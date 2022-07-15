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Лига чемпионов

2022-2023
Марибор
 
Позже
Шериф
Прогнозы 39
Марибор 43.6% (17)
X 30.8% (12)
Шериф 25.6% (10)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роко Батурина 2 1
Репас Ян 0 0
Бозик Марко 0 0
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронаветер Рок 1 0
Репас Ян 1 0
Зугеля Нино 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раделич Степан 1 0
Янсане Момо 1 0
Уаттара Абу 1 0
Лушкья Реги 1 0
Гедес Ренан 1 0
Киабу Мусса 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Марибор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Марибор - Радомлье 0:3 Шахтёр Солигорск - Марибор 0:2 Марибор - Шахтёр Солигорск 0:0 Марибор - Партизани 1:1
Марибор - Тузла Сити 1:1 Мура - Марибор 1:3 Марибор - Алюминий 3:1 Браво - Марибор 3:1 Марибор - Копер 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:2 Марибор - Радомлье 0:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0 Домжале - Марибор 0:2 Марибор - Целе 1:0 Марибор - Мура 1:1 Алюминий - Марибор 3:3 Марибор - Браво 1:2 Копер - Марибор 1:2 Марибор - Табор Сежана 2:0 Радомлье - Марибор 1:4
Шериф
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2
Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3 Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Шериф - Милсами 1:0 Брага - Шериф 2:0 Шериф - Брага 2:0 Шериф - Зимбру 4:0 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Петрокуб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 7:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марибор - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2022, осталось 2 дня 17 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Марибор 43.6% (17)
    X 30.8% (12)
    Шериф 25.6% (10)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Марибор - Шериф онлайн

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    Прогнозы на матч Марибор - Шериф

    Исход игры
    Марибор
    43.6% (17)
    Ничья
    30.8% (12)
    Шериф
    25.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.54% (15)
    Меньше
    59.46% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (26)
    Нет
    29.73% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.2% (11)
    2:1 Марибор
    25.6% (10)
    1:0 Марибор
    15.4% (6)
    1:2 Шериф
    12.8% (5)
    0:1 Шериф
    5.1% (2)
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    Марибор
    Шериф
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