаццола продолжает активно поддерживать атаки. Снова он совершил рывок по левому флангу, но в очередной раз дриблинг получился неудачным.

37' На сей раз "Роме" не удалось отличиться после подачи с угла поля. Теперь уже Накамура сыграл надёжно, выбив мяч из штрафной.

36' Педрао справляется со Спинаццолой на правом фланге, выбивая игровой снаряд за лицевую линию.

35' Вот как, Жозе Моуринью решает провести замену. Уходит Афена-Гьян, а его место занимает Шомуродов.

34' Медицинская бригада "Портимоненсе" появляется на поле, чтобы оказать помощь Виллиану, которому досталось по ногам от Эль-Шаарави.

33' И сразу же ещё одну атаку попытались провести "волки", но безуспешно. Даже до штрафной площадки добраться не получилось.

32' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ТРИПИ!!! Пеллегрини выполнил угловой с левого фланга, Накамура ошибся на выходе, смахнув мяч на Трипи, который с угла вратарской не промазал.

31' Ух, могло быть опасно! Карсдорп прострелил на дальнюю штангу на Эль-Шаарави, но Стефан совсем немного не добрался до круглого.

30' Жозе Моуринью начинает реагировать на происходящее, подходя к боковой линии. Не нравится португальцу, что его подопечные действуют вторым номером.

29' Наступление "Ромы" через центр было прервано свистком арбитра. Эль-Шаарави раньше времени совершил рывок, забравшись в положение "вне игры".

28' Пеллегрини откликнулся на передачу Карсдорпа с правого фланга и пробил с центра штрафной площади, но в правый угол не попал.

27' Афена-Гьян поборолся за мяч около углового флага на левом фланге, но добиться положительного результата не смог.

26' Карсдорп оказался на газоне на правом фланге. Виновником этого стал Жуниор, который после фола выслушал замечание от Пеллегрини.

24' "Портимоненсе" выполнил подачу со штрафного с левого фланга, но навязать борьбу на втором этаже не смог - Патрисиу уверенно сыграл кулаками.

23' Муфи выполнил непонятную передачу в штрафную площадку. Никого из партнёров там не было.

22' А вот и "волки" появляются на чужой половине поля, да ещё и создают момент, но точности не хватает. Эль-Шаарави выстрелил выше цели с правого края штрафной.

21' Релваш выиграл позицию в штрафной площадке "Ромы" и нанёс удар головой, который получился слишком неточным.

20' Андерсон совершил рывок к штрафной площадке по центру, но до него мяч так и не долетел. Манчини уверенно сыграл в воздухе.

18' Эвертон сбил Верету на правом фланге, постелившись в подкате, после чего возникла небольшая потасовка, но арбитр разобрался.

17' Ничего не смогли выжать из корнера португальцы, проиграв борьбу в воздухе, а потом ещё и правила на Карсдорпе нарушили.

16' Эвертон ушёл от Верету на правом фланге и выполнил подачу, которая адресата не нашла. Интереснее действует "Портимоненсе" в последние минут пять.

15' Сразу же португальский клуб проводит ответное наступление и тоже наносит удар, который принимает на себя Манчини.

14' А теперь Пеллегрини уже активно действует у чужой штрафной, решаясь на удар, но до ворот мяч не доходит, попадая в соперника.

13' Пеллегрини закрыл мяч корпусом перед собственной штрафной площадкой и сумел заработать стандарт в борьбе с двумя соперниками.

11' И сразу же ещё один фол фиксирует арбитр, снова со стороны итальянского клуба. На сей раз Верету срезал Андерсона на левом фланге.

10' Эль-Шаарави потерял мяч перед чужой штрафной, а потом сбил Педрао, не позволив выбежать в контратаку.

9' Пока без работы Накамура, поэтому предпочитает принять участие в перепасовке около своей штрафной.

8' Виллиан взял игру на себя на правом фланге, но обыграть один в один Спинаццолу не смог. Но аут заработал.

7' Верету опустился в оборону и надёжно сыграл на левом фланге, остановив атаку "Портимоненсе" при помощи выноса мяча в аут.

5' Эвертон отобрал мяч у Эль-Шаарави в центре поля, а вот организовать атаку не получилось, так как вариантов для обострения не нашлось.

4' Афена-Гьян прорывается по правому флангу и выполняет подачу, которая получается слишком сильной.

3' А теперь и "Портимоненсе" впервые выбирается на чужую половину поля, но ничего опасного не создаёт. Безадресным прострелом с левого фланга завершается дело.

2' Активно начинает "Рома" матч, сразу же отправляясь в атаку, но португальская команда с дебютным наступлением справляется.