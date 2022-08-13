Стадион: Шюко-Арена Зрители: 26875
0'
0:1
28' ГолКёнигсдёрффер Рансфорд
30' Желтая карточкаВасилиадис Себастиан
52' Желтая карточкаХайер Моритц
64' Желтая карточкаХак Робин
0:2
74' ГолБенеш Ласло
76' Желтая карточкаБелло Джордж
87' Желтая карточкаХюсинг Оливер
90'+6
Все видео голов с матчей
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Ход матча
28'
52'
64'
74'
0:2
76'
87'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 10
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
21
Хак
Робин
23
Серра
Янни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Белло ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ульрих Форте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
-
34 Давид ЙонасЗащитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Опоку АаронНападающий
-
41 Omar Megeed
-
-
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Арминия
Гамбург
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|1
|0.25
|Серра Янни
|1
|0.25
|Клос Фабиан
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|3
|0.75
|Бенеш Ласло
|1
|0.25
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0.25
|Киттель Сонни
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Рейс Людовит
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
|Вушкович Марио
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Клос Фабиан
|1
|0
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|Василиадис Себастиан
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайер Моритц
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1
Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0
Гамбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2
Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|2.
|Хайденхайм
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|Гамбург
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|4.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|Ян
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|9.
|Зандхаузен
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Фортуна
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Санкт-Паули
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Карлсруэ
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|14.
|Магдебург
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Арминия
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Зандхаузен
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Ян
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Карлсруэ
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Ганновер 96
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Магдебург
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|3.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Магдебург
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Ганза
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Нюрнберг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Карлсруэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Ганновер 96
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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