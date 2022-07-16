1:0
Второй тайм
Ход матча
27'
1:0
45'
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Винья МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
-
54 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
-
28 Виллиан IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Рейш БрунуПолузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
76 КарлиносПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1
Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1
Портимоненсе
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Портимоненсе - Порту 0:1 Портимоненсе - Бирмингем 1:1 Портимоненсе - Монако 0:2 Маритиму - Портимоненсе 0:1
Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Арока - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Белененсеш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Эшторил - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Визела - Портимоненсе 1:1 Санта-Клара - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Тондела 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1
Прогнозы на матч Рома 1:0 Портимоненсе
Исход игры
Рома
95% (114)
Ничья
1.7% (2)
Портимоненсе
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
37.38% (40)
Меньше
62.62% (67)
Обе команды забьют
Да
29.91% (32)
Нет
70.09% (75)
Популярный счёт
2:0 Рома
46.7% (56)
2:1 Рома
15.8% (19)
1:0 Рома
8.3% (10)
3:0 Рома
7.5% (9)
3:1 Рома
6.7% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!