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Стадион:
Интер Милан
1:2
Перерыв
Монако

Ход матча

7'
0:1
Головин Александр
Прогнозы 119
Интер Милан 77.3% (92)
X 18.5% (22)
Монако 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Монако
1.78
4.40
4.45
Все Коэффициенты
Новости
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
36
Дармиан
Маттео
12
Белланова
Рауль
14
Аслани
Кристьян
22
Мхитарян
Генрих
8
Госенс
Робин
90
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
32
Димарко
Федерико
5
Гальярдини
Роберто
24
Онана
Андре
21
Кордац
Алекс
15
Лазаро
Валентино
42
Агум
Люсьен
11
Корреа
Хоакин
23
Барелла
Николо
95
Бастони
Алессандро
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
6
Де
Врей
Стефан
2
Дюмфрис
Дензел
9
Джеко
Эдин
47
Фонтанаросса
Алессандро
24
Нюбель
Александр
7
Скардовелли
Вандерсон
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
13
Фофана
Юссуф
5
Бадьяшиль
Бенуа
36
Матазо
Элио
12
Кайо
Энрике
31
Фолланд
Кевин
10
Бен-Йеддер
Виссам
17
Головин
Александр
9
Дидийон
Томас
8
Лукас
Жан
4
Желсон
Мартиньш
29
Пеле
Мамаду
1
Агилар
Рубен
2
Аклиоче
Махнес
15
Якобс
Исмаил
16
Лемаршаль
Феликс
18
Магасса
Сунгуту
20
Марселен
Жан
23
Матсима
Крислен
19
Минамино
Такуми
Интер Милан

История личных встреч

Интер Милан
Монако

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
0:1

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4
Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2
Монако
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0
Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2
  • Второй тайм
  • Замена
    48'
    В свою очередь, "Интер" провел всего одну замену. Вместо Роберта Госенса на второй тайм вышел Валеннтино Лазаро.
  • Замена
    47'
    Много замен произошло в перерыве в составе монегасков.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв, минимальный перевес на стороне монегасков!
  • Замена
    45'
    Вынужденная замена в составе "Монако" произошла. Вместо травмированного Марипана игру продолжать будет Матсима.
  • Опасный момент
    45'
    С левого фланга Госенс навесил на линию вратарской, куда ворвался Лаутаро и пробил головой, но гостей на этот раз выручила перекладина.
  • 44'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Марипан. Потребуется медицинская помощь футболисту. 
  • Описание гола
    43'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Роберто Гальярдини! Навесил с угла поля Белланова в центр вратарской, где пробил головой Лукаку. В падении смог отбить ногой перед собой Нюбель, но точно на Гальярдини, который в падении протолкнул снаряд уже в пустые ворота.
  • 42'
    Мог убегать на ворота соперника Лаутаро после паса от Госенса, но не удалось ему обработать мяч как следует. Момент был упущен.
  • 41'
    С фланга Головин прострелил в центр штрафной на Бен-Йеддера, но в последний момент Галярдини смог перехватить мяч.
  • 40'
    Грубо наступил Белланова на ногу сопернику в центре поля. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 39'
    На чужой половине поля грамотно подставился Лаутаро и заработал для своей команды перспективный стандарт.
  • 38'
    С левого фланга Госенс забросил на дальнюю штангу, но здесь Лукаку не смог пробить в борьбе против Фофана.
  • 37'
    В центре поля Вандерсон получил по ногам в подкате от Гальярдини. Штрафной удар исполнять будут монегаски.
  • 36'
    Долго катают мяч на чужой половине поля миланцы, но пройти массированную оборону им пока не удается.
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    • 35'
      Д'Амброзио забросил на правый фланг, куда забегал Белланова, но Кайо головой вынес сферу за боковую линию.
    • 34'
      Теперь уже Фолланд пробивал с линии чужой штрафной после скидки от Головина, но мяч полетел крайне неточно.
    • 33'
      С левого фланга низом Кайо отдал в центр на Бен-Йеддера, который пробил вторым касанием, но на пути мяча оказался Димарко.
    • Описание гола
      32'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Виссам Бен-Йеддер! Поймали соперника монегаски на контратаке. Головин идеальным пасом запустил в штрафную Бен-Йеддера, который оторвался от защитника и отправил мяч в сетку, эффектно перебросив вышедшего из ворот Хандановича.
    • 31'
      Прорвался в штрафную соперника Фолланд на скорости и отдал поперек на Кайо, но перехватил мяч в подкате Димарко.
    • 30'
      С левого фланга в штрафную забросил Гальярдини на ход Лукаку, но первым на мяче оказался вышедший из ворот Нюбель.
    • 29'
      Диагональным пасом Димарко искал на чужой половине поля Лукаку, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 27'
      Пауза в матче. Судья остановил игру и дал возможность футболистам перевести дух и попить воды. 
    • 26'
      Накрутил соперника на фланге Белланова и навесил тут же в штрафную, но мяч в полете выскочил за лицевую линию.
    • 25'
      Гальярдини запустил пасом по правой бровке Белланову, но тот напоролся на Вандерсона, который отобрал мяч в подкате.
    • 24'
      Димарко отличный пас вырезал в штрафную на ход Лукаку, но Матазо вовремя вернулся в оборону и вынес сферу в аут.
    • 23'
      Проникающий пас в чужую штрафную исполнял Головин на ход Фолланду, но того от мяча оттеснил корпусом Дармиан.
    • 22'
      Выиграл подбор Лаутаро в чужой штрафной и с лету пробил по воротам, но на пути мяча оказался Дисаси.
    • 21'
      С левого фланга прострелил в центр штрафной Гальярдини, но здесь никто из партнеров не смог пробить по воротам.
    • 20'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Матазо и пробил по воротам тут же, но мяч стал легкой добычей для Хандановича.
    • 19'
      Диагональ исполнял Матазо на левый фланг, куда забегал Кайо, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.
    • 18'
      Пробивал по воротам Лукаку головой после навеса от Беллановы с правого фланга, но мяч полетел крайне неточно.
    • Офсайд
      17'
      Проникающий пас исполнял Головин в штрафную на Бен-Йеддера, но тот оказался в положении "вне игры".
    • 16'
      Пробивал головой Лаутаро с линии вратарской после подачи от Беллановы, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • Угловой
      15'
      Белланова с фланга навесил в центр штрафной на Лаутаро, но того опередил Дисаси и головой вынес сферу на угловой.
    • 14'
      В центре поля Фофана заехал по ногам Госенсу. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Интера".
    • 13'
      Диагональ исполнял Гальярдини на левый фланг, куда забегал Госен, но в борьбе с защитником выпустил он мяч в аут.
    • 12'
      С левого фланга сместился в центр на скорости Фолланд и пробил с острого угла, но мяч полетел крайне неточно.
    • 11'
      После поперечного паса от Мхитаряна пробивал с линии штрафной Лаутаро, но мяч полетел рядом со штангой.
    • Описание гола
      9'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Александр Головин! Удалось выйти вперед монегаскам. Прорвался по центру в контратаку Бен-Йеддер и отдал пас поперек на Головина, который вторым касанием легко переиграл Ханадновича, пробив точно в нижний угол.
    • 8'
      Догнал сферу у лицевой линии Госенс и тут же навесил в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 7'
      По флангу отдавал пас Головин на ход Фолланду, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 6'
      Мягко забросил Гальярдини в штрафную, куда врывался Лукаку, но мяч спокойно вынес в центр поля Марипан.
    • 5'
      Продавил соперника по флангу Госенс и покатил низом в штрафную, но перехватил этот пас в подкате Дисаси.
    • 4'
      С правого фланга навесил Мхитарян в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 3'
      Прорвался к штрафной соперника по центру Бен-Йеддер и пробил по воротам, но мяч оказался в руках Хандновича.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных сине-черных цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Приглашаю Вас на товарищеский поединок двух интересных команд, "Интер" сразиться с "Монако". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    Прогнозы 119
    Интер Милан 77.3% (92)
    X 18.5% (22)
    Монако 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Монако
    1.78
    4.40
    4.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Интер Милан 1:2 Монако онлайн

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    Прогнозы на матч Интер Милан 1:2 Монако

    Исход игры
    Интер Милан
    77.3% (92)
    Ничья
    18.5% (22)
    Монако
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.75% (75)
    Меньше
    29.25% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    82.08% (87)
    Нет
    17.92% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    45.4% (54)
    1:0 Интер Милан
    11.8% (14)
    1:1 Ничья
    10.1% (12)
    3:1 Интер Милан
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    5.9% (7)
    2:0 Интер Милан
    3.4% (4)
    3:2 Интер Милан
    2.5% (3)
    1:2 Монако
    1.7% (2)
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    Интер Милан
    Монако
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