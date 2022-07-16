Стадион: Stadio Paolo Mazza (Ferrara)
1:2
Перерыв
Ход матча
7'
24
Онана
Андре
21
Кордац
Алекс
42
Агум
Люсьен
13
Фофана
Юссуф
36
Матазо
Элио
12
Кайо
Энрике
29
Пеле
Мамаду
15
Якобс
Исмаил
20
Марселен
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
-
24 Онана АндреВратарь
-
21 Кордац АлексВратарь
- Защитник
-
42 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
13 Фофана Юссуф
-
-
36 Матазо Элио
-
12 Кайо Энрике
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Пеле МамадуПолузащитник
-
-
-
15 Якобс Исмаил
-
-
-
20 Марселен Жан
-
-
-
Главный тренер: Клемент Пол
История личных встреч
Интер Милан
Монако
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4
Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2
Монако
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0
Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2
Прогнозы на матч Интер Милан 1:2 Монако
Исход игры
Интер Милан
77.3% (92)
Ничья
18.5% (22)
Монако
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
70.75% (75)
Меньше
29.25% (31)
Обе команды забьют
Да
82.08% (87)
Нет
17.92% (19)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
45.4% (54)
1:0 Интер Милан
11.8% (14)
1:1 Ничья
10.1% (12)
3:1 Интер Милан
7.6% (9)
2:2 Ничья
5.9% (7)
2:0 Интер Милан
3.4% (4)
3:2 Интер Милан
2.5% (3)
1:2 Монако
1.7% (2)
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