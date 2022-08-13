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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион: Зрители: 11575
Хольштайн Киль
3:0
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
1:0
12' Гол
Скрибски Стивен
25' Желтая карточка
Беккер Тимо
36' Желтая карточка
Николау Яннис
42' Желтая карточка
Арп Янн-Фите
45' Желтая карточка
Киевски Нико
2:0
73' Гол
Скрибски Стивен
3:0
82' Гол
Пихлер Бенедикт
90'+4
21
Дене
Томас
17
Беккер
Тимо
4
Эррас
Патрик
3
Коменда
Марко
16
Зандер
Филипп
23
Корб
Юлиан
25
Шульц
Марвин
27
Порат
Финн
20
Арп
Янн-Фите
9
Пихлер
Бенедикт
7
Скрибски
Стивен
16
Фейзич
Ясмин
26
Маркс
Ян-Хендрик
30
Берендт
Бриан
2
Шульц
Михаэль
27
Киевски
Нико
6
Хеннинг
Брайан
4
Николау
Яннис
10
Ферай
Иммануэль
37
Кауфманн
Фабио
20
Лаубербах
Лион
11
Ихорст
Лук
Хольштайн Киль
3-1-4-2
Айнтрахт Бр
4-3-3

История личных встреч

Хольштайн Киль
Айнтрахт Бр

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
3:1
Б2
0:0
Б2
6:2
Б2
0:0
К
2:1
Б3
1:1
Б3
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резе Фабиан 2 0.5
Скрибски Стивен 2 0.5
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.5
Беккер Тимо 1 0.25
Мюлинг Александер 1 (1) 0.25
Коменда Марко 1 0.25
Корб Юлиан 0 0
Арп Янн-Фите 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Порат Финн 2 0
Арп Янн-Фите 2 0
Корб Юлиан 1 0
Шульц Марвин 1 0
Зандер Филипп 1 0
Беккер Тимо 1 0
Мюлинг Александер 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 1 0
Кауфманн Фабио 1 0
Киевски Нико 1 0
Ферай Иммануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
11%
1
100%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
1
20%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2
Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2
Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 1:1 Боруссия-2 Д - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Саарбрюккен 0:2 Вальдхоф - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Дуйсбург 2:1 Виктория Берлин - Айнтрахт Бр 0:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 3 0 1 11 - 4 9
2. Хайденхайм 4 3 0 1 7 - 1 9
3. Гамбург 4 3 0 1 5 - 1 9
4. Хольштайн Киль 4 2 2 0 9 - 5 8
5. Ян 3 2 1 0 5 - 0 7
6. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Ганза 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
9. Зандхаузен 4 2 0 2 6 - 6 6
10. Фортуна 3 2 0 1 4 - 3 6
11. Санкт-Паули 3 1 1 1 6 - 6 4
12. Нюрнберг 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Карлсруэ 4 1 1 2 6 - 11 4
14. Магдебург 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Ганновер 96 3 0 1 2 5 - 8 1
17. Арминия 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Айнтрахт Бр 4 0 0 4 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Зандхаузен 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Кайзерслаутерн 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Хольштайн Киль 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Ян 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Карлсруэ 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Ганза 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Гамбург 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Нюрнберг 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Ганновер 96 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Магдебург 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Арминия 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Хольштайн Киль 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Магдебург 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ганза 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Падерборн 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Дармштадт 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Санкт-Паули 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Нюрнберг 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Карлсруэ 2 0 1 1 1 - 6 1
14. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Зандхаузен 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Арминия 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Ганновер 96 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Киевски Нико получил желтую карточку от судьи
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