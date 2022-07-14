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Рома
 
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Портимоненсе
Прогнозы 3
Рома 100% (3)
X 0% (0)
Портимоненсе 0% (0)
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Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1
Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1
Портимоненсе
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Портимоненсе - Бирмингем 1:1 Портимоненсе - Монако 0:2 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3
Арока - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Белененсеш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Эшторил - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Визела - Портимоненсе 1:1 Санта-Клара - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Тондела 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Портимоненсе - Мафра 2:4
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Портимоненсе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2022, осталось 2 дня 8 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 3
    Рома 100% (3)
    X 0% (0)
    Портимоненсе 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Рома - Портимоненсе онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Портимоненсе

    Исход игры
    Рома
    100% (3)
    Ничья
    0% (0)
    Портимоненсе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (2)
    Меньше
    33.33% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (1)
    Нет
    66.67% (2)
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    Рома
    Портимоненсе
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