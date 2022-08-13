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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион: Зрители: 26875
Арминия
0:2
Конец матча
Гамбург
0'
0:1
28' Гол
Кёнигсдёрффер Рансфорд
30' Желтая карточка
Василиадис Себастиан
52' Желтая карточка
Хайер Моритц
64' Желтая карточка
Хак Робин
0:2
74' Гол
Бенеш Ласло
76' Желтая карточка
Белло Джордж
87' Желтая карточка
Хюсинг Оливер
90'+6
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
1
Капино
Стефанос
22
Сидлер
Сильван
4
Якель
Фредерик
6
Хюсинг
Оливер
5
Ощипка
Бастиан
11
Окугава
Масая
39
Василиадис
Себастиан
16
Ржатковски
Марк
21
Хак
Робин
9
Клос
Фабиан
23
Серра
Янни
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
31
Рор
Максимилиан
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
Арминия
4-4-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Арминия
Гамбург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
3:0
ТМК
2:0
ТМС
0:1
Б
2:0
Б
2:4
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 1 0.25
Серра Янни 1 0.25
Клос Фабиан 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 3 0.75
Бенеш Ласло 1 0.25
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0.25
Киттель Сонни 0 0
Мухайм Миро 0 0
Рейс Людовит 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0
Вушкович Марио 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 1 1
Клос Фабиан 1 0
Хюсинг Оливер 1 0
Василиадис Себастиан 1 0
Хак Робин 1 0
Белло Джордж 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайер Моритц 1 0
Ogechika Heil 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Вушкович Марио 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1
Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0
Гамбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2
Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 3 0 1 11 - 4 9
2. Хайденхайм 4 3 0 1 7 - 1 9
3. Гамбург 4 3 0 1 5 - 1 9
4. Хольштайн Киль 4 2 2 0 9 - 5 8
5. Ян 3 2 1 0 5 - 0 7
6. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Ганза 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
9. Зандхаузен 4 2 0 2 6 - 6 6
10. Фортуна 3 2 0 1 4 - 3 6
11. Санкт-Паули 3 1 1 1 6 - 6 4
12. Нюрнберг 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Карлсруэ 4 1 1 2 6 - 11 4
14. Магдебург 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Ганновер 96 3 0 1 2 5 - 8 1
17. Арминия 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Айнтрахт Бр 4 0 0 4 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Зандхаузен 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Кайзерслаутерн 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Хольштайн Киль 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Ян 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Карлсруэ 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Ганза 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Гамбург 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Нюрнберг 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Ганновер 96 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Магдебург 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Арминия 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Хольштайн Киль 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Магдебург 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ганза 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Падерборн 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Дармштадт 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Санкт-Паули 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Нюрнберг 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Карлсруэ 2 0 1 1 1 - 6 1
14. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Зандхаузен 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Арминия 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Ганновер 96 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 6 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      30'
      Василиадис Себастиан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Ransford Koenigsdoerffer бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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