Стадион: А. Ле Кок Арена
1:1
Второй тайм: 90'
0'
15' Желтая карточкаАпап Фердинандо
16' Желтая карточкаУдже Максимилиано
58' Желтая карточкаИскьер Габриэль
72' Желтая карточкаРооснупп Марк-Оливер
0:1
78' ГолАпап Фердинандо
1:1
79' ГолЭйгус Карл
Ход матча
15'
58'
73'
73'
78'
79'
1:1
80'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
67
Антонов
Илья
22
Пикк
Артур
23
Велиев
Мурад
17
Кирсс
Роберт
24
Коне
Ибрагим
18
Тэйлор
42
Дьяките
Али
- Основной состав
- Вратарь
-
67 Антонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Пикк АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Велиев МурадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кирсс РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ярве АндресЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ЛилиуНападающий
-
55 Эйгус КарлНападающий
-
Главный тренер: Ivan Stojkovic
- Основной состав
-
24 Коне ИбрагимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 ТэйлорПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Дьяките АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Грек ЗакариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Pisanu
История личных встреч
Левадия Таллин
Хибернианс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Левадия Таллин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.5
|Удже Максимилиано
|1
|0.5
|Рооснупп Марк-Оливер
|0
|0
Хибернианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Апап Фердинандо
|1
|0.5
|Дегабриэле Юрген
|1
|0.5
|Муритала Юнуса
|1
|0.5
|Велла Данстэн
|0
|0
|Гроотхюсен Теренс
|0
|0
Карточки
Левадия Таллин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леписту Брент
|1
|0
|Удже Максимилиано
|1
|0
|Рооснупп Марк-Оливер
|1
|0
Хибернианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерафа Джозеф
|1
|0
|Апап Фердинандо
|1
|0
|Gonzalo Llerena
|1
|0
|Искьер Габриэль
|1
|0
|Грек Закари
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Левадия Таллин
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хибернианс - Левадия Таллин 3:2 Таммека - Левадия Таллин 0:3 Левадия Таллин - Калев 3:1 Курессааре - Левадия Таллин 1:1
Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик 1:6 Левадия Таллин - Пярну Вапрус 4:1 Левадия Таллин - Флора Таллин 1:1 Легион Таллин - Левадия Таллин 1:3 Нымме Калью - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Калев - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Нарва Транс 6:0 Таммека - Левадия Таллин 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 2:0 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Курессааре 1:0 Левадия Таллин - Нымме Калью 1:1 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Таммека 4:0 Левадия Таллин - Легион Таллин 2:0
Хибернианс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хибернианс - Левадия Таллин 3:2 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Хибернианс - Гзира Юнайтед 2:2
Хибернианс - Флориана 1:2 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:1 Хибернианс - Биркиркара 3:1 Гудья Юнайтед - Хибернианс 0:2 Хибернианс - Флориана 0:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Флориана - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Бальцан 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Хибернианс - Биркиркара 2:3 Валлетта - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Слима Уондерерс 1:0 Santa Lucia F.C. - Хибернианс 0:0 Моста - Хибернианс 1:1 Хибернианс - Сиренс 1:1 Гудья Юнайтед - Хибернианс 1:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Левадия Таллин 1:1 Хибернианс
Исход игры
Левадия Таллин
59.1% (68)
Ничья
22.6% (26)
Хибернианс
18.3% (21)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (59)
Меньше
47.79% (54)
Обе команды забьют
Да
72.57% (82)
Нет
27.43% (31)
Популярный счёт
2:1 Левадия Таллин
32.2% (37)
1:1 Ничья
20% (23)
1:0 Левадия Таллин
11.3% (13)
1:2 Хибернианс
10.4% (12)
2:0 Левадия Таллин
9.6% (11)
3:1 Левадия Таллин
4.3% (5)
0:2 Хибернианс
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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