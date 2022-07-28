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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Зриньски
3:2
Конец матча
Тирана
0'
1:0
25' Гол
Янкович Нико
2:0
36' Гол
Тичинович Марио
2:1
51' Гол
Исмайльгечи Марсель
55' Желтая карточка
Юкич Иван
56' Желтая карточка
Исмайльгечи Марсель
3:1
80' Гол
Чуже Марио
82' Желтая карточка
Сучич Петар
3:2
83' Гол
Джиджа Редон
85' Желтая карточка
Малекинусич Матия
86' Желтая карточка
Баришич Хрвое
87' Желтая карточка
Мандич Никола
88' Желтая карточка
Илинкович Сильвио
90' Желтая карточка
Джиджа Редон
90'+4

Ход матча

25'
Янкович Нико
(Баришич Хрвое)
1:0
36'
Тичинович Марио
(Юкич Иван)
2:0
51'
2:1
Исмайльгечи Марсель
(Сулейманов Таулан)
55'
Юкич Иван
 
56'
 
Исмайльгечи Марсель
57'
 
Хасани Флорент
Девид
65'
Илинкович Сильвио
Тичинович Марио
 
65'
Чуже Марио
Каменар Карло
 
74'
Малекинусич Матия
Юкич Иван
 
74'
Сучич Петар
Янкович Нико
 
80'
Чуже Марио
3:1
82'
Сучич Петар
 
83'
Мандич Никола
Билбия Неманья
 
83'
3:2
Джиджа Редон
(Исмайльгечи Марсель)
84'
 
Кефалия Клеви
Алекси Альбано
84'
 
Нури Марлинд
Тосевски Кристиан
85'
Малекинусич Матия
 
86'
Баришич Хрвое
 
87'
Мандич Никола
 
88'
Илинкович Сильвио
 
90'
 
Джиджа Редон

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 9
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 112
Зриньски 80.4% (90)
X 12.5% (14)
Тирана 7.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
22
Чондрич
Йосип
6
Чорлука
Йосип
70
Магдич
Марин
4
Баришич
Хрвое
50
Мемия
Керим
88
Каменар
Карло
21
Савич
Игор
91
Тичинович
Марио
44
Янкович
Нико
7
Юкич
Иван
99
Билбия
Неманья
97
Бекай
Висар
5
Найдовски
Филип
20
Беиратш
Жослен
2
Тосевски
Кристиан
14
Исмайльгечи
Марсель
8
Тотре
Эннур
6
Алекси
Альбано
10
Лимай
Весель
99
Сулейманов
Таулан
27
Девид
19
Джиджа
Редон
Зриньски
4-2-3-1
Тирана
4-3-3

История личных встреч

Зриньски
Тирана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тичинович Марио 1 0.5
Чуже Марио 1 0.5
Янкович Нико 1 0.5
Билбия Неманья 1 (1) 0.5
Баришич Хрвое 0 0
Юкич Иван 0 0
Тирана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исмайльгечи Марсель 1 0.5
Джиджа Редон 1 0.5
Сулейманов Таулан 0 0

Карточки

Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баришич Хрвое 1 0
Мандич Никола 1 0
Юкич Иван 1 0
Каменар Карло 1 0
Янкович Нико 1 0
Малекинусич Матия 1 0
Сучич Петар 1 0
Илинкович Сильвио 1 0
Тирана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найдовски Филип 1 0
Джиджа Редон 1 0
Исмайльгечи Марсель 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Зриньски
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зриньски - Железничар 1:2 Тирана - Зриньски 0:1 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0
Зриньски - Игман Коньич 2:0 Рудар Приедор - Зриньски 0:2 Зриньски - Леотар 1:0 Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Вележ 1:1 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Широки Бриег 1:0 Железничар - Зриньски 1:2 Зриньски - Сараево 4:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:1 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Зриньски - Радник Сурдулица 4:0 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Радник Сурдулица 4:1 Рудар Приедор - Зриньски 0:1 Зриньски - Леотар 6:2
Тирана
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тирана - Зриньски 0:1 Тирана - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Тирана 1:0 Фенербахче - Тирана 4:0
Тирана - Кукес 2:3 Динамо Тирана - Тирана 2:1 Тирана - Влазния Шкодер 3:1 Партизани - Тирана 1:2 Тирана - Теута 1:1 Лачи - Тирана 1:0 Тирана - Кастриоти 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3 Скендербеу - Тирана 0:4 Кукес - Тирана 0:0 Тирана - Динамо Тирана 1:0 Влазния Шкодер - Тирана 1:2 Тирана - Партизани 0:0 Теута - Тирана 0:2 Тирана - Лачи 4:1 Кастриоти - Тирана 2:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Тичинович Марио бьет в цель!
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Niko Jankovic бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HSK Zrinjski Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Зриньски 80.4% (90)
    X 12.5% (14)
    Тирана 7.1% (8)
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    Прогнозы на матч Зриньски 3:2 Тирана

    Исход игры
    Зриньски
    80.4% (90)
    Ничья
    12.5% (14)
    Тирана
    7.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.93% (31)
    Меньше
    72.07% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    34.23% (38)
    Нет
    65.77% (73)
    Популярный счёт
    1:0 Зриньски
    36.6% (41)
    2:0 Зриньски
    21.4% (24)
    2:1 Зриньски
    18.8% (21)
    1:1 Ничья
    9.8% (11)
    3:0 Зриньски
    3.6% (4)
    1:2 Тирана
    2.7% (3)
    0:1 Тирана
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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