Много замен произошло в перерыве в составе монегасков.

В свою очередь, "Интер" провел всего одну замену. Вместо Роберта Госенса на второй тайм вышел Валеннтино Лазаро.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Марипан. Потребуется медицинская помощь футболисту.

С левого фланга Госенс навесил на линию вратарской, куда ворвался Лаутаро и пробил головой, но гостей на этот раз выручила перекладина.

Вынужденная замена в составе "Монако" произошла. Вместо травмированного Марипана игру продолжать будет Матсима.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв, минимальный перевес на стороне монегасков!

Долго катают мяч на чужой половине поля миланцы, но пройти массированную оборону им пока не удается.

В центре поля Вандерсон получил по ногам в подкате от Гальярдини. Штрафной удар исполнять будут монегаски.

С левого фланга Госенс забросил на дальнюю штангу, но здесь Лукаку не смог пробить в борьбе против Фофана.

На чужой половине поля грамотно подставился Лаутаро и заработал для своей команды перспективный стандарт.

Грубо наступил Белланова на ногу сопернику в центре поля. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

С фланга Головин прострелил в центр штрафной на Бен-Йеддера, но в последний момент Галярдини смог перехватить мяч.

Мог убегать на ворота соперника Лаутаро после паса от Госенса, но не удалось ему обработать мяч как следует. Момент был упущен.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Роберто Гальярдини! Навесил с угла поля Белланова в центр вратарской, где пробил головой Лукаку. В падении смог отбить ногой перед собой Нюбель, но точно на Гальярдини, который в падении протолкнул снаряд уже в пустые ворота.

Гальярдини запустил пасом по правой бровке Белланову, но тот напоролся на Вандерсона, который отобрал мяч в подкате.

Накрутил соперника на фланге Белланова и навесил тут же в штрафную, но мяч в полете выскочил за лицевую линию.

Пауза в матче. Судья остановил игру и дал возможность футболистам перевести дух и попить воды.

Диагональным пасом Димарко искал на чужой половине поля Лукаку, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

С левого фланга в штрафную забросил Гальярдини на ход Лукаку, но первым на мяче оказался вышедший из ворот Нюбель.

Прорвался в штрафную соперника Фолланд на скорости и отдал поперек на Кайо, но перехватил мяч в подкате Димарко.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Виссам Бен-Йеддер! Поймали соперника монегаски на контратаке. Головин идеальным пасом запустил в штрафную Бен-Йеддера, который оторвался от защитника и отправил мяч в сетку, эффектно перебросив вышедшего из ворот Хандановича.

С левого фланга низом Кайо отдал в центр на Бен-Йеддера, который пробил вторым касанием, но на пути мяча оказался Димарко.

Теперь уже Фолланд пробивал с линии чужой штрафной после скидки от Головина, но мяч полетел крайне неточно.

Д'Амброзио забросил на правый фланг, куда забегал Белланова, но Кайо головой вынес сферу за боковую линию.

24' Димарко отличный пас вырезал в штрафную на ход Лукаку, но Матазо вовремя вернулся в оборону и вынес сферу в аут.

23' Проникающий пас в чужую штрафную исполнял Головин на ход Фолланду, но того от мяча оттеснил корпусом Дармиан.

22' Выиграл подбор Лаутаро в чужой штрафной и с лету пробил по воротам, но на пути мяча оказался Дисаси.

21' С левого фланга прострелил в центр штрафной Гальярдини, но здесь никто из партнеров не смог пробить по воротам.

20' Выиграл подбор у штрафной соперника Матазо и пробил по воротам тут же, но мяч стал легкой добычей для Хандановича.

19' Диагональ исполнял Матазо на левый фланг, куда забегал Кайо, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.

18' Пробивал по воротам Лукаку головой после навеса от Беллановы с правого фланга, но мяч полетел крайне неточно.

17' Проникающий пас исполнял Головин в штрафную на Бен-Йеддера, но тот оказался в положении "вне игры".

16' Пробивал головой Лаутаро с линии вратарской после подачи от Беллановы, но мяч полетел намного выше перекладины.

15' Белланова с фланга навесил в центр штрафной на Лаутаро, но того опередил Дисаси и головой вынес сферу на угловой.

14' В центре поля Фофана заехал по ногам Госенсу. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Интера".

13' Диагональ исполнял Гальярдини на левый фланг, куда забегал Госен, но в борьбе с защитником выпустил он мяч в аут.

12' С левого фланга сместился в центр на скорости Фолланд и пробил с острого угла, но мяч полетел крайне неточно.

11' После поперечного паса от Мхитаряна пробивал с линии штрафной Лаутаро, но мяч полетел рядом со штангой.

9' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Александр Головин! Удалось выйти вперед монегаскам. Прорвался по центру в контратаку Бен-Йеддер и отдал пас поперек на Головина, который вторым касанием легко переиграл Ханадновича, пробив точно в нижний угол.

8' Догнал сферу у лицевой линии Госенс и тут же навесил в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

7' По флангу отдавал пас Головин на ход Фолланду, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

6' Мягко забросил Гальярдини в штрафную, куда врывался Лукаку, но мяч спокойно вынес в центр поля Марипан.

5' Продавил соперника по флангу Госенс и покатил низом в штрафную, но перехватил этот пас в подкате Дисаси.

4' С правого фланга навесил Мхитарян в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.

3' Прорвался к штрафной соперника по центру Бен-Йеддер и пробил по воротам, но мяч оказался в руках Хандновича.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных сине-черных цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы.