Стадион: BBBank Wildpark Зрители: 14778
3:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолКинсомби Давид
1:1
32' ГолБатмаз Малик
39' Желтая карточкаЦенга Эрик
53' Желтая карточкаШлойзенер Фабиан
1:2
61' ГолКутуджу Ахмед
66' Желтая карточкаЖиров Александр
78' Желтая карточкаТрибулл Том
2:2
84' ГолРапп Симоне
3:2
87' ГолКуэто Лукас
88' Желтая карточкаКуэто Лукас
90'+5
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Ход матча
10'
32'
1:1
39'
53'
61'
1:2
66'
78'
84'
2:2
87'
3:2
88'
Статистика матча
-
20 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 2
-
10 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
26
Бахманн
Яник
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Жакоб КилианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасНападающий
-
31 Tim Rossmann
-
37 Luca Bolay
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
-
28 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Окс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ганда ЙосефПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Карлсруэ
Зандхаузен
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванитцек Марвин
|2 (1)
|0.5
|Рапп Симоне
|1
|0.25
|Куэто Лукас
|1
|0.25
|Кауфманн Миккель
|1
|0.25
|Батмаз Малик
|1
|0.25
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
|Шлойзенер Фабиан
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Давид
|3
|0.75
|Бахманн Яник
|1
|0.25
|Жиров Александр
|1
|0.25
|Кутуджу Ахмед
|1
|0.25
|Думич Дарио
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
|Кинсомби Кристиан
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайзе Филип
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Ванитцек Марвин
|1
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Небель Пауль
|1
|0
|Брайтхаупт Тим
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думич Дарио
|2
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Кинсомби Давид
|2
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Дикмайер Деннис
|1
|0
|Ценга Эрик
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
100%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
50%
2
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
18%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0
Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ян 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2
Зандхаузен
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1
Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|2.
|Хайденхайм
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|Дармштадт
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Гамбург
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|5.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|6.
|Ян
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|7.
|Санкт-Паули
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Фортуна
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Зандхаузен
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Ганза
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|12.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Карлсруэ
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|15.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|16.
|Магдебург
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Арминия
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Дармштадт
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Зандхаузен
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Ян
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Ганновер 96
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Фортуна
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Карлсруэ
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|14.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Магдебург
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|3.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Ян
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|5.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Нюрнберг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Карлсруэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|15.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Ганновер 96
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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