Стадион: HSK Zrinjski Stadium
0'
1:0
25' ГолЯнкович Нико
2:0
36' ГолТичинович Марио
2:1
51' ГолИсмайльгечи Марсель
55' Желтая карточкаЮкич Иван
56' Желтая карточкаИсмайльгечи Марсель
3:1
80' ГолЧуже Марио
82' Желтая карточкаСучич Петар
3:2
83' ГолДжиджа Редон
85' Желтая карточкаМалекинусич Матия
86' Желтая карточкаБаришич Хрвое
87' Желтая карточкаМандич Никола
88' Желтая карточкаИлинкович Сильвио
90' Желтая карточкаДжиджа Редон
90'+4
Ход матча
25'
1:0
36'
2:0
51'
55'
57'
80'
3:1
82'
83'
86'
87'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 9
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
70
Магдич
Марин
50
Мемия
Керим
21
Савич
Игор
44
Янкович
Нико
97
Бекай
Висар
10
Лимай
Весель
27
Девид
19
Джиджа
Редон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
70 Магдич МаринЗащитник
- Защитник
-
50 Мемия КеримЗащитник
- Полузащитник
-
21 Савич ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Янкович НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
95 Сенич МатейПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Сучич ПетарПолузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Якирович Сергей
- Основной состав
-
97 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лимай ВесельПолузащитник
- Нападающий
-
27 ДевидНападающий
-
19 Джиджа РедонНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кири ТомасВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Нури МарлиндЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Гюмси АльдиНападающий
-
Главный тренер: Шехи Оргес
История личных встреч
Зриньски
Тирана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зриньски
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тичинович Марио
|1
|0.5
|Чуже Марио
|1
|0.5
|Янкович Нико
|1
|0.5
|Билбия Неманья
|1 (1)
|0.5
|Баришич Хрвое
|0
|0
|Юкич Иван
|0
|0
Тирана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исмайльгечи Марсель
|1
|0.5
|Джиджа Редон
|1
|0.5
|Сулейманов Таулан
|0
|0
Карточки
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баришич Хрвое
|1
|0
|Мандич Никола
|1
|0
|Юкич Иван
|1
|0
|Каменар Карло
|1
|0
|Янкович Нико
|1
|0
|Малекинусич Матия
|1
|0
|Сучич Петар
|1
|0
|Илинкович Сильвио
|1
|0
Тирана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найдовски Филип
|1
|0
|Джиджа Редон
|1
|0
|Исмайльгечи Марсель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Зриньски
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зриньски - Железничар 1:2 Тирана - Зриньски 0:1 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0
Зриньски - Игман Коньич 2:0 Рудар Приедор - Зриньски 0:2 Зриньски - Леотар 1:0 Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Вележ 1:1 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Широки Бриег 1:0 Железничар - Зриньски 1:2 Зриньски - Сараево 4:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:1 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Зриньски - Радник Сурдулица 4:0 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Радник Сурдулица 4:1 Рудар Приедор - Зриньски 0:1 Зриньски - Леотар 6:2
Тирана
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тирана - Зриньски 0:1 Тирана - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Тирана 1:0 Фенербахче - Тирана 4:0
Тирана - Кукес 2:3 Динамо Тирана - Тирана 2:1 Тирана - Влазния Шкодер 3:1 Партизани - Тирана 1:2 Тирана - Теута 1:1 Лачи - Тирана 1:0 Тирана - Кастриоти 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3 Скендербеу - Тирана 0:4 Кукес - Тирана 0:0 Тирана - Динамо Тирана 1:0 Влазния Шкодер - Тирана 1:2 Тирана - Партизани 0:0 Теута - Тирана 0:2 Тирана - Лачи 4:1 Кастриоти - Тирана 2:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Зриньски 3:2 Тирана
Исход игры
Зриньски
80.4% (90)
Ничья
12.5% (14)
Тирана
7.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
27.93% (31)
Меньше
72.07% (80)
Обе команды забьют
Да
34.23% (38)
Нет
65.77% (73)
Популярный счёт
1:0 Зриньски
36.6% (41)
2:0 Зриньски
21.4% (24)
2:1 Зриньски
18.8% (21)
1:1 Ничья
9.8% (11)
3:0 Зриньски
3.6% (4)
1:2 Тирана
2.7% (3)
0:1 Тирана
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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