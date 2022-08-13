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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион: Зрители: 14778
Карлсруэ
3:2
Конец матча
Зандхаузен
0'
0:1
10' Гол
Кинсомби Давид
1:1
32' Гол
Батмаз Малик
39' Желтая карточка
Ценга Эрик
53' Желтая карточка
Шлойзенер Фабиан
1:2
61' Гол
Кутуджу Ахмед
66' Желтая карточка
Жиров Александр
78' Желтая карточка
Трибулл Том
2:2
84' Гол
Рапп Симоне
3:2
87' Гол
Куэто Лукас
88' Желтая карточка
Куэто Лукас
90'+5
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
3
Гордон
Даниэль
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
38
Брайтхаупт
Тим
10
Ванитцек
Марвин
26
Небель
Пауль
24
Шлойзенер
Фабиан
9
Батмаз
Малик
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
10
Кинсомби
Давид
26
Бахманн
Яник
8
Кинсомби
Кристиан
9
Пулкраб
Матей
Карлсруэ
4-3-1-2
Зандхаузен
4-2-3-1

История личных встреч

Карлсруэ
Зандхаузен

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
0:2
Б2
0:0
Б2
2:3
Б2
3:0
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
4:0
Б2
1:3
Б2
3:0
Б2
3:1
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
1:1
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванитцек Марвин 2 (1) 0.5
Рапп Симоне 1 0.25
Куэто Лукас 1 0.25
Кауфманн Миккель 1 0.25
Батмаз Малик 1 0.25
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Гондорф Жером 0 0
Шлойзенер Фабиан 0 0
Аразе Кельвин 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Давид 3 0.75
Бахманн Яник 1 0.25
Жиров Александр 1 0.25
Кутуджу Ахмед 1 0.25
Думич Дарио 0 0
Ценга Эрик 0 0
Окороджи Чима 0 0
Кинсомби Кристиан 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Ванитцек Марвин 1 0
Куэто Лукас 1 0
Небель Пауль 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думич Дарио 2 0
Трибулл Том 2 0
Жиров Александр 2 0
Кинсомби Давид 2 0
Бахманн Яник 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Дикмайер Деннис 1 0
Ценга Эрик 1 0
Древес Патрик 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Кутуджу Ахмед 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
100%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
50%
2
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
18%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0
Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ян 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2
Зандхаузен
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1
Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 3 0 1 11 - 4 9
2. Хайденхайм 4 3 0 1 7 - 1 9
3. Дармштадт 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Гамбург 4 3 0 1 5 - 1 9
5. Хольштайн Киль 4 2 2 0 9 - 5 8
6. Ян 4 2 1 1 5 - 1 7
7. Санкт-Паули 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Фортуна 4 2 1 1 6 - 5 7
9. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Зандхаузен 4 2 0 2 6 - 6 6
11. Ганза 4 2 0 2 3 - 6 6
12. Нюрнберг 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Ганновер 96 4 1 1 2 6 - 8 4
14. Карлсруэ 4 1 1 2 6 - 11 4
15. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 5 - 7 3
16. Магдебург 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Арминия 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Айнтрахт Бр 4 0 0 4 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Дармштадт 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Зандхаузен 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Кайзерслаутерн 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Хольштайн Киль 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Ян 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Ганновер 96 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Фортуна 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Карлсруэ 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Ганза 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Гамбург 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
14. Нюрнберг 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Магдебург 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Арминия 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Хольштайн Киль 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Ян 2 1 0 1 3 - 1 3
5. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Падерборн 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Дармштадт 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Магдебург 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Ганза 2 1 0 1 1 - 4 3
10. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Санкт-Паули 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Нюрнберг 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Карлсруэ 2 0 1 1 1 - 6 1
15. Зандхаузен 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Арминия 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Ганновер 96 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 6 0
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Ценга Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Батмаз Малик бьет в цель!
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Кинсомби Давид бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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