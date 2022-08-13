Стадион: Holstein Stadion Зрители: 11575
3:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолСкрибски Стивен
25' Желтая карточкаБеккер Тимо
36' Желтая карточкаНиколау Яннис
42' Желтая карточкаАрп Янн-Фите
45' Желтая карточкаКиевски Нико
2:0
73' ГолСкрибски Стивен
3:0
82' ГолПихлер Бенедикт
90'+4
Ход матча
12'
1:0
25'
36'
42'
45'
59'
73'
82'
3:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 12
-
7 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
21
Дене
Томас
17
Беккер
Тимо
23
Корб
Юлиан
25
Шульц
Марвин
27
Порат
Финн
20
Арп
Янн-Фите
16
Фейзич
Ясмин
27
Киевски
Нико
11
Ихорст
Лук
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Корб ЮлианПолузащитник
-
25 Шульц МарвинПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
Главный тренер: Marcel Rapp
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ихорст ЛукНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Виб ДанилоЗащитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
-
17 Отто ЯриПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Эндо КейтаНападающий
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
-
Главный тренер: Michael Schiele
История личных встреч
Хольштайн Киль
Айнтрахт Бр
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Резе Фабиан
|2
|0.5
|Скрибски Стивен
|2
|0.5
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.5
|Беккер Тимо
|1
|0.25
|Мюлинг Александер
|1 (1)
|0.25
|Коменда Марко
|1
|0.25
|Корб Юлиан
|0
|0
|Арп Янн-Фите
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Порат Финн
|2
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Шульц Марвин
|1
|0
|Зандер Филипп
|1
|0
|Беккер Тимо
|1
|0
|Мюлинг Александер
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|1
|0
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|Киевски Нико
|1
|0
|Ферай Иммануэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Забито
9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
11%
1
100%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
1
20%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2
Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2
Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 1:1 Боруссия-2 Д - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Саарбрюккен 0:2 Вальдхоф - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Дуйсбург 2:1 Виктория Берлин - Айнтрахт Бр 0:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|2.
|Хайденхайм
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|Гамбург
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|4.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|Ян
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|9.
|Зандхаузен
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Фортуна
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Санкт-Паули
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Карлсруэ
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|14.
|Магдебург
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Арминия
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Зандхаузен
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Ян
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Карлсруэ
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Ганновер 96
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Магдебург
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|3.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Магдебург
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Ганза
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Нюрнберг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Карлсруэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Ганновер 96
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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