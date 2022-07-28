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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Левадия Таллин
1:1
Конец матча
Хибернианс
0'
15' Желтая карточка
Апап Фердинандо
16' Желтая карточка
Удже Максимилиано
58' Желтая карточка
Искьер Габриэль
72' Желтая карточка
Рооснупп Марк-Оливер
0:1
78' Гол
Апап Фердинандо
1:1
79' Гол
Эйгус Карл
90' Желтая карточка
Грек Закари
90' Желтая карточка
Лилиу
90'+7

Ход матча

15'
 
Апап Фердинандо
16'
Удже Максимилиано
 
54'
 
Муритала Юнуса
Гроотхюсен Теренс
58'
 
Искьер Габриэль
64'
Рооснупп Марк-Оливер
Бегларишвили Закария
 
72'
Рооснупп Марк-Оливер
 
73'
Эйгус Карл
Пикк Артур
 
73'
Лилиу
Велиев Мурад
 
78'
0:1
Апап Фердинандо
(Дегабриэле Юрген)
79'
Эйгус Карл
(Лилиу)
1:1
80'
 
Грек Закари
Тэйлор
82'
Пеэтсон Расмус
Антонов Илья
 
85'
 
Менса Габриэль
Греч Джейк
90'
 
Грек Закари
90'
Лилиу
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 115
Левадия Таллин 59.1% (68)
X 22.6% (26)
Хибернианс 18.3% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
99
Валлнер
Карл-Андре
67
Антонов
Илья
4
Удже
Максимилиано
3
Митрович
Милан
22
Пикк
Артур
70
Путинчанин
Марко
10
Леписту
Брент
23
Велиев
Мурад
49
Бегларишвили
Закария
14
Эйджийри
Эрнест
17
Кирсс
Роберт
24
Коне
Ибрагим
3
Апап
Фердинандо
88
Соарес
Родолфо
6
Gonzalo
Llerena
22
Искьер
Габриэль
18
Тэйлор
12
Велла
Данстэн
42
Дьяките
Али
8
Греч
Джейк
10
Дегабриэле
Юрген
9
Гроотхюсен
Теренс
Левадия Таллин
4-2-3-1
Хибернианс
4-4-2

История личных встреч

Левадия Таллин
Хибернианс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Левадия Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйджийри Эрнест 1 0.5
Удже Максимилиано 1 0.5
Эйгус Карл 1 0.5
Лилиу 0 0
Рооснупп Марк-Оливер 0 0
Хибернианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Апап Фердинандо 2 1
Дегабриэле Юрген 1 0.5
Муритала Юнуса 1 0.5
Велла Данстэн 0 0
Гроотхюсен Теренс 0 0

Карточки

Левадия Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лилиу 1 0
Леписту Брент 1 0
Удже Максимилиано 1 0
Рооснупп Марк-Оливер 1 0
Хибернианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грек Закари 2 0
Зерафа Джозеф 1 0
Апап Фердинандо 1 0
Gonzalo Llerena 1 0
Искьер Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
100%
76-90

Результаты последних матчей

Левадия Таллин
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хибернианс - Левадия Таллин 3:2 Таммека - Левадия Таллин 0:3 Левадия Таллин - Калев 3:1 Курессааре - Левадия Таллин 1:1
Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик 1:6 Левадия Таллин - Пярну Вапрус 4:1 Левадия Таллин - Флора Таллин 1:1 Легион Таллин - Левадия Таллин 1:3 Нымме Калью - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Калев - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Нарва Транс 6:0 Таммека - Левадия Таллин 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 2:0 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Курессааре 1:0 Левадия Таллин - Нымме Калью 1:1 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Таммека 4:0 Левадия Таллин - Легион Таллин 2:0
Хибернианс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хибернианс - Левадия Таллин 3:2 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Хибернианс - Гзира Юнайтед 2:2
Хибернианс - Флориана 1:2 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:1 Хибернианс - Биркиркара 3:1 Гудья Юнайтед - Хибернианс 0:2 Хибернианс - Флориана 0:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Флориана - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Бальцан 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Хибернианс - Биркиркара 2:3 Валлетта - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Слима Уондерерс 1:0 Santa Lucia F.C. - Хибернианс 0:0 Моста - Хибернианс 1:1 Хибернианс - Сиренс 1:1 Гудья Юнайтед - Хибернианс 1:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      16'
      Удже Максимилиано получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Апап Фердинандо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Левадия Таллин 59.1% (68)
    X 22.6% (26)
    Хибернианс 18.3% (21)
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    Прогнозы на матч Левадия Таллин 1:1 Хибернианс

    Исход игры
    Левадия Таллин
    59.1% (68)
    Ничья
    22.6% (26)
    Хибернианс
    18.3% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.21% (59)
    Меньше
    47.79% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    72.57% (82)
    Нет
    27.43% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Левадия Таллин
    32.2% (37)
    1:1 Ничья
    20% (23)
    1:0 Левадия Таллин
    11.3% (13)
    1:2 Хибернианс
    10.4% (12)
    2:0 Левадия Таллин
    9.6% (11)
    3:1 Левадия Таллин
    4.3% (5)
    0:2 Хибернианс
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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