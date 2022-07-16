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Рома
1:0
Второй тайм
Портимоненсе

Ход матча

27'
Трипи Филиппо
1:0
45'
 
Прогнозы 120
Рома 95% (114)
X 1.7% (2)
Портимоненсе 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Портимоненсе
1.10
6.91
22.51
Все Коэффициенты
Рома
Портимоненсе

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1
Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1
Портимоненсе
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Портимоненсе - Порту 0:1 Портимоненсе - Бирмингем 1:1 Портимоненсе - Монако 0:2 Маритиму - Портимоненсе 0:1
Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Арока - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Белененсеш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Эшторил - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Визела - Портимоненсе 1:1 Санта-Клара - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Тондела 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1
  • Второй тайм
  • 72'
    Затяжную позиционную атаку провёл португальский клуб, но даже выполнить подачу не сумел, увлёкшись игрой в пас. 
  • Фол, нарушение
    71'
    Са не попадает по мячу, цепляя ногу Переса. Сразу после нарушения правил футболист "Портимоненсе" извинился перед соперником. 
  • 70'
    Тэмми Абрахам принимает мяч на левом краю штрафной площадки, а потом пробивает на исполнение в правый угол - не попадает. 
  • Опасный момент
    69'
    Жуниор мог сравнивать счёт, но его удар с правого края штрафной площадки успел заблокировать Бове. 
  • 68'
    Абрахам легко добирается до штрафной площадки, а там уже сталкивается с серьёзным сопротивлением, теряя мяч. 
  • Опасный момент
    67'
    Абрахам выполнил подачу с правого фланга во вратарскую, где совсем немного не достал до мяча Дзаньоло. 
  • Фол, нарушение
    65'
    Жуниор упал после борьбы с Дзаньоло, и арбитр зафиксировал фол. Жозе Моуринью это не понравилось, начал он высказывать недовольство арбитру. 
  • Фол, нарушение
    64'
    Менее чем за минуту команды совершили по фолу. Сначала Гомеш перестарался в борьбе за мяч, а потом не по правилам сражался за игровой снаряд Ибаньес. 
  • 62'
    Руй Гомеш завершил атаку дальним ударом, после которого игровой снаряд пролетел существенно выше ворот. 
  • 61'
    Во втором тайме ворота "Ромы" защищает Свилар. Но пока работы у него нет. "Портимоненсе" бьёт по воротам, но пока неточно. 
  • 60'
    Удалось португальцам перехватить инициативу, и уже они больше работают с мячом, регулярно добираясь до чужой штрафной. 
  • Угловой
    58'
    Сразу три угловых подряд исполнил "Портимоненсе", но с каждым из них уверенно справились футболисты "Ромы". 
  • Угловой
    57'
    А вот сейчас португальцам удалось добраться до чужой штрафной, да ещё и корнер заработать получилось. 
  • 56'
    Существенно прибавила после перерыва итальянская команда, не позволяя соперникам переходить на свою половину поля. 
  • Офсайд
    55'
    И сразу же ещё одно положение "вне игры" фиксирует арбитр. На сей раз раньше времени рывок совершил Дзаньоло. 
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    • Офсайд
      54'
      Абрахам врывается в штрафную площадь и пробивает мимо правого угла, да ещё и делает это из офсайда. 
    • 53'
      Ещё Залевски вышел на второй тайм у "Ромы". Он сейчас выполнил передачу из глубины поля в район штрафной, но партнёров не нашёл. 
    • 52'
      Абрахам вошёл в штрафную площадку с правого фланга и навесил на Переса, который в касание пробил слишком неточно. 
    • Замена
      50'
      Винисиус Гуарапуава появился на поле в составе португальского клуба. И именно он сейчас получил удар мячом в лицо. 
    • 49'
      Пока на своей половине поля владеет мячом "Портимоненсе", пытаясь начать позиционное наступление. 
    • 48'
      Атака "Ромы" правым флангом быстро захлебнулась. Возникло недопонимание между Дзаньоло и Ибаньесом. 
    • Замена
      47'
      Ряд замен провёл Жозе Моуринью в перерыве. Точно можем сказать, что вышли Перес, Дзаньоло, Ибаньес, Абрахам. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Время второго тайма. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершается первый тайм. Пока со счётом 1-0 выигрывает "Рома". 
    • Опасный момент
      45'
      Жуниор принимает мяч на линии штрафной площадки и стреляет - чуть выш перекладины пролетает игровой снаряд. 
    • 44'
      Эль-Шаарави ворвался в штрафную площадку левым краем и нанёс удар, который был заблокирован. 
    • 43'
      Задумчив Сержиу Паулу. До пропущенного гола его подопечные играли лучше соперника, а после результативной ошибки растворились. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Рейш потерял мяч на чужой половине поля, а потом совершил тактический фол, уронив на газон Трипи. 
    • 41'
      На своей половине поля "Портимоненсе" владеет мячом. "Рома" включает прессинг, но дивидендов он не приносит. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Рейш отобрал мяч у Эль-Шаарави на правом фланге, но не обошёлся без нарушения правил. 
    • 39'
      Спинаццола продолжает активно поддерживать атаки. Снова он совершил рывок по левому флангу, но в очередной раз дриблинг получился неудачным. 
    • Угловой
      37'
      На сей раз "Роме" не удалось отличиться после подачи с угла поля. Теперь уже Накамура сыграл надёжно, выбив мяч из штрафной. 
    • 36'
      Педрао справляется со Спинаццолой на правом фланге, выбивая игровой снаряд за лицевую линию. 
    • Замена
      35'
      Вот как, Жозе Моуринью решает провести замену. Уходит Афена-Гьян, а его место занимает Шомуродов. 
    • Травма, повреждение
      34'
      Медицинская бригада "Портимоненсе" появляется на поле, чтобы оказать помощь Виллиану, которому досталось по ногам от Эль-Шаарави. 
    • 33'
      И сразу же ещё одну атаку попытались провести "волки", но безуспешно. Даже до штрафной площадки добраться не получилось. 
    • Описание гола
      32'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ТРИПИ!!! Пеллегрини выполнил угловой с левого фланга, Накамура ошибся на выходе, смахнув мяч на Трипи, который с угла вратарской не промазал. 
    • Опасный момент
      31'
      Ух, могло быть опасно! Карсдорп прострелил на дальнюю штангу на Эль-Шаарави, но Стефан совсем немного не добрался до круглого. 
    • 30'
      Жозе Моуринью начинает реагировать на происходящее, подходя к боковой линии. Не нравится португальцу, что его подопечные действуют вторым номером. 
    • Офсайд
      29'
      Наступление "Ромы" через центр было прервано свистком арбитра. Эль-Шаарави раньше времени совершил рывок, забравшись в положение "вне игры". 
    • Опасный момент
      28'
      Пеллегрини откликнулся на передачу Карсдорпа с правого фланга и пробил с центра штрафной площади, но в правый угол не попал. 
    • 27'
      Афена-Гьян поборолся за мяч около углового флага на левом фланге, но добиться положительного результата не смог. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Карсдорп оказался на газоне на правом фланге. Виновником этого стал Жуниор, который после фола выслушал замечание от Пеллегрини. 
    • 24'
      "Портимоненсе" выполнил подачу со штрафного с левого фланга, но навязать борьбу на втором этаже не смог - Патрисиу уверенно сыграл кулаками. 
    • 23'
      Муфи выполнил непонятную передачу в штрафную площадку. Никого из партнёров там не было. 
    • Опасный момент
      22'
      А вот и "волки" появляются на чужой половине поля, да ещё и создают момент, но точности не хватает. Эль-Шаарави выстрелил выше цели с правого края штрафной. 
    • 21'
      Релваш выиграл позицию в штрафной площадке "Ромы" и нанёс удар головой, который получился слишком неточным. 
    • 20'
      Андерсон совершил рывок к штрафной площадке по центру, но до него мяч так и не долетел. Манчини уверенно сыграл в воздухе. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Эвертон сбил Верету на правом фланге, постелившись в подкате, после чего возникла небольшая потасовка, но арбитр разобрался. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Ничего не смогли выжать из корнера португальцы, проиграв борьбу в воздухе, а потом ещё и правила на Карсдорпе нарушили. 
    • 16'
      Эвертон ушёл от Верету на правом фланге и выполнил подачу, которая адресата не нашла. Интереснее действует "Портимоненсе" в последние минут пять. 
    • 15'
      Сразу же португальский клуб проводит ответное наступление и тоже наносит удар, который принимает на себя Манчини. 
    • 14'
      А теперь Пеллегрини уже активно действует у чужой штрафной, решаясь на удар, но до ворот мяч не доходит, попадая в соперника. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Пеллегрини закрыл мяч корпусом перед собственной штрафной площадкой и сумел заработать стандарт в борьбе с двумя соперниками. 
    • Фол, нарушение
      11'
      И сразу же ещё один фол фиксирует арбитр, снова со стороны итальянского клуба. На сей раз Верету срезал Андерсона на левом фланге. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Эль-Шаарави потерял мяч перед чужой штрафной, а потом сбил Педрао, не позволив выбежать в контратаку. 
    • 9'
      Пока без работы Накамура, поэтому предпочитает принять участие в перепасовке около своей штрафной. 
    • 8'
      Виллиан взял игру на себя на правом фланге, но обыграть один в один Спинаццолу не смог. Но аут заработал. 
    • 7'
      Верету опустился в оборону и надёжно сыграл на левом фланге, остановив атаку "Портимоненсе" при помощи выноса мяча в аут. 
    • 5'
      Эвертон отобрал мяч у Эль-Шаарави в центре поля, а вот организовать атаку не получилось, так как вариантов для обострения не нашлось. 
    • 4'
      Афена-Гьян прорывается по правому флангу и выполняет подачу, которая получается слишком сильной. 
    • 3'
      А теперь и "Портимоненсе" впервые выбирается на чужую половину поля, но ничего опасного не создаёт. Безадресным прострелом с левого фланга завершается дело. 
    • 2'
      Активно начинает "Рома" матч, сразу же отправляясь в атаку, но португальская команда с дебютным наступлением справляется. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток! 
    • До матча
    • Футболисты выходят на поле. 
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция товарищеского матча "Рома" - "Портимоненсе", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    Прогнозы 120
    Рома 95% (114)
    X 1.7% (2)
    Портимоненсе 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Портимоненсе
    1.10
    6.91
    22.51
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Рома 1:0 Портимоненсе

    Исход игры
    Рома
    95% (114)
    Ничья
    1.7% (2)
    Портимоненсе
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.38% (40)
    Меньше
    62.62% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    29.91% (32)
    Нет
    70.09% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    46.7% (56)
    2:1 Рома
    15.8% (19)
    1:0 Рома
    8.3% (10)
    3:0 Рома
    7.5% (9)
    3:1 Рома
    6.7% (8)
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    Рома
    Портимоненсе
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